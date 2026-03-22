Résultat municipale 2026 à Aigues-Vives (30670) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Vives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigues-Vives, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aigues-Vives [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Magali PRADEILLE (17 élus) Expérience & Renouveau
|788
|44,52%
|
|Henry BRIN (4 élus) Henry Brin - Vivre ensemble
|598
|33,79%
|
|Jérémy CONTASSOT (2 élus) AGIR POUR DEMAIN
|384
|21,69%
|
|Participation au scrutin
|Aigues-Vives
|Taux de participation
|68,77%
|Taux d'abstention
|31,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|1 808
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aigues-Vives - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Magali PRADEILLE (Ballotage) Expérience & Renouveau
|724
|41,95%
|Henry BRIN (Ballotage) Henry Brin - Vivre ensemble
|523
|30,30%
|Jérémy CONTASSOT (Ballotage) AGIR POUR DEMAIN
|479
|27,75%
|Participation au scrutin
|Aigues-Vives
|Taux de participation
|67,29%
|Taux d'abstention
|32,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|1 769
Election municipale 2026 à Aigues-Vives [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aigues-Vives sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aigues-Vives.
L'actu des élections municipales 2026 à Aigues-Vives
18:37 - L'année de la dissolution, comment Aigues-Vives a-t-elle voté ?
En juin 2024, les élections législatives à Aigues-Vives avaient placé en tête Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 46,59% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 27,66%. Les habitants tranchaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs d'Aigues-Vives avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,78% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Aigues-Vives demeurait à l'époque un territoire bleu marine.
15:57 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 à Aigues-Vives
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par l'issue des dernières élections municipales en date à Aigues-Vives. Au soir du premier tour, Jacky Rey a fait la course en tête en totalisant 596 soutiens (51,78%). Deuxième, Nathalie Peretti Danglade a recueilli 372 votes (32,31%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Aigues-Vives, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Aigues-Vives
Selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste "Expérience & Renouveau" emmenée par Magali Pradeille (DIV), la liste "Henry Brin - Vivre Ensemble" emmenée par Henry Brin (DIV) et Jérémy Contassot avec la liste "Agir Pour Demain" (DIV) sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage aux urnes. À 18 heures, les 2 bureaux de vote d'Aigues-Vives fermeront afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Aigues-Vives dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Aigues-Vives, c'est Magali Pradeille qui s'est placée en première position en s'adjugeant 41,95 % des bulletins valides. Henry Brin a pris la position de dauphin avec 30,30 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jérémy Contassot est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Aigues-Vives, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 32,71 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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