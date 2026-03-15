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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Aire-sur-la-Lys : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique d'Aire-sur-la-Lys détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections municipales. Avec un taux de chômage de 15,54% et une densité de population de 287 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,50%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4837 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,10%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,18%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Aire-sur-la-Lys mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,87% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Aire-sur-la-Lys ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Aire-sur-la-Lys en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 34,69% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,61% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 26,96% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 46,05% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,60% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,44% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 51,90% le dimanche suivant et la victoire de Auguste Evrard.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Aire-sur-la-Lys au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 930 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Aire-sur-la-Lys, correspondant à un taux de participation de 52,80 % (un niveau plutôt élevé), l'épidémie de Covid-19 ayant impacté fortement le vote. Les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 73,44 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 49,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,38 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,47 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se révèle comme une zone assez peu mobilisée. En ce jour de municipales 2026 à Aire-sur-la-Lys, cette contingence sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Aire-sur-la-Lys : retour sur les derniers scrutins en date Lors des dernières élections européennes, le podium à Aire-sur-la-Lys s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,60%), à la première place devant Valérie Hayer (15,34%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,58%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Auguste Evrard (Rassemblement National) en pole position avec 45,44% au premier tour, devant Bertrand Petit (Union de la gauche) avec 30,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Auguste Evrard culminant à 51,90% des votes dans la commune. .

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Aire-sur-la-Lys ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Aire-sur-la-Lys choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,69% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 27,53%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 53,61% pour Marine Le Pen, contre 46,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Aire-sur-la-Lys portaient leur choix sur Auguste Evrard (RN) avec 26,96% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Bertrand Petit (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 53,95%. Cette physionomie politique de Aire-sur-la-Lys laisse ainsi apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Aire-sur-la-Lys ? Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Aire-sur-la-Lys, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 24,10 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 165 800 euros. Une somme loin des 2 212 280 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Aire-sur-la-Lys est passé à 51,32 % en 2024 (contre 29,06 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Aire-sur-la-Lys s'est chiffrée à 1 030 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 974 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Aire Autrement +" grande gagnante des dernières élections municipales à Aire-sur-la-Lys À Aire-sur-la-Lys, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Claude Dissaux (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 2 614 suffrages (69,13%). Juste derrière, Didier Rys (Divers centre) a capté 30,86% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Aire-sur-la-Lys, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.