Résultat municipale 2026 à Aigues-Vives (30670) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigues-Vives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigues-Vives, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigues-Vives [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magali PRADEILLE
Magali PRADEILLE Expérience & Renouveau 		724 41,95%
Henry BRIN
Henry BRIN Henry Brin - Vivre ensemble 		523 30,30%
Jérémy CONTASSOT
Jérémy CONTASSOT AGIR POUR DEMAIN 		479 27,75%
Participation au scrutin Aigues-Vives
Taux de participation 67,29%
Taux d'abstention 32,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 769

Source : ministère de l’Intérieur

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