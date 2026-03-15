Résultat municipale 2026 à Aillevillers-et-Lyaumont (70320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aillevillers-et-Lyaumont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aillevillers-et-Lyaumont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aillevillers-et-Lyaumont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kévin LANDRY
Kévin LANDRY (13 élus) l'Avenir s'écrit ensemble- Aillevillers et Lyaumont 		492 63,65%
  • Kévin LANDRY
  • Sabine DURUPT
  • Denis LEYDER
  • Isabelle CHAISE
  • Fabien THIRIET
  • Sandrine BEGUS
  • Batiste GERARDIN
  • Valérie GARET
  • Didier LEMERCIER
  • Catherine BONTEMPI
  • Hervé COLLOT
  • Evelyne ROUSSELOT
  • Philippe OGIER
Anne-Gaëlle LEGRAND
Anne-Gaëlle LEGRAND (2 élus) Aillevillers et Lyaumont Ensemble et Autrement 		281 36,35%
  • Anne-Gaëlle LEGRAND
  • Christophe LIAUTEY
Participation au scrutin Aillevillers-et-Lyaumont
Taux de participation 72,28%
Taux d'abstention 27,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 798

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Aillevillers-et-Lyaumont