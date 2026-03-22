Résultat municipale 2026 à Aix-la-Fayette (63980) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-la-Fayette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aix-la-Fayette, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-la-Fayette [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Louis Antonin VIAL (6 élus) Agissons ensemble
|66
|60,55%
|
|Guy SAUVADET (1 élu) L'AVENIR SE CONSTRUIT CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|43
|39,45%
|
|Participation au scrutin
|Aix-la-Fayette
|Taux de participation
|98,25%
|Taux d'abstention
|1,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|112
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Aix-la-Fayette - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy SAUVADET (Ballotage) L'AVENIR SE CONSTRUIT CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|41
|37,27%
|Didier Louis Antonin VIAL (Ballotage) Agissons ensemble
|36
|32,73%
|Roger BERGHEAUD (Ballotage) AIX EN MOUVEMENT
|33
|30,00%
|Participation au scrutin
|Aix-la-Fayette
|Taux de participation
|99,12%
|Taux d'abstention
|0,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|113
Election municipale 2026 à Aix-la-Fayette [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aix-la-Fayette sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aix-la-Fayette.
L'actu des élections municipales 2026 à Aix-la-Fayette
18:34 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Aix-la-Fayette
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Aix-la-Fayette restait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes, dans la logique de la présidentielle 2022. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,00%). André Chassaigne (Union de la gauche) avait ensuite gagné le premier tour des élections des députés à Aix-la-Fayette après la dissolution avec 38,81%. Brigitte Carletto (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 31,34%. Le second tour avait confirmé ce résultat, André Chassaigne culminant à 58,33% des votes dans la commune.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Aix-la-Fayette
Les résultats des précédentes élections municipales à Aix-la-Fayette ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes, offrant aux électeurs la possibilité de sélectionner de multiples candidats. Dès le premier tour, 7 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de la première manche électorale, Alain Charmois a récolté le plus de votes avec 59,25% des soutiens, devant Jean-Luc Nigon qui a obtenu 56,79% des votes. Andrée Fargette a suivi, rassemblant 54,32% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Aix-la-Fayette, ces équilibres si particuliers aux petites communes vont encore compter. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale d'Aix-la-Fayette, un duel tendu
Selon les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager Guy Sauvadet et sa liste "L'avenir Se Construit Continuons D'agir Ensemble" et Didier Louis Antonin Vial et sa liste "Agissons Ensemble" pour la suite ce dimanche. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Roger Bergheaud a opté pour ne pas concourir à cette élection finale. Les votants de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote d'Aix-la-Fayette, pour se prononcer.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Aix-la-Fayette ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Aix-la-Fayette, c'est Guy Sauvadet qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 37,27 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Didier Louis Antonin Vial a obtenu la seconde place avec 32,73 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 30,00 %, Roger Bergheaud pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Aix-la-Fayette, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 0,88 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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