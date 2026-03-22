Résultat municipale 2026 à Aigues-Mortes (30220) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Mortes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigues-Mortes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Mortes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric BONATO (22 élus) LE REVIVRE
|2 509
|50,16%
|
|Noémie ALBECQ-MEGIAS (7 élus) PLUS BELLE AIGUES-MORTES avec Noémie ALBECQ-MEGIAS
|2 493
|49,84%
|
|Participation au scrutin
|Aigues-Mortes
|Taux de participation
|66,52%
|Taux d'abstention
|33,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|5 146
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aigues-Mortes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric BONATO (Ballotage) LE REVIVRE
|2 090
|43,29%
|Noémie ALBECQ-MEGIAS (Ballotage) PLUS BELLE AIGUES-MORTES avec Noémie ALBECQ-MEGIAS
|1 592
|32,97%
|Stéphane PIGNAN (Ballotage) AIGUES-MORTES AVANT TOUT
|1 146
|23,74%
|Participation au scrutin
|Aigues-Mortes
|Taux de participation
|64,72%
|Taux d'abstention
|35,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|5 005
Election municipale 2026 à Aigues-Mortes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aigues-Mortes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aigues-Mortes.
L'actu des élections municipales 2026 à Aigues-Mortes
18:37 - L'année de la dissolution, comment Aigues-Mortes a-t-elle voté ?
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Aigues-Mortes s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Aigues-Mortes s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,13%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,98%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,92%). Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des élections législatives à Aigues-Mortes quelques semaines plus tard avec 55,11%. Katy Guyot (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 17,89%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Aigues-Mortes
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Aigues-Mortes s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Pierre Maumejean (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 54,03% des soutiens. Juste derrière, Cédric Bonato (Divers) a rassemblé 1 113 bulletins valides (32,54%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pierre Maumejean a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Aigues-Mortes, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - À Aigues-Mortes, Cédric Bonato et Noémie Albecq-Megias s'affrontent ce dimanche
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Cédric Bonato et sa liste "Le Revivre" et Noémie Albecq-Megias, à la tête de "Plus Belle Aigues-Mortes Avec Noémie Albecq-Megias". En dépit d'un score suffisant pour se qualifier, Stéphane Pignan (Divers droite) n'est plus en lice dans ce second tour. À 18 heures, les 6 bureaux de vote d'Aigues-Mortes ferment pour le dépouillement.
11:59 - Cédric Bonato, Noémie Albecq-Megias et Stéphane Pignan forment le trio de tête à Aigues-Mortes
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Aigues-Mortes dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 64,72 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Cédric Bonato qui a pris une longueur d'avance avec 43,29 % des bulletins valides. Derrière, Noémie Albecq-Megias (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 32,97 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. En ravissant la première place, Cédric Bonato a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même progressé avec 10,75 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 23,74 %, Stéphane Pignan, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines d'Aigues-Mortes
- Aigues-Mortes (30220)
- Ecole primaire à Aigues-Mortes
- Maternités à Aigues-Mortes
- Crèches et garderies à Aigues-Mortes
- Classement des collèges à Aigues-Mortes
- Salaires à Aigues-Mortes
- Impôts à Aigues-Mortes
- Dette et budget d'Aigues-Mortes
- Climat et historique météo d'Aigues-Mortes
- Accidents à Aigues-Mortes
- Délinquance à Aigues-Mortes
- Inondations à Aigues-Mortes
- Nombre de médecins à Aigues-Mortes
- Pollution à Aigues-Mortes
- Entreprises à Aigues-Mortes
- Prix immobilier à Aigues-Mortes