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19:18 - Élections municipales à Aiguillon : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Aiguillon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,58%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (59,97%) souligne le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1675 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 22,65% et d'une population immigrée de 24,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Aiguillon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,06% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Aiguillon avant les municipales 2026 Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Aiguillon en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,88% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 46,42% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 29,75% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 38,67% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,14% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 44,33% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,13% lors du vote final, et un siège remporté par Hélène Laporte.

16:58 - Aiguillon classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'abstention des électeurs à Aiguillon constituera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. La fuite des électeurs se montait à 54,56 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid-19 avait découragé de nombreux électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 28,53 % au premier tour (26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,20 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 36,26 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,96 % d'abstention. Avec du recul, la municipalité se positionne in fine comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Aiguillon ? Hélène Laporte (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Aiguillon au printemps 2024 avec 44,33%. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 35,35%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hélène Laporte culminant à 50,13% des voix localement. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Aiguillon s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,14%), à la première place devant Manon Aubry (14,02%) et Valérie Hayer (11,14%).

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Aiguillon ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Aiguillon était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 26,88% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 24,03%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,58%, contre 46,42% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Aiguillon soutenaient en priorité Hélène Laporte (RN) avec 29,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hélène Laporte virant de nouveau en tête avec 38,67% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Aiguillon En matière d'impôts locaux à Aiguillon, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 058 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 874 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 52,83 % en 2024 (contre 25,50 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 85 970 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 019 060 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 20,38 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Aiguillon Observer les résultats des dernières élections municipales à Aiguillon peut s'avérer édifiant. Au soir du premier tour à l'époque, Christian Girardi (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 555 suffrages (45,26%). En deuxième position, Jean-François Sauvaud (Divers) a engrangé 38,90% des suffrages. Aline Trabut (Divers gauche) complétait le trio de tête, réunissant 15,82% des voix. La très nette distance prise au départ donnait un indice fort pour le second round. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Christian Girardi l'a finalement emporté avec 46,35% des votes, face à Jean-François Sauvaud avec 663 électeurs (44,34%) et Aline Trabut réunissant 9,29% des votes. L'élection s'est au final avérée bien plus disputée dans la dernière ligne droite, le numéro 2 parvenant à combler son retard grâce à une bonne réserve de voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Jean-François Sauvaud a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 186 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.