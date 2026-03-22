Résultat de l'élection municipale 2026 à Aime-la-Plagne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aime-la-Plagne

Le deuxième tour des élections municipales à Aime-la-Plagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Martinod
Marie Martinod Liste Divers
MONTAGNE D'AVENIR
  • Marie Martinod
  • Alexandre Pellicier
  • Marion Bourdon
  • Sylvain Bonnet
  • Rose Bufferini Bedoni
  • Xavier Heurtebise
  • Delphine Prot
  • William Lavagne
  • Justine Denicou
  • Erwan Merendet
  • Loetitia Bornand
  • Guillaume Rossi
  • Dedora Christophe
  • Stéphane Chenu
  • Marion Chenu
  • Niels Bergel
  • Pauline Raymond
  • Sandro Talenti
  • Anne-Cécile Bardet
  • Rémi Girod
  • Linda Dherin
  • David Allemoz
  • Pauline Romanet
  • Jean-Luc Guinaud
  • Lucile Bornand
  • Jordan Pradier
  • Fanny Pointet
  • Mathieu Chevalier
  • Caroline Bacconnier
David Aubonnet
David Aubonnet Liste Divers
Ensemble cultivons Demain
  • David Aubonnet
  • Amélie Viallet
  • Anthony Destaing
  • Sabine Sellini
  • Lucien Spigarelli
  • Sylviane Duchosal
  • Rémy Counil
  • Rachele Montmayeur
  • Hervé Chenu
  • Isabelle Gostoli de Lima
  • Arnaud Duru
  • Laetitia Rigonnet
  • Laurent Desbrini
  • Juliette Michel
  • Noël Chamoussin
  • Justine Le Boeuf-Nyssen
  • François Schmitt
  • Gaëlle Athenoux
  • Aurélien Romanet
  • Christelle Charriere Vescovi
  • Alex Duchosal
  • Tatiana Berard
  • Didier Peytavin
  • Maude Villien
  • Julien Mercier
  • Camille Cotterot
  • Yannick Chenu
  • Mallory Cunillera
  • Camille Dutilly
  • Solène Terrillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aime-la-Plagne

Tête de listeListe Voix % des voix
David AUBONNET
David AUBONNET (Ballotage) Ensemble cultivons Demain 		944 38,23%
Marie MARTINOD
Marie MARTINOD (Ballotage) MONTAGNE D'AVENIR 		594 24,06%
Jacques DUC
Jacques DUC (Ballotage) Nouvelle voie 		470 19,04%
Jean-Sylvain COSTERG
Jean-Sylvain COSTERG (Ballotage) J'Aime La Plagne 2026 		461 18,67%
Participation au scrutin Aime-la-Plagne
Taux de participation 69,18%
Taux d'abstention 30,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 521

Source : ministère de l’Intérieur

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