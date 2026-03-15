Résultat municipale 2026 à Aigondigné (79370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigondigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigondigné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigondigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent AUDÉ
Laurent AUDÉ (24 élus) AIGONDIGNÉ, SES VILLAGES, UN AVENIR 		1 344 62,31%
  • Laurent AUDÉ
  • Vanessa LARGEAU
  • Freddy BARBAREAU
  • Karine DAGUTS
  • Christian BAUMGARTEN
  • Émilie OUVRARD
  • Jean-Marie BONNIN
  • Magali BONNEAU
  • Mikaël GUILLORIT
  • Véronique BLAY
  • Christophe FOUQUET
  • Catherine CHAILLER
  • Christophe SIMON
  • Marina MARTINEAU
  • Karlheinz MÜHLBERGER
  • Mathilde JARDIN
  • Didier FAURE
  • Fanny BEUN
  • Vincent LORIOU
  • Nathalie BRET
  • Vincent PINEAU
  • Laurence CHAIDRON
  • Claude-Manuel GARNAULT
  • Isabelle ALLEGRETTI
Patricia ROUXEL
Patricia ROUXEL (5 élus) AIGONDIGNE CAP SÛR DEMAIN 		813 37,69%
  • Patricia ROUXEL
  • Patrick TROCHON
  • Lysiane LECULLIER
  • Didier MAGNE
  • Roselyne DUMORTIER
Participation au scrutin Aigondigné
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 2 229

Source : ministère de l’Intérieur

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