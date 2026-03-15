Résultat municipale 2026 à Aincourt (95510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aincourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aincourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aincourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Bernard TECHER
Jean-Bernard TECHER (12 élus) NOTRE VILLAGE,NOTRE AVENIR 		218 59,24%
  • Jean-Bernard TECHER
  • Marion REDOUTE ROYER
  • Benoist BERTRAND
  • Mathilde BLAISE
  • Pascal LEDUC
  • Catherine BERTRAND
  • Anthony COEURET
  • Ophelie CARPENTIER
  • Romain GUYADER
  • Manon DORISON
  • Arnaud DOP
  • Nathalie AVENEL
Pascal MICHAUX
Pascal MICHAUX (3 élus) AINCOURT AVEC VOUS 		150 40,76%
  • Pascal MICHAUX
  • Valerie ARDEMANI TOPIN
  • Pascal VIDALIE
Participation au scrutin Aincourt
Taux de participation 68,30%
Taux d'abstention 31,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 377

Source : ministère de l’Intérieur

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