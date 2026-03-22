Résultat de l'élection municipale 2026 à Airaines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Airaines

Le deuxième tour des élections municipales à Airaines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Albert Noblesse
Albert Noblesse Divers
ENSEMBLE CONTINUONS POUR UNE PROSPERITE DURABLE D'AIRAINES
  • Albert Noblesse
  • Laurence Padé
  • Christian Démaret
  • Marie-Hélène Boignet
  • Thierry Formet
  • Aurélie Pronnier
  • Hervé Cagny
  • Noémie Daboval
  • Philippe Trépagne
  • Louise Dufeutrelle
  • Serge Alexandre
  • Ingrid Leclercq
  • David Sinoquet
  • Betty Roucoux
  • Jérémy Leroy
  • Camille Vitaux
  • Dominique Bailleul
  • Lara Grongnet-Trépagne
  • Yann Danois
Philippe Poirel
Philippe Poirel Divers
AGIR ENSEMBLE POUR AIRAINES
  • Philippe Poirel
  • Cindy Hollingue
  • Miguel Petit
  • Laëtitia Lecomte
  • Constant Daboval
  • Christelle Dubos
  • David Debris
  • Laura Vilpoix
  • Alexandre Ilic
  • Elina Devos
  • Gérard Boclet
  • Karine Briffard
  • Baptiste Ramet
  • Marion Ségard
  • Théo Lapostolle
  • Christelle Marthely
  • Florent Debrie
  • Ariane Legry
  • Bertrand Delbarre
Jean-Luc Lefebvre
Jean-Luc Lefebvre Divers
L'expérience au service de la jeunesse, pour l'avenir d'Airaines
  • Jean-Luc Lefebvre
  • Lauriane Rognon
  • Franck Delabie
  • Fatima Mehenni
  • David Cagny
  • Véronique Horn-Grespinet
  • Jean-Philippe Behal
  • Charline Lopes Da Silva
  • Matthias Renault
  • Flora Goubet-Ducrotoy
  • Samuel Deguisne
  • Estelle Facquez
  • Nathan Boulanger
  • Emilie Drieux
  • Alexandre Boignard
  • Emilie Damis
  • Jérémy Hubert
  • Séverine Ronsain-Vacossaint
  • Jordan Dévérité

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Airaines

Tête de listeListe Voix % des voix
Albert NOBLESSE
Albert NOBLESSE (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS POUR UNE PROSPERITE DURABLE D'AIRAINES 		500 47,17%
Jean-Luc LEFEBVRE
Jean-Luc LEFEBVRE (Ballotage) L'expérience au service de la jeunesse, pour l'avenir d'Airaines 		299 28,21%
Philippe POIREL
Philippe POIREL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR AIRAINES 		261 24,62%
Participation au scrutin Airaines
Taux de participation 73,72%
Taux d'abstention 26,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 1 108

Source : ministère de l’Intérieur

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