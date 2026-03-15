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19:18 - Aigurande et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote d'Aigurande, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 329 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 116 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (57,88%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 52,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 467,66 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Aigurande démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Aigurande : ce que disent les chiffres Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Aigurande il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,72% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 45,23% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,67% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 40,89% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,61% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,36% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 44,56% lors du vote final.

16:58 - À Aigurande, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette municipale à Aigurande, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 695 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 61,02 % (largement au-dessus des 44,7 % nationaux), nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 75,75 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 24,25 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 55,36 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,21 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,91 % des inscrits. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Aigurande comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment Aigurande a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le contexte politique d'Aigurande a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes 2024 à Aigurande avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,61%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 16,34% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Aigurande plébiscitaient ensuite Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avec 37,36% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 55,44% des suffrages exprimés.

14:57 - À Aigurande, les électeurs ont dessiné un chemin clair en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Aigurande comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Aigurande accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,51%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,72%. Lors de la finale de l'élection à Aigurande, les électeurs accordaient 54,77% pour Emmanuel Macron, contre 45,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Aigurande soutenaient en priorité Nicolas Forissier (LR) avec 31,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Forissier virant de nouveau en tête avec 59,11% des voix.

12:58 - Quel bilan fiscal pour la maire d'Aigurande en amont des municipales 2026 ? Si l'on examine la fiscalité d'Aigurande, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,80 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 57 010 €. Une somme bien en-dessous des 302 200 euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Aigurande s'est établi à près de 31,94 % en 2024 (contre 15,73 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Aigurande a atteint 795 € en 2024, alors que ce montant se situait à 647 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Aigurande Les résultats des municipales de 2020 à Aigurande ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Virginie Fontaine a imposé son rythme en recueillant 52,06% des bulletins. Deuxième, Pascal Courtaud a engrangé 47,93% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Aigurande, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.