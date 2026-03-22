Résultat municipale 2026 à Aix-la-Fayette (63980) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-la-Fayette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aix-la-Fayette, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-la-Fayette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Louis Antonin VIAL
Didier Louis Antonin VIAL (6 élus) Agissons ensemble 		66 60,55%
  • Didier Louis Antonin VIAL
  • Marie-Hélène PRADEL EP BESSET
  • Jacques DIONNET
  • Odile Jeanne Reine VANWERSCH-COT
  • Gilles Valentin SARRON
  • Ghislaine Françoise VERGER EP MORETTI
Guy SAUVADET
Guy SAUVADET (1 élu) L'AVENIR SE CONSTRUIT CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		43 39,45%
  • Guy SAUVADET
Participation au scrutin Aix-la-Fayette
Taux de participation 98,25%
Taux d'abstention 1,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 112

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Aix-la-Fayette - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy SAUVADET
Guy SAUVADET (Ballotage) L'AVENIR SE CONSTRUIT CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		41 37,27%
Didier Louis Antonin VIAL
Didier Louis Antonin VIAL (Ballotage) Agissons ensemble 		36 32,73%
Roger BERGHEAUD
Roger BERGHEAUD (Ballotage) AIX EN MOUVEMENT 		33 30,00%
Participation au scrutin Aix-la-Fayette
Taux de participation 99,12%
Taux d'abstention 0,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 113

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