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19:18 - Aire-sur-l'Adour : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Aire-sur-l'Adour, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,03% et une densité de population de 108 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (74,26%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3230 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,25%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,51%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Aire-sur-l'Adour mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,38% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Aire-sur-l'Adour Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Aire-sur-l'Adour en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,81% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 16,55% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Aire-sur-l'Adour comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,59% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 35,49% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 43,47% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Aire-sur-l'Adour aux dernières élections ? En 2020, la participation à Aire-sur-l'Adour s'était établie à 58,01 % à la fin du premier round, un score notable. C'étaient 2 642 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le Covid-19 avait fait fuir beaucoup de votants. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 76,99 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 54,09 % au premier tour en 2022 à 70,69 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 55,16 % (51,49 % au national). Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée. Pour ces élections municipales, cette contingence à Aire-sur-l'Adour sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Aire-sur-l'Adour Les élections européennes de 2024 à Aire-sur-l'Adour avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,59%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,14% des suffrages. Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Aire-sur-l'Adour une vingtaine de jours plus tard avec 35,49%. Boris Vallaud (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 34,91%. C'est pourtant Boris Vallaud (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,53% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs d'Aire-sur-l'Adour a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux d'Aire-sur-l'Adour il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Aire-sur-l'Adour était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,81%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 56,83% pour Emmanuel Macron, contre 43,17% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Aire-sur-l'Adour accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 37,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Boris Vallaud virant de nouveau en tête avec 55,48% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité stable à Aire-sur-l'Adour : un impact sur le scrutin municipal À Aire-sur-l'Adour, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à environ 974 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 907 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 34,34 % en 2024 (contre 17,37 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 233 700 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 1,62685 million d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 16,55 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Aire-sur-l'Adour Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Aire-sur-l'Adour peut s'avérer instructif. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Lagrave (Divers centre) a raflé la première place avec 1 090 soutiens (42,29%). À ses trousses, Jérémy Marti (Divers gauche) a engrangé 34,07% des votes. Delphine Dauba (Divers centre) complétait le trio de tête, avec 18,70% des suffrages. Ce delta notable dessinait un rapport de force très net au terme du 1er tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Xavier Lagrave l'a finalement emporté avec 50,38% des voix, face à Jérémy Marti s'adjugeant 49,61% des électeurs. Contre toute attente, l'outsider a réussi à remonter la pente avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Jérémy Marti a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 464 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.