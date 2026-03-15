Résultat municipale 2026 à Aigurande (36140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aigurande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aigurande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aigurande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie ÉLION
Virginie ÉLION (13 élus) Continuons d'agir pour Aigurande ! 		509 71,39%
  • Virginie ÉLION
  • Dominique DUFAY
  • Aurélie TRIBET
  • Joachim DHAENENS
  • Emilie LAVERDANT
  • Mathieu MAILLIEN
  • Aurélie SAUMON
  • Anthony DAUDON
  • Bertille ABBA
  • Denis SABARLY
  • Annick DÉMERY
  • Pierre PAIN
  • Annie LAMOT
Pascal COURTAUD
Pascal COURTAUD (2 élus) Ensemble pour Aigurande 		204 28,61%
  • Pascal COURTAUD
  • Lucie MOULINAT
Participation au scrutin Aigurande
Taux de participation 72,33%
Taux d'abstention 27,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 758

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Aigurande