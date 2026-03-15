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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Aigondigné Quel portrait faire d'Aigondigné, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 4 685 habitants répartis dans 2 060 logements, cette ville présente une densité de 67 hab/km². Ses 199 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 457 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 35,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,42%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 812 euros par an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Aigondigné démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Aigondigné Le parti d'extrême droite n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal à Aigondigné il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,27% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,40% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 16,16% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Aigondigné comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,00% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,14% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,87% lors du vote final.

16:58 - À Aigondigné, 29,02 % de participation aux dernières municipales À l'occasion de cette élection municipale de 2026, l'état de l'abstention pèsera sur les résultats d'Aigondigné. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 70,98 % au premier round, une abstention plutôt forte. C'étaient 1 015 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, la pandémie du coronavirus ayant fortement impacté la compétition. Les municipales sont pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 21,09 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 51,20 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,62 %, loin des 54,51 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Aigondigné comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - En 2024, Aigondigné s'était tournée vers la droite En juin 2024, les élections législatives à Aigondigné avaient placé en tête Delphine Batho (Ecologistes) avec 43,16% au premier tour, devant Mélody Garault (Rassemblement National) avec 31,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Delphine Batho culminant à 64,13% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (27,00%). L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Aigondigné demeurait à l'époque un secteur difficile à classer, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Aigondigné ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Aigondigné voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 30,32% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 23,27%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,60% pour Emmanuel Macron, contre 38,40% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Aigondigné accordaient leurs suffrages à Delphine Batho (Nupes) avec 41,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,90%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Aigondigné s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Aigondigné : la fiscalité relevée à l'approche des municipales Concernant la pression fiscale d'Aigondigné, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 529 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 455 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 35,15 % en 2024 (contre environ 14,10 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 30 900 euros en 2024. Une somme loin des 548 160 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 13,19 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Patricia Rouxel gagnante de la dernière municipale à Aigondigné Les forces politiques en présence demeurent toujours marquées par l'issue des dernières élections à Aigondigné. Seule en lice, la liste menée par Patricia Rouxel a logiquement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Aigondigné, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles municipales, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition se manifeste. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).