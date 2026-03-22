Résultat de l'élection municipale 2026 à Aiguillon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aiguillon

Le deuxième tour des élections municipales à Aiguillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Girardi
Christian Girardi Liste divers droite
CONTINUONS À AGIR POUR AIGUILLON
  • Christian Girardi
  • Lise Rosset
  • Christophe Melon
  • Michèle Beuton
  • Henri Neble
  • Jeanne Boucheres
  • Joël Jacob
  • Luz-Victoria Parra
  • Nicolas Piazzon
  • Bernadette Capdeville
  • Daniel Grisey
  • Martine Chassagne
  • Thierry Bordin
  • Andreia Franco
  • Ahmed Abbassi
  • Marie Bay
  • Joël Bin
  • Cidalia Barradas Valerio
  • Jacques Nadalutti
  • Arlinda Ribeiro Coutinho
  • Rémy Sergent
  • Catherine Saulais
  • Vitor Manuel Peixoto Veloso
  • Paula Susana Da Cunha Ribeiro
  • Guillaume Girardi
  • Nadine Marot
  • Sylvain Calgaro
Martine Toulmonde
Martine Toulmonde Liste Divers
UN CAP POUR AIGUILLON
  • Martine Toulmonde
  • Michel Pedurand
  • Monique Zanutto
  • Frederic Sacre
  • Véronique Cartaud
  • Patrick Piazzon
  • Hélène Bozzi
  • Sebastien Chabrier
  • Christelle Mielcarz
  • Jean-Claude Pereuil
  • Marie-Ange Gonzalez
  • Julien Damonville
  • Christiane Faure
  • Jose Silva
  • Ikram Ziani
  • Ludovic Gigliolini
  • Sabine Clement
  • Bruno Botton
  • Maha Laouani
  • Stephane Mary
  • Virginie Heras
  • Michel Lavielle
  • Marcia Macario de Oliveira
  • François Dorin
  • Carine Compain
  • Daniel Guihard
  • Clarisse Noll
  • Andre Castagnos
  • Brigitte Leveur
Nicole Moschion
Nicole Moschion Liste Divers
AIGUILLON, LE FUTUR NOUS APPARTIENT
  • Nicole Moschion
  • Alain Lafon
  • Catherine Larrieu
  • Eric Le Moine
  • Linda Khaled
  • Patrick Soubiran
  • Béatrice Moal
  • Damien Defendi
  • Elisabeth Bespéa
  • Cyrille Gaultier
  • Marie-Christine Cotterli
  • Jean-Luc Besson
  • Martine Lamarque
  • Benoit Cridelauze
  • Nicole Boudon
  • Avelino Simoes Silva Pedroso
  • Laurence Gonzalez
  • Didier Campan
  • Laure Sall
  • David Wojtowicz
  • Caroline Coustal
  • Frédéric Princic
  • Véronique Casaubon
  • Mattéo Cotterli
  • Emma Soubie
  • Martin Campoy Martinez
  • Sophie Blanot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aiguillon

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian GIRARDI
Christian GIRARDI (Ballotage) CONTINUONS À AGIR POUR AIGUILLON 		512 32,93%
Nicole MOSCHION
Nicole MOSCHION (Ballotage) AIGUILLON, LE FUTUR NOUS APPARTIENT 		471 30,29%
Martine TOULMONDE
Martine TOULMONDE (Ballotage) UN CAP POUR AIGUILLON 		437 28,10%
Sylvio GUINGAN
Sylvio GUINGAN MIEUX VIVRE ENSEMBLE À AIGUILLON 		135 8,68%
Participation au scrutin Aiguillon
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 608

Source : ministère de l’Intérieur

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