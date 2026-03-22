Résultat municipale 2026 à Aigues-Vives (30670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Vives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigues-Vives, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Vives [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magali PRADEILLE
Magali PRADEILLE (17 élus) Expérience & Renouveau 		788 44,52%
  • Magali PRADEILLE
  • Jérémy SERRANO
  • Alexandra BRUGUIER
  • Alain DAVID
  • Véronique SOUBEIRAN-BAGNOLS
  • Christophe GINESTIE
  • Nathalie JOB
  • Bruno GOELLNER
  • Isabelle CHAUDIERES
  • Christian CISCAR
  • Marion GUESMIA
  • Martial CADE
  • Naïs TORCHY
  • Alain JUAN
  • Cécile RANIERI-VAUCHER
  • Philippe LETRILLARD
  • Elvire BASTIDA
Henry BRIN
Henry BRIN (4 élus) Henry Brin - Vivre ensemble 		598 33,79%
  • Henry BRIN
  • Marion FÉVRIER
  • Jean-Marie HENIN
  • Delphine RUY
Jérémy CONTASSOT
Jérémy CONTASSOT (2 élus) AGIR POUR DEMAIN 		384 21,69%
  • Jérémy CONTASSOT
  • Odile HIRTZ
Participation au scrutin Aigues-Vives
Taux de participation 68,77%
Taux d'abstention 31,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 808

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Aigues-Vives - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Magali PRADEILLE
Magali PRADEILLE (Ballotage) Expérience & Renouveau 		724 41,95%
Henry BRIN
Henry BRIN (Ballotage) Henry Brin - Vivre ensemble 		523 30,30%
Jérémy CONTASSOT
Jérémy CONTASSOT (Ballotage) AGIR POUR DEMAIN 		479 27,75%
Participation au scrutin Aigues-Vives
Taux de participation 67,29%
Taux d'abstention 32,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 769

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