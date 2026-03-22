Résultat municipale 2026 à Aigues-Mortes (30220) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Mortes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigues-Mortes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Mortes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric BONATO
Cédric BONATO (22 élus) LE REVIVRE 		2 509 50,16%
  • Cédric BONATO
  • Carine VANDERBISTE
  • Joachim RAMS
  • Nathalie CAVAILLÉ
  • Yannick BUSSAC
  • Marine ANJO
  • Cédric BREYSSE
  • Florence COMBE
  • André MORRA
  • Cristel MARCHAND
  • Lorenzo SANCHIS
  • Incarnation CHALLEGARD
  • Luc VERNHES
  • Mariana GARCIA
  • Yann ALBERT
  • Maryline POUGENC
  • Jean-Philippe CHARPIN
  • Catherine BIDET
  • Jean-Alain CASACCI
  • Patricia BANCION
  • Serge PINQUIER
  • Amélie MARTORELL
Noémie ALBECQ-MEGIAS
Noémie ALBECQ-MEGIAS (7 élus) PLUS BELLE AIGUES-MORTES avec Noémie ALBECQ-MEGIAS 		2 493 49,84%
  • Noémie ALBECQ-MEGIAS
  • Christian LAPISARDI
  • Pascale MOURRUT
  • Régis VIANET
  • Nicole SABATIER
  • André VIGNE
  • Patricia VAN DER LINDE
Participation au scrutin Aigues-Mortes
Taux de participation 66,52%
Taux d'abstention 33,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 5 146

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Aigues-Mortes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric BONATO
Cédric BONATO (Ballotage) LE REVIVRE 		2 090 43,29%
Noémie ALBECQ-MEGIAS
Noémie ALBECQ-MEGIAS (Ballotage) PLUS BELLE AIGUES-MORTES avec Noémie ALBECQ-MEGIAS 		1 592 32,97%
Stéphane PIGNAN
Stéphane PIGNAN (Ballotage) AIGUES-MORTES AVANT TOUT 		1 146 23,74%
Participation au scrutin Aigues-Mortes
Taux de participation 64,72%
Taux d'abstention 35,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 5 005

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