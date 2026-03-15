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19:17 - Élections municipales à Aigues-Vives : un éclairage démographique Dans la commune d'Aigues-Vives, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,65%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,25%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1810 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,22%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aigues-Vives mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,66% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Aigues-Vives Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Aigues-Vives en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,92% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,39% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,84% au candidat RN au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 53,45% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 40,78% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,59% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Aigues-Vives aux dernières élections ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Aigues-Vives, le premier round du scrutin municipal avait vu 48,90 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 1 177 votants qui s'étaient manifestés, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part attiré les électeurs, avec 82,55 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,45 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,85 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,85 % au premier tour, contre 49,14 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée. Dans le cadre des élections municipales à Aigues-Vives, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Aigues-Vives il y a deux ans Le choc des Européennes 2024 à Aigues-Vives avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (40,78%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,39% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Aigues-Vives avaient ensuite favorisé Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 46,59% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 27,66%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs le débat sans trembler dans la circonscription, qui sera privée de second tour L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Aigues-Vives demeurait à l'époque un territoire bleu marine, affermissant encore un peu plus son positionnement historique.

14:57 - Dernière présidentielle à Aigues-Vives : les résultats à comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Aigues-Vives était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 30,92% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,39% pour Marine Le Pen, contre 47,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Aigues-Vives portaient leur choix sur Nicolas Meizonnet (RN) avec 31,84% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,45% des suffrages. Cette physionomie politique de Aigues-Vives révèle un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - À Aigues-Vives, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales En ce qui concerne la fiscalité locale d'Aigues-Vives, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 1 019 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 671 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 40,85 % en 2024 (contre près de 15,00 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 57 180 € de recettes en 2024, loin des 506 400 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,30 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Aigues-Vives Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle marqués par le résultat des dernières municipales à Aigues-Vives. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jacky Rey a dominé les débats en obtenant 596 soutiens (51,78%). Deuxième, Nathalie Peretti Danglade a rassemblé 32,31% des suffrages. Le podium a été complété par Jack Potavin, réunissant 15,89% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Aigues-Vives, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.