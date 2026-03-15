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19:20 - Les données démographiques d'Aiguefonde révèlent les tendances électorales Dans la commune d'Aiguefonde, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. Avec une densité de population de 131 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,97%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,09%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1499 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,14%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aiguefonde mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,91% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Les votants d'Aiguefonde toujours plus séduits par le RN Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Aiguefonde il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 29,08% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,31% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 24,85% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Aiguefonde comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 40,36% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,26% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,75% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Jean Terlier.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,39 % de participation Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Aiguefonde sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 273 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 60,39 %, une mobilisation très élevée, la pandémie du coronavirus ayant frappé de plein fouet le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 79,61 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Bien que ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux échéances locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 50,10 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 72,10 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 58,48 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une commune assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Aiguefonde : retour sur les élections de 2024 Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens d'Aiguefonde avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,36% des bulletins. Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Aiguefonde près d'un mois plus tard avec 47,26%. Jean Terlier (Ensemble !) était à la deuxième place avec 26,30%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Guilhem Carayon culminant à 53,75% des voix sur place.

14:57 - Aiguefonde : rappel des scores de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Aiguefonde plaçait Marine Le Pen devant avec 29,08% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,95%. Lors de la finale de l'élection à Aiguefonde, les électeurs accordaient 55,31% pour Marine Le Pen, contre 44,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Aiguefonde soutenaient en priorité Virginie Callejon (RN) avec 24,85% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 52,48% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts à Aiguefonde : un enjeu central pour 2026 Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Aiguefonde, le taux de la taxe d'habitation est passé à 8,68 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 10 960 €. Une somme bien en-dessous des 271 320 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Aiguefonde est passé à 50,85 % en 2024 (contre 20,94 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Aiguefonde s'est chiffrée à 875 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 522 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Aiguefonde ? Les résultats des dernières municipales à Aiguefonde ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Vincent Garel a viré en tête en recueillant 633 voix (51,67%). Sur la seconde marche, Vivien Lacroux a capté 48,32% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Aiguefonde, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra soulever des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.