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19:21 - Élections à Aincourt : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aincourt mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,44% et une densité de population de 87 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,39%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 430 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,79%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aincourt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,51% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN progresse à Aincourt Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Aincourt en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,57% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,97% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 27,57% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Aincourt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,61% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 46,60% le dimanche suivant, et un siège remporté par Anne Sicard.

16:58 - Une abstention de 38,58 % à Aincourt aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 61,42 % à Aincourt lors des municipales de 2020, une mobilisation très élevée, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,82 %. La mobilisation atteignait quant à elle 57,78 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,65 %, contre seulement 53,06 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire apparaît donc sensiblement comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élections municipales à Aincourt, cette réalité sera en définitive très observée.

15:59 - Aincourt classée à droite lors des derniers scrutins Au printemps 2024, les élections législatives à Aincourt avaient placé en tête Anne Sicard (Rassemblement National) avec 41,61% au premier tour, devant Émilie Chandler (Majorité présidentielle) avec 26,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 46,60% des voix dans la localité. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Aincourt avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (41,90%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,06% des voix. .

14:57 - À Aincourt, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à l'extrême droite En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aincourt était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 28,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,16%. Lors de la finale de l'élection à Aincourt, les électeurs accordaient 51,97% pour Marine Le Pen, contre 48,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Aincourt accordaient leurs suffrages à Philippe Pierre (RN) avec 27,57% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,49% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Aincourt un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Aincourt ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Aincourt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 13,27 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 15 480 € la même année. Un apport qui est loin des 180 570 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Aincourt a évolué pour se fixer à un peu plus de 28,28 % en 2024 (contre 11,10 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Aincourt s'est chiffrée à environ 786 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 695 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Aincourt ? À Aincourt, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Emmanuel Couesnon a réuni le plus de votes avec 173 soutiens (54,23%). Ensuite, Valerie Ardemani Topin a recueilli 53,91% des voix. Parmi les électeurs, ces scores extrêmement homogènes témoignaient d'un vote partagé. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Aincourt, cette logique si singulière sera de nouveau scrutée avec attention. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'a plus cours dans le pays.