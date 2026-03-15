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19:20 - Comment la composition démographique d'Aigremont façonne les résultats électoraux ? Dans la commune d'Aigremont, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 8,79% et une densité de population de 361 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, atteignant 57,48%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,55% et d'une population immigrée de 17,01% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 8,85% à Aigremont, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Municipales 2026 à Aigremont : le RN ne séduit pas Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Aigremont il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 9,64% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 5,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Aigremont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 17,14% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 21,88% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 23,20% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Aigremont plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, la participation atteignait 63,44 % à Aigremont lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 79,00 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 61,46 % en 2022, a largement évolué pour atteindre 78,73 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 64,77 %. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de classer Aigremont comme une contrée relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. Au soir de la municipale 2026, l'état de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats d'Aigremont.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Aigremont Au printemps 2024, les élections législatives à Aigremont avaient propulsé aux avants-postes Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 50,91% au premier tour, devant Sophie Lelandais (Rassemblement National) avec 21,88%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Natalia Pouzyreff culminant à 63,20% des voix dans la localité. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les citoyens d'Aigremont avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 30,71% des bulletins. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Aigremont s'affirmait alors toujours comme un fief de la majorité présidentielle, réaffirmant son positionnement.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Aigremont ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Aigremont comme une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Aigremont tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 48,07% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse récoltait 10,98%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 77,85% pour Emmanuel Macron, contre 22,15% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Aigremont plébiscitaient Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 45,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 80,83% des suffrages.

12:58 - Aigremont : les impôts s'invitent dans la campagne À Aigremont, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,51 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 9 900 euros la même année, loin des 351 020 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Aigremont a évolué pour se fixer à un peu plus de 27,62 % en 2024 (contre 14,30 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à environ 40 %, offre un point de comparaison pertinent. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Aigremont s'est établi à 1 558 euros en 2024 (contre 1 392 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Aigremont Que doit-on retenir des résultats des élections municipales précédentes à Aigremont ? Au soir du premier tour à l'époque, Samuel Benoudiz a distancé ses concurrents avec 61,40% des bulletins. Juste derrière, Hélène Panak a engrangé 38,59% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Aigremont, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.