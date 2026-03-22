Résultat de l'élection municipale 2026 à Aime-la-Plagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aime-la-Plagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aime-la-Plagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aime-la-Plagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Aime-la-Plagne
11:45 - Quels sont les rapports de force à Aime-la-Plagne pour ce 2e tour de l'élection ?
Pour le lancement des municipales à Aime-la-Plagne, le rendez-vous a vu 69,18 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est David Aubonnet qui a pris l'avantage en rassemblant 38,23 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Marie Martinod s'est classée deuxième avec 24,06 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jacques Duc (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Sylvain Costerg, avec la nuance Divers droite, a récolté 18,67 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aime-la-Plagne
Le deuxième tour des élections municipales à Aime-la-Plagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Martinod
Liste Divers
MONTAGNE D'AVENIR
|
|
David Aubonnet
Liste Divers
Ensemble cultivons Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aime-la-Plagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David AUBONNET (Ballotage) Ensemble cultivons Demain
|944
|38,23%
|Marie MARTINOD (Ballotage) MONTAGNE D'AVENIR
|594
|24,06%
|Jacques DUC (Ballotage) Nouvelle voie
|470
|19,04%
|Jean-Sylvain COSTERG (Ballotage) J'Aime La Plagne 2026
|461
|18,67%
|Participation au scrutin
|Aime-la-Plagne
|Taux de participation
|69,18%
|Taux d'abstention
|30,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 521
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Aime-la-Plagne
- Aime-la-Plagne (73210)
- Ecole primaire à Aime-la-Plagne
- Maternités à Aime-la-Plagne
- Crèches et garderies à Aime-la-Plagne
- Classement des collèges à Aime-la-Plagne
- Salaires à Aime-la-Plagne
- Impôts à Aime-la-Plagne
- Dette et budget d'Aime-la-Plagne
- Climat et historique météo d'Aime-la-Plagne
- Accidents à Aime-la-Plagne
- Délinquance à Aime-la-Plagne
- Inondations à Aime-la-Plagne
- Nombre de médecins à Aime-la-Plagne
- Pollution à Aime-la-Plagne
- Entreprises à Aime-la-Plagne
- Prix immobilier à Aime-la-Plagne