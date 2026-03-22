Résultat de l'élection municipale 2026 à Airaines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Airaines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Airaines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Airaines.
L'actu des élections municipales 2026 à Airaines
11:46 - Albert Noblesse largement en tête des municipales la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Airaines, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 73,72 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Albert Noblesse qui a terminé premier avec 47,17 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Luc Lefebvre a obtenu la seconde place avec 28,21 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. La première place, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Albert Noblesse. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Poirel a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Airaines
Le deuxième tour des élections municipales à Airaines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Albert Noblesse
Divers
ENSEMBLE CONTINUONS POUR UNE PROSPERITE DURABLE D'AIRAINES
|
|
Philippe Poirel
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR AIRAINES
|
|
Jean-Luc Lefebvre
Divers
L'expérience au service de la jeunesse, pour l'avenir d'Airaines
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Airaines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albert NOBLESSE (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS POUR UNE PROSPERITE DURABLE D'AIRAINES
|500
|47,17%
|Jean-Luc LEFEBVRE (Ballotage) L'expérience au service de la jeunesse, pour l'avenir d'Airaines
|299
|28,21%
|Philippe POIREL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR AIRAINES
|261
|24,62%
|Participation au scrutin
|Airaines
|Taux de participation
|73,72%
|Taux d'abstention
|26,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|1 108
Source : ministère de l’Intérieur
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