Résultat de l'élection municipale 2026 à Ailly-sur-Noye : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ailly-sur-Noye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ailly-sur-Noye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ailly-sur-Noye.
L'actu des élections municipales 2026 à Ailly-sur-Noye
11:46 - Match indécis entre Marie-Hélène Marcel et Pierre Durand
Il y a une semaine à Ailly-sur-Noye, le rendez-vous a mobilisé 71,82 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Marie-Hélène Marcel qui a pris une longueur d'avance avec 41,58 % des voix. Dans son sillage, Pierre Durand est arrivé en deuxième position avec 41,44 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Marie-Hélène Marcel s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 6 points. Pour compléter ce tableau, avec 16,98 %, Nicolas Blin pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ailly-sur-Noye
Le deuxième tour des élections municipales à Ailly-sur-Noye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Durand
Divers
Engagés pour demain
|
|
Marie-Hélène Marcel
Divers
Ailly, notre quotidien
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ailly-sur-Noye
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène MARCEL (Ballotage) Ailly, notre quotidien
|605
|41,58%
|Pierre DURAND (Ballotage) Engagés pour demain
|603
|41,44%
|Nicolas BLIN (Ballotage) BIEN VIVRE, ENSEMBLE
|247
|16,98%
|Participation au scrutin
|Ailly-sur-Noye
|Taux de participation
|71,82%
|Taux d'abstention
|28,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|1 509
Source : ministère de l’Intérieur
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