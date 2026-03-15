Résultat municipale 2026 à Aigueperse (63260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigueperse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigueperse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigueperse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc CHAPUT
Luc CHAPUT (18 élus) AIGUEPERSE,CONTINUONS ENSEMBLE 		580 50,83%
  • Luc CHAPUT
  • Marie-Pierre ROLLAND GRENIER
  • Georges LOUZADA
  • Vanessa ROLLET
  • Benjamin FAURE
  • Emmanuelle DE CASTRO
  • Olivier PARADIS
  • Laurence WANG WAH
  • Bertrand DE GUERINES
  • Betty SEGUIN
  • Patrick LAURET
  • Stéphanie MEZZAROBBA
  • David DUCOURTHIAL
  • Sandrine GUERET
  • Vincent ESCARZAGA
  • Yannick VEZINHET
  • Patrick DESNIER
  • Laurana BOUÉ-PINTO
Christophe CLEMENTE
Christophe CLEMENTE (5 élus) UN NOUVEL ELAN POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 		561 49,17%
  • Christophe CLEMENTE
  • Céline BECERRA-RACERO
  • Guy LERY
  • Julie APARICIO
  • Eric BOVICS
Participation au scrutin Aigueperse
Taux de participation 67,20%
Taux d'abstention 32,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 1 174

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Puy-de-Dôme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Puy-de-Dôme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Aigueperse