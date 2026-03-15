Résultat municipale 2026 à Aigremont (78240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigremont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigremont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigremont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude MÈGE
Marie-Claude MÈGE (12 élus) Aigremont, l'avenir naturellement 		328 58,47%
  • Marie-Claude MÈGE
  • Charles-Henri GARNIER
  • Emilie DELESALLE
  • Pascal LORIOT
  • Diane ROUSSEAU
  • Nabil MOUMANE
  • Bérengère AGNELLET
  • Arnaud COUSIN
  • Géraldine GARNIER
  • Frédéric RAUX
  • Nathalie BLATIER
  • Philippe CRACOWSKI
Helene PANAK
Helene PANAK (3 élus) Bien Vivre à Aigremont 		233 41,53%
  • Helene PANAK
  • Olivier BACCALA
  • Amandine ROLINET
Participation au scrutin Aigremont
Taux de participation 65,35%
Taux d'abstention 34,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 577

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Aigremont