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19:20 - Aigneville et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique d'Aigneville façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 20,69% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,97% de 75 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,01%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 484 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,90%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Aigneville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À Aigneville, le RN se positionne en force aux municipales 2026 Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Aigneville il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 42,03% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,52% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 36,10% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 50,97% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 51,36% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 53,75% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,72% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Matthias Renault.

16:58 - Une abstention de 26,63 % à Aigneville aux dernières municipales L'envie d'aller voter des électeurs d'Aigneville sera ce soir une clé pour ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 73,37 % à la fin du premier round, une affluence particulièrement forte, représentant 507 votants alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé beaucoup de votants. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le scrutin où les électeurs votent le plus massivement. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 78,98 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,02 %). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 52,04 % au premier tour en 2022 à 69,64 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 55,89 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Aigneville L'exploration des résultats de 2024 révèle que Aigneville restait à l'époque un territoire bleu marine, dans la lignée de 2022. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Aigneville avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,36% des inscrits. Matthias Renault (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Aigneville une vingtaine de jours plus tard avec 53,75%. Emmanuel Maquet (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 22,70%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Matthias Renault culminant à 55,72% des voix sur place.

14:57 - Pour les élections 2026, Aigneville reste un territoire bien ancré à l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Aigneville privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (42,03%), devant Emmanuel Macron avec 24,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,52% pour Marine Le Pen, contre 39,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Aigneville accordaient leurs suffrages à Nicolas Lottin (RN) avec 36,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Lottin virant de nouveau en tête avec 50,97% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Aigneville : un effet sur le scrutin municipal Sur le plan de la fiscalité locale d'Aigneville, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a atteint 754 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 592 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 44,85 % en 2024 (contre 19,31 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 5 640 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 112 910 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,02 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Aigneville Les équilibres politiques locaux actuels à Aigneville restent aujourd'hui encore conditionnés par l'issue des dernières municipales en date. Signalons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste constituée, avec seulement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 3 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier round, Stéphane Delabre a pris la première place avec 60,00% des soutiens. En deuxième position, Alain Bonvalet a recueilli 274 votes (55,35%). La troisième place est revenue à Francis Delignieres, avec 50,30% des bulletins. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 27 participants. A ce deuxième tour, Christophe Depoilly a recueilli 253 bulletins (52,92%), devançant Michel Dequevauviller rassemblant 52,71% des électeurs et Christine Brutelle avec 246 électeurs (51,46%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Aigneville, cette dynamique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Il convient toutefois de souligner que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.