Résultat de l'élection municipale 2026 à Aincourt : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aincourt

Tête de listeListe
Jean-Bernard Techer
Jean-Bernard Techer Divers
NOTRE VILLAGE,NOTRE AVENIR
  • Jean-Bernard Techer
  • Marion Redoute Royer
  • Benoist Bertrand
  • Mathilde Blaise
  • Pascal Leduc
  • Catherine Bertrand
  • Anthony Coeuret
  • Ophelie Carpentier
  • Romain Guyader
  • Manon Dorison
  • Arnaud Dop
  • Nathalie Avenel
  • Stephane Camier
  • Elodie Rouille
  • Marc Barras
Pascal Michaux
Pascal Michaux Divers
AINCOURT AVEC VOUS
  • Pascal Michaux
  • Valerie Ardemani Topin
  • Pascal Vidalie
  • Eleonore Thery
  • Christian Fau
  • Sylvie de Kersauson de Pennendreff
  • Lionel Lopes
  • Elsa Billiault
  • Gerard Chereau
  • Anne Parret
  • Eric Henry
  • Elisabeth Mauger
  • Frederick Laparra
  • Erine Berthelemi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Emmanuel Couesnon
Emmanuel Couesnon 		173 54,23%
Valerie Ardemani Topin
Valerie Ardemani Topin 		172 53,91%
Pascal Michaux
Pascal Michaux 		171 53,60%
Cécile Pousserot
Cécile Pousserot 		171 53,60%
Eric Dahyot
Eric Dahyot 		168 52,66%
Eleonore Thery
Eleonore Thery 		167 52,35%
Pascal Vidalie
Pascal Vidalie 		167 52,35%
Elsa Billiault
Elsa Billiault 		166 52,03%
Jean-François Mehat
Jean-François Mehat 		166 52,03%
Eric Grand
Eric Grand 		166 52,03%
Sylvie De Kersauson
Sylvie De Kersauson 		166 52,03%
Alexandre Durante
Alexandre Durante 		165 51,72%
Farida Nakib
Farida Nakib 		165 51,72%
Gerard Chereau
Gerard Chereau 		164 51,41%
Karim Medjahed
Karim Medjahed 		164 51,41%
Jean-Bernard Techer
Jean-Bernard Techer 		149 46,70%
Guy Brasselet
Guy Brasselet 		148 46,39%
Caroline Guyader
Caroline Guyader 		146 45,76%
Sylvie Maillet
Sylvie Maillet 		146 45,76%
Sébastien Lardy
Sébastien Lardy 		146 45,76%
Nathalie Avenel
Nathalie Avenel 		145 45,45%
Anne-Sophie Thibault
Anne-Sophie Thibault 		145 45,45%
Jérôme Mathis
Jérôme Mathis 		145 45,45%
Sylvie Le Bohec
Sylvie Le Bohec 		145 45,45%
Jérôme Vallee
Jérôme Vallee 		143 44,82%
Patrick Mazars
Patrick Mazars 		143 44,82%
Marie-Lyne Eugene
Marie-Lyne Eugene 		143 44,82%
Régis Avenel
Régis Avenel 		142 44,51%
Sébastien Riffaut
Sébastien Riffaut 		140 43,88%
Benoist Bertrand
Benoist Bertrand 		140 43,88%
Participation au scrutin Aincourt
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 328

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Candidat Voix % des voix
Fabrice Servin
Fabrice Servin 		166 57,04%
Guy Brasselet
Guy Brasselet 		164 56,35%
Laure Couesnon
Laure Couesnon 		115 39,51%
Roger Thibault
Roger Thibault 		107 36,76%
Monique Bellec
Monique Bellec 		6 2,06%
Nathalie Avenel
Nathalie Avenel 		4 1,37%
Patrick Bouard
Patrick Bouard 		3 1,03%
Jennifer Charles
Jennifer Charles 		2 0,68%
Alain Emery
Alain Emery 		1 0,34%
Nicolas Fouassier
Nicolas Fouassier 		1 0,34%
Patrick Ponthier
Patrick Ponthier 		1 0,34%
Gérard Chéreau
Gérard Chéreau 		1 0,34%
Aimée Vaillant
Aimée Vaillant 		1 0,34%
Jean-Francois Moesan
Jean-Francois Moesan 		1 0,34%
Frédéric Tual
Frédéric Tual 		1 0,34%
Sylvie Le Bohec
Sylvie Le Bohec 		1 0,34%
Mylène Geffroy
Mylène Geffroy 		1 0,34%
Participation au scrutin Aincourt
Taux de participation 54,18%
Taux d'abstention 45,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 298

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Emmanuel Couesnon
Emmanuel Couesnon 		237 58,51%
Jean-Bernard Techer
Jean-Bernard Techer 		225 55,55%
Jérôme Vallee
Jérôme Vallee 		225 55,55%
Caroline Guyader
Caroline Guyader 		222 54,81%
Jean-Claude Roth
Jean-Claude Roth 		221 54,56%
Muriel Bonneau
Muriel Bonneau 		221 54,56%
Laurence Scelle
Laurence Scelle 		221 54,56%
Clémentine Thomas
Clémentine Thomas 		221 54,56%
Régine N'tsuglo
Régine N'tsuglo 		220 54,32%
Pascal Vidalie
Pascal Vidalie 		218 53,82%
Alexandre Durante
Alexandre Durante 		217 53,58%
Sébastien Riffaut
Sébastien Riffaut 		213 52,59%
Sylvie Coville
Sylvie Coville 		206 50,86%
Laure Couesnon
Laure Couesnon 		196 48,39%
Monique Bellec
Monique Bellec 		185 45,67%
Roger Thibault
Roger Thibault 		184 45,43%
Nathalie Avenel
Nathalie Avenel 		180 44,44%
Alain Emery
Alain Emery 		177 43,70%
Patrick Bouard
Patrick Bouard 		176 43,45%
Sylvie Le Bohec
Sylvie Le Bohec 		174 42,96%
Guy Brasselet
Guy Brasselet 		174 42,96%
Jean-Francois Moesan
Jean-Francois Moesan 		173 42,71%
Jennifer Charles
Jennifer Charles 		172 42,46%
Patrick Ponthier
Patrick Ponthier 		172 42,46%
Gérard Chéreau
Gérard Chéreau 		169 41,72%
Fabrice Servin
Fabrice Servin 		169 41,72%
Frédéric Tual
Frédéric Tual 		169 41,72%
Mylène Geffroy
Mylène Geffroy 		168 41,48%
Nicolas Fouassier
Nicolas Fouassier 		166 40,98%
Aimée Vaillant
Aimée Vaillant 		166 40,98%
Participation au scrutin Aincourt
Taux de participation 75,45%
Taux d'abstention 24,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 415

Villes voisines d'Aincourt

En savoir plus sur Aincourt