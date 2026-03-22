Résultat de l'élection municipale 2026 à Ailly-sur-Noye : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ailly-sur-Noye

Le deuxième tour des élections municipales à Ailly-sur-Noye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Durand
Pierre Durand Divers
Engagés pour demain
  • Pierre Durand
  • Christine Bourdelle Patrice
  • Jean-Noël Lecointe
  • Sonia Douay
  • Vincent Daine
  • Catherine Cathely-Wantiez
  • Frédéric Pinoit
  • Martine Cathelain
  • Romain Vigneron
  • Sophie Rosblack
  • Geoffrey Boulongne
  • Lola Corde
  • Patrick Bermond
  • Elodie Pellieux
  • Richard Benoit
  • Marion Patrice
  • Alain Gonthiez
  • Nathalie Lebrun
  • Antoine Broissard
  • Emeline Sys
  • Ludovic Mareschal
  • Edith Delbey
  • Fabien Lehouelleur
  • Céline Tampigny
  • Pascal Sevrette
Marie-Hélène Marcel
Marie-Hélène Marcel Divers
Ailly, notre quotidien
  • Marie-Hélène Marcel
  • Sébastien Saunier
  • Anne Dubois Lefebvre
  • Sébastien Baclet
  • Lucie Duplouy
  • Julien Marcel
  • Vanessa Collette
  • Sébastien Dufrenoy
  • Adeline Marcel
  • Guillaume Masse
  • Ludivine Galand
  • Romuald Degouy
  • Rachel Coquel-Guenard
  • Laurent Cuisset
  • Emmanuelle Bocquillon-Bertrand
  • Augustin Ben Adida
  • Madeline Masson
  • Didier Lugan-James
  • Marine Carpentier
  • Eric Villiers
  • Sylvie Platerier
  • Alain Coquart
  • Kathia Sautereau
  • Jérome Mismacque
  • Amandine Vivot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ailly-sur-Noye

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène MARCEL
Marie-Hélène MARCEL (Ballotage) Ailly, notre quotidien 		605 41,58%
Pierre DURAND
Pierre DURAND (Ballotage) Engagés pour demain 		603 41,44%
Nicolas BLIN
Nicolas BLIN (Ballotage) BIEN VIVRE, ENSEMBLE 		247 16,98%
Participation au scrutin Ailly-sur-Noye
Taux de participation 71,82%
Taux d'abstention 28,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 1 509

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Somme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Somme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Ailly-sur-Noye

En savoir plus sur Ailly-sur-Noye