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19:20 - Élections municipales à Airvault : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et la situation socio-économique d'Airvault contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la localité, 14,63% des résidents sont des enfants, et 11,99% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 154 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1724 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,09%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Airvault mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,73% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Airvault Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Airvault il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,76% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,98% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 22,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Airvault comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,80% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 35,36% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 47,55% lors du vote final.

16:58 - À Airvault, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la participation atteignait 61,07 % à Airvault lors des municipales de 2020 (un chiffre exceptionnellement haut) alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à frapper la population. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant suscité un fort engouement, avec 78,55 % de participation dans la ville (21,45 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 50,72 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,47 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,63 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se positionne comme une zone relativement attachée au vote. Dans le cadre de la municipale 2026 à Airvault, ce paramètre aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Airvault ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Philippe Robin (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 35,36% au premier tour, devant Mattieu Manceau (Les Républicains) avec 29,40%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 52,45%. Lors des européennes précédemment, le podium à Airvault s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,80%), devançant Valérie Hayer (15,11%) et François-Xavier Bellamy (11,29%). La physionomie politique d'Airvault a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Airvault : des résultats très tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Airvault voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 32,03% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 29,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,02% pour Emmanuel Macron, contre 47,98% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Airvault soutenaient en priorité Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) avec 29,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,86%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Airvault ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Airvault, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,35 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 81 830 € la même année, marquant une forte baisse face aux 652 200 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Airvault est passé à près de 32,46 % en 2024 (contre 13,75 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Airvault a atteint environ 887 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 776 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Le Grand Airvault Avance, Avançons Ensemble !" majoritaire à Airvault La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Airvault s'avère très révélatrice. Lors de la première manche électorale, Olivier Fouillet a surclassé ses concurrents en totalisant 50,57% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Laurent Falacho a capté 726 suffrages en sa faveur (49,42%). Cette victoire écrasante de Olivier Fouillet a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Airvault, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.