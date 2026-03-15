Résultat municipale 2026 à Aire-sur-l'Adour (40800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aire-sur-l'Adour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aire-sur-l'Adour, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aire-sur-l'Adour [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy MARTI
Jérémy MARTI (22 élus) Mieux vivre à Aire 		1 579 50,80%
  • Jérémy MARTI
  • Agathe BOURRETERE
  • Emmanuel MAUMUS
  • Florence GACHIE
  • Johann FRANCKE
  • Paulette SAINT-GERMAIN
  • Julien VALETTE
  • Carole DUPRIEU
  • Jean-Baptiste ANGEL
  • Patricia DUFAU
  • Sébastien PRIAN
  • Nathalie LENCAUCHEZ
  • Jean-Pierre TRABESSE
  • Virgine LUCBERNET
  • Florent LARQUÉ
  • Myriam DUCOURNAU
  • Grégoire CASSOU
  • Julie STÉFANIAK
  • Jean-Michel TOLDI
  • Patricia DARRIBEAU
  • Romain VITO
  • Mylène VACHER
Xavier LAGRAVE
Xavier LAGRAVE (7 élus) AGIR ENSEMBLE POUR UN AVENIR SEREIN 		1 529 49,20%
  • Xavier LAGRAVE
  • Marie ASSIBAT
  • Gilles CHAUBY
  • Corinne LAFFITTAU
  • Tony FRANCHETTO
  • Isabelle MECHIN
  • Damien SORRAING
Participation au scrutin Aire-sur-l'Adour
Taux de participation 72,01%
Taux d'abstention 27,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 3 218

Source : ministère de l’Intérieur

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