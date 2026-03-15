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19:19 - Comprendre l'électorat d'Aigueperse : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Aigueperse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Dans la commune, 15,78% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 13,74% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (75,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1176 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (24,75%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,08%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Aigueperse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,63% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quels scores du RN à Aigueperse avant les municipales ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Aigueperse il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 31,24% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,63% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 24,26% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Aigueperse comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 47,04% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,34% pour le parti nationaliste. Ce dernier s'imposera avec 55,91% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Christine Pirès Beaune.

16:58 - La commune d'Aigueperse plutôt mobilisée lors des élections Les archives de 2020 montrent que 946 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Aigueperse, soit un taux de participation de 58,50 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus pesait sur la compétition. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part largement mobilisé, avec 82,35 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 17,65 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 53,53 % (47,51 % en France), avant de bondir à 70,80 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 57,90 % des électeurs. Avec du recul, la commune apparaît visiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. En marge de cette municipale, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats d'Aigueperse.

15:59 - Le vote d'Aigueperse nettement ancré à droite en 2024 La situation politique d'Aigueperse a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (47,04%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants d'Aigueperse accordaient leurs suffrages à Isabelle Dupré (Rassemblement National) avec 46,34% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Isabelle Dupré culminant à 55,91% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À Aigueperse, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Aigueperse portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 31,01% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Pirès Beaune virant de nouveau en tête avec 63,14% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Aigueperse votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (31,24%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,49%. Lors de la finale de l'élection à Aigueperse, les électeurs accordaient 55,63% pour Marine Le Pen, contre 44,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Aigueperse ? Concernant la pression fiscale d'Aigueperse, le produit fiscal par ménage s'est établi à 790 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 610 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 40,94 % en 2024 (contre près de 20,46 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un cadre national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 23 250 € en 2024, bien en deçà des 388 160 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 13,54 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Aigueperse Observer les scores du dernier scrutin municipal à Aigueperse peut s'avérer éclairant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Luc Chaput a décroché la tête du classement en obtenant 57,82% des bulletins. Derrière, Catherine Cuzin a engrangé 42,17% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Aigueperse, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Les opposants devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de renverser cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.