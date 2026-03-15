Résultat de l'élection municipale 2026 à Aincourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aincourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aincourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aincourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Aincourt
17:20 - Une abstention de 38,58 % à Aincourt aux dernières municipales
Pour rappel, la participation s'élevait à 61,42 % à Aincourt lors des municipales de 2020, une mobilisation très élevée, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,82 %. La mobilisation atteignait quant à elle 57,78 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,65 %, contre seulement 53,06 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire apparaît donc sensiblement comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élections municipales à Aincourt, cette réalité sera en définitive très observée.
15:59 - Aincourt classée à droite lors des derniers scrutins
Au printemps 2024, les élections législatives à Aincourt avaient placé en tête Anne Sicard (Rassemblement National) avec 41,61% au premier tour, devant Émilie Chandler (Majorité présidentielle) avec 26,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 46,60% des voix dans la localité. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Aincourt avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (41,90%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,06% des voix. .
14:57 - À Aincourt, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à l'extrême droite
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aincourt était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 28,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,16%. Lors de la finale de l'élection à Aincourt, les électeurs accordaient 51,97% pour Marine Le Pen, contre 48,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Aincourt accordaient leurs suffrages à Philippe Pierre (RN) avec 27,57% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,49% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Aincourt un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Aincourt ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Aincourt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,27 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 15 480 € la même année. Un apport qui est loin des 180 570 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Aincourt a évolué pour se fixer à un peu plus de 28,28 % en 2024 (contre 11,10 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Aincourt s'est chiffrée à environ 786 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 695 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Aincourt ?
À Aincourt, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Emmanuel Couesnon a réuni le plus de votes avec 173 soutiens (54,23%). Ensuite, Valerie Ardemani Topin a recueilli 53,91% des voix. Parmi les électeurs, ces scores extrêmement homogènes témoignaient d'un vote partagé. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Aincourt, cette logique si singulière sera de nouveau scrutée avec attention. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'a plus cours dans le pays.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Aincourt (95510) ?
Les municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Aincourt. Il est important de souligner que l'unique bureau de vote de la ville d'Aincourt ferme à 20 heures en prévision du dépouillement. Cette page affichera les résultats à Aincourt à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aincourt
|Tête de listeListe
|
Jean-Bernard Techer
Divers
NOTRE VILLAGE,NOTRE AVENIR
|
|
Pascal Michaux
Divers
AINCOURT AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Couesnon
|173
|54,23%
|Valerie Ardemani Topin
|172
|53,91%
|Pascal Michaux
|171
|53,60%
|Cécile Pousserot
|171
|53,60%
|Eric Dahyot
|168
|52,66%
|Eleonore Thery
|167
|52,35%
|Pascal Vidalie
|167
|52,35%
|Elsa Billiault
|166
|52,03%
|Jean-François Mehat
|166
|52,03%
|Eric Grand
|166
|52,03%
|Sylvie De Kersauson
|166
|52,03%
|Alexandre Durante
|165
|51,72%
|Farida Nakib
|165
|51,72%
|Gerard Chereau
|164
|51,41%
|Karim Medjahed
|164
|51,41%
|Jean-Bernard Techer
|149
|46,70%
|Guy Brasselet
|148
|46,39%
|Caroline Guyader
|146
|45,76%
|Sylvie Maillet
|146
|45,76%
|Sébastien Lardy
|146
|45,76%
|Nathalie Avenel
|145
|45,45%
|Anne-Sophie Thibault
|145
|45,45%
|Jérôme Mathis
|145
|45,45%
|Sylvie Le Bohec
|145
|45,45%
|Jérôme Vallee
|143
|44,82%
|Patrick Mazars
|143
|44,82%
|Marie-Lyne Eugene
|143
|44,82%
|Régis Avenel
|142
|44,51%
|Sébastien Riffaut
|140
|43,88%
|Benoist Bertrand
|140
|43,88%
|Participation au scrutin
|Aincourt
|Taux de participation
|61,42%
|Taux d'abstention
|38,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|328
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Fabrice Servin
|166
|57,04%
|Guy Brasselet
|164
|56,35%
|Laure Couesnon
|115
|39,51%
|Roger Thibault
|107
|36,76%
|Monique Bellec
|6
|2,06%
|Nathalie Avenel
|4
|1,37%
|Patrick Bouard
|3
|1,03%
|Jennifer Charles
|2
|0,68%
|Alain Emery
|1
|0,34%
|Nicolas Fouassier
|1
|0,34%
|Patrick Ponthier
|1
|0,34%
|Gérard Chéreau
|1
|0,34%
|Aimée Vaillant
|1
|0,34%
|Jean-Francois Moesan
|1
|0,34%
|Frédéric Tual
|1
|0,34%
|Sylvie Le Bohec
|1
|0,34%
|Mylène Geffroy
|1
|0,34%
|Participation au scrutin
|Aincourt
|Taux de participation
|54,18%
|Taux d'abstention
|45,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|298
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Couesnon
|237
|58,51%
|Jean-Bernard Techer
|225
|55,55%
|Jérôme Vallee
|225
|55,55%
|Caroline Guyader
|222
|54,81%
|Jean-Claude Roth
|221
|54,56%
|Muriel Bonneau
|221
|54,56%
|Laurence Scelle
|221
|54,56%
|Clémentine Thomas
|221
|54,56%
|Régine N'tsuglo
|220
|54,32%
|Pascal Vidalie
|218
|53,82%
|Alexandre Durante
|217
|53,58%
|Sébastien Riffaut
|213
|52,59%
|Sylvie Coville
|206
|50,86%
|Laure Couesnon
|196
|48,39%
|Monique Bellec
|185
|45,67%
|Roger Thibault
|184
|45,43%
|Nathalie Avenel
|180
|44,44%
|Alain Emery
|177
|43,70%
|Patrick Bouard
|176
|43,45%
|Sylvie Le Bohec
|174
|42,96%
|Guy Brasselet
|174
|42,96%
|Jean-Francois Moesan
|173
|42,71%
|Jennifer Charles
|172
|42,46%
|Patrick Ponthier
|172
|42,46%
|Gérard Chéreau
|169
|41,72%
|Fabrice Servin
|169
|41,72%
|Frédéric Tual
|169
|41,72%
|Mylène Geffroy
|168
|41,48%
|Nicolas Fouassier
|166
|40,98%
|Aimée Vaillant
|166
|40,98%
|Participation au scrutin
|Aincourt
|Taux de participation
|75,45%
|Taux d'abstention
|24,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|415
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