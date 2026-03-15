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19:19 - Les enjeux locaux d'Aillevillers-et-Lyaumont : tour d'horizon démographique Comment la population d'Aillevillers-et-Lyaumont peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 15,56% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 31,21% ont 60 ans et plus. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 9,72%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (17,27%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,26%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Aillevillers-et-Lyaumont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,40% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Aillevillers-et-Lyaumont Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière bataille municipale à Aillevillers-et-Lyaumont en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 44,27% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 65,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 37,80% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 60,36% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 53,14% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 55,47% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,32 % d'abstention Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales à Aillevillers-et-Lyaumont, l'abstention concernait 44,32 % des inscrits, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 jetait une ombre sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,24 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 43,83 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,23 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,94 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour cette municipale, cette particularité à Aillevillers-et-Lyaumont sera en tout cas essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - En 2024, Aillevillers-et-Lyaumont avait opté pour l'extrême droite À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Aillevillers-et-Lyaumont avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,14% des inscrits. Les législatives à Aillevillers-et-Lyaumont provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Emeric Salmon (Rassemblement National) en tête avec 55,47% au premier tour, devant Eric Houlley (Union de la gauche) avec 18,69%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès ce premier vote dans la circonscription.

14:57 - Aillevillers-et-Lyaumont : des résultats très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aillevillers-et-Lyaumont était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 44,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 19,48%. Lors de la finale de l'élection à Aillevillers-et-Lyaumont, les électeurs accordaient 65,17% pour Marine Le Pen, contre 34,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Aillevillers-et-Lyaumont soutenaient en priorité Emeric Salmon (RN) avec 37,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emeric Salmon virant de nouveau en tête avec 60,36% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Aillevillers-et-Lyaumont comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Le point sur l'évolution des impôts locaux à Aillevillers-et-Lyaumont Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Aillevillers-et-Lyaumont, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 6,10 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 10 500 euros environ la même année, contre 99 410 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Aillevillers-et-Lyaumont atteint désormais un peu moins de 37,09 % en 2024 (contre 12,61 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Aillevillers-et-Lyaumont a atteint environ 696 euros en 2024 (contre 357 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Aillevillers-et-Lyaumont Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Aillevillers-et-Lyaumont ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Claude Tramesel a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 63,93% des suffrages. À ses trousses, Michèle Lepaul a obtenu 36,06% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean-Claude Tramesel a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Aillevillers-et-Lyaumont, ce décor pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.