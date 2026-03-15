Résultat municipale 2026 à Airvault (79600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Airvault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Airvault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Airvault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier FOUILLET
Olivier FOUILLET (22 élus) ENSEMBLE, POURSUIVONS CETTE DYNAMIQUE POUR LE GRAND AIRVAULT ! 		1 014 62,21%
  • Olivier FOUILLET
  • Maryse CHARRIER
  • Mattieu MANCEAU
  • Viviane CHABAUTY
  • Frédéric PARTHENAY
  • Frédérique DAMBRINE
  • Jacky JOZEAU
  • Dominique GUILBOT
  • Wilfried MICHAUD
  • Régine CHABAUTY
  • Pascal PRIMAULT
  • Joëlle CHAUFOURNIER
  • David BERTRAND
  • Lydie ROUX ROBIC
  • Patrice BÉCUE
  • Noémie BOUJU
  • Paul-Emmanuel BONIFAIT
  • Sandrine RENOUX
  • William DERBORD
  • Nicole NIVEAU
  • Samuel GOURDON
  • Pascale THIBAUDEAU
Didier DUPIC
Didier DUPIC (5 élus) AIRVAULT AVEC VOUS 		616 37,79%
  • Didier DUPIC
  • Charlotte VARLET
  • Philippe TEILLET
  • Monique LANDA
  • Didier MILLON
Participation au scrutin Airvault
Taux de participation 67,32%
Taux d'abstention 32,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 685

Source : ministère de l’Intérieur

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