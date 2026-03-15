Résultat municipale 2026 à Aiguillon (47190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Aiguillon. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Aiguillon, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aiguillon [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Christian GIRARDI
Christian GIRARDI CONTINUONS À AGIR POUR AIGUILLON 		339 31,59%
Nicole MOSCHION
Nicole MOSCHION AIGUILLON, LE FUTUR NOUS APPARTIENT 		337 31,41%
Martine TOULMONDE
Martine TOULMONDE UN CAP POUR AIGUILLON 		304 28,33%
Sylvio GUINGAN
Sylvio GUINGAN MIEUX VIVRE ENSEMBLE À AIGUILLON 		93 8,67%
Participation au scrutin Aiguillon Partiels *
Taux de participation 59,31%
Taux d'abstention 40,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 102

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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