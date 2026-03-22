Résultat de l'élection municipale 2026 à Aiguillon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aiguillon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aiguillon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aiguillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Aiguillon
16:47 - Une majorité Divers droite issue des résultats de l'élection de 2020 à Aiguillon
Les résultats des municipales précédentes à Aiguillon ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christian Girardi (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 555 suffrages (45,26%). Derrière, Jean-François Sauvaud (Divers) a recueilli 38,90% des suffrages. Aline Trabut (Divers gauche) était à la troisième place, avec 15,82% des bulletins. La très nette distance prise initialement offrait un itinéraire clair pour la suite. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Christian Girardi l'a finalement emporté avec 693 bulletins (46,35%), face à Jean-François Sauvaud s'adjugeant 44,34% des électeurs et Aline Trabut obtenant 139 électeurs inscrits (9,29%). La consultation s'est finalement avérée nettement plus serrée que prévu, le candidat challenger parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Jean-François Sauvaud ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 186 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale d'Aiguillon, une triangulaire pleine d'incertitude
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christian Girardi avec la liste "Continuons À Agir Pour Aiguillon", Martine Toulmonde, à la tête de "Un Cap Pour Aiguillon" et Nicole Moschion, à la tête de "Aiguillon, Le Futur Nous Appartient", comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les votants de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote d'Aiguillon, pour s'exprimer.
11:59 - Christian Girardi, Nicole Moschion et Martine Toulmonde forment le trio de tête à Aiguillon
Pour le lancement des municipales à Aiguillon, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 40,55 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Christian Girardi (Divers droite) qui a pris l'avantage avec 32,93 % des bulletins valides. À sa suite, Nicole Moschion s'est classée deuxième avec 30,29 %. Le duel s'est avéré serré. La première place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Christian Girardi, mais il a accusé une lourde baisse avec 12 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Martine Toulmonde est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Sylvio Guingan, avec la nuance Extrême gauche, a obtenu 8,68 % des voix, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aiguillon
Le deuxième tour des élections municipales à Aiguillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Girardi
Liste divers droite
CONTINUONS À AGIR POUR AIGUILLON
|
|
Martine Toulmonde
Liste Divers
UN CAP POUR AIGUILLON
|
|
Nicole Moschion
Liste Divers
AIGUILLON, LE FUTUR NOUS APPARTIENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aiguillon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian GIRARDI (Ballotage) CONTINUONS À AGIR POUR AIGUILLON
|512
|32,93%
|Nicole MOSCHION (Ballotage) AIGUILLON, LE FUTUR NOUS APPARTIENT
|471
|30,29%
|Martine TOULMONDE (Ballotage) UN CAP POUR AIGUILLON
|437
|28,10%
|Sylvio GUINGAN MIEUX VIVRE ENSEMBLE À AIGUILLON
|135
|8,68%
|Participation au scrutin
|Aiguillon
|Taux de participation
|59,45%
|Taux d'abstention
|40,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|1 608
Source : ministère de l’Intérieur
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