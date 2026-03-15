Résultat municipale 2026 à Aigneville (80210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigneville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigneville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigneville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane DELABRE
Stephane DELABRE (12 élus) Ensemble, continuons d'agir pour l'avenir d'Aigneville 		285 54,29%
  • Stephane DELABRE
  • Gwenaëlle FLAHAUT
  • Yann MALLET
  • Marine PLOCH
  • Rufin N'GANGA-KOUILOU
  • Chloé DESIRE
  • Antoine BRAILLY
  • Sylvie LION
  • Clément RECOULES
  • Marie-Laure BEAUCLAIR
  • Jean-Michel DEVISMES
  • Samuelle ADAM
Francis DELIGNIERES
Francis DELIGNIERES (3 élus) LISTE APOLITIQUE " Vous, C'est Nous " 		240 45,71%
  • Francis DELIGNIERES
  • Audrey FOSSE
  • Alain BONVALET
Participation au scrutin Aigneville
Taux de participation 77,02%
Taux d'abstention 22,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 543

Source : ministère de l’Intérieur

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