Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains

Tête de listeListe
Renaud Beretti
Renaud Beretti Liste des Républicains
Ensemble pour Aix
  • Renaud Beretti
  • Marie-Pierre Montoro Sadoux
  • Thibaut Guigue
  • Claire Roupioz
  • Julien Papoz
  • Christelle Anciaux
  • Nicolas Vairyo
  • Anne Lefay
  • Christian Vasquez
  • Karine Dubouchet Revol
  • Christophe Moiroud
  • Anaïs Husson
  • Pierre Tomasi
  • Michèle Brauer
  • Michel Frugier
  • Liliane Coniglio
  • Jean-Marc Vial
  • Sophie Petit Guillaume
  • Alain Mougniotte
  • Isabelle Moreaux Jouannet
  • Brahim El Ouali
  • Marietou Campanella
  • Pierre-Louis Balthazard
  • Victoria Paccard
  • Jean Michel Segantini
  • Chantal Curtelin
  • Jean-Marc Vanhecke
  • Valérie Violland
  • Louis Nicolas
  • Marie Dunand
  • André Granger
  • Camille Missud
  • Jean Tona
  • Sophie Sorin
  • Vincent Gillot
  • Natacha Kobral
  • René Faure
  • Claudie Fraysse
  • Michel Mongellaz
Luce Claval
Luce Claval Liste d'union à gauche
AIX POUR TOUTES ET TOUS
  • Luce Claval
  • Matthieu Tobal de Alaiz
  • Charlotte Pillard Pouget
  • Julien Perrin
  • Eva Salgado
  • Christian Serra
  • Brigitte Andreys
  • Cyril Didier
  • Berthe Essama
  • Arnaud Alves
  • Martine Chautagnat
  • Benjamin Leenaert
  • Chantal Curtelin
  • Bernard Schong
  • Magali Mussou
  • Yannick Blaise
  • Lucille Aubry
  • Olivier de Chazournes
  • Béatrice Collier
  • Philippe Perrin
  • Claire Gekiere
  • Romain Maucci
  • Martine Ayel
  • Marc Sonder
  • Najette Slimani
  • Clément Massaro
  • Cécilia Arias Manzo
  • Daniel Boget
  • Nicole Terrier
  • Olivier Gibaru
  • Martine Pegaz-Hector
  • Alan Mancuso
  • Denise Lavorel
  • Romain Tessard
  • Françoise Trufer
  • Daniel Carde
  • Josette Giacinti
  • Dominique Fié
  • Marie-Hélène Lacombe
  • Jean-Louis Ayel
  • Michèle Herbin
Daniel Bruyère
Daniel Bruyère Liste d'extrême droite
Union des Droites pour Aix-Les-Bains
  • Daniel Bruyère
  • Typhanie Degois
  • Matthieu Petit
  • Viviane Rault
  • Dominique Blanchard
  • Elisa Vanoverschelde
  • Aurélien Krauth
  • Sylvaine Calderini
  • Michel Martin
  • Sabrina Bruyère
  • Jean-Louis Jourdan
  • Jeannine Benzonelli
  • Hugo Gallay
  • Anabelle Grandidier
  • Jean-Jacques Betemps
  • Marine Malot
  • Christophe Reygagne
  • Marie Bryndas
  • Guy Harabagiu
  • Christine Saupique
  • Philippe Leteissier
  • Brigitte Essique
  • Philippe Duquesnel
  • Martine Bréchet
  • Benjamin Zimbelli
  • Ginette Normand
  • Rodrigue Vuillermet
  • Marie-Thérèse Berru
  • Mathis Kurz
  • Paule Thomas
  • Hubert Varlet
  • Ginette Brault
  • Michel Karolszyk
  • Suzanne Courtois
  • Claude Santaguiliana
  • Véronique Drapeau
  • Franck Clement
  • Eloïse Ribault
  • Jean-Paul Delemontex
  • Sylvie Brunet
Marina Ferrari
Marina Ferrari Liste Mouvement démocrate (MoDem)
AIX PASSIONNÉMENT
  • Marina Ferrari
  • Hubert Delroise
  • Marie-Françoise Plasse Potereau
  • Christian Pelletier
  • Claudine Longhi
  • Sébastien Grolet
  • Annissa Ziani
  • Serge Balmonet
  • Cécile Hisquin
  • Ivan Boccon-Perroud
  • Corinne Ormedo
  • Daniel Montigon
  • Nathalie Loubry
  • Pascal Bourrier
  • Valerie Mathiez
  • Gilles Camus
  • Claire Porraz
  • Jacques Chassany
  • Christiane Mollar
  • Vincent Trancart
  • Valérie Pandelis
  • Mehdi Oulmi
  • Catherine Panot
  • Gianluca Peviani
  • Sabrina Rostan
  • Gaspard Lespinats
  • Magali Pelletier
  • Jean-Pierre Flament
  • Caroline Andrevon
  • Yannick Berteau
  • Typhaine Viot
  • Nicolas Chaton
  • Gabrielle Tessard
  • Adam Dupuis
  • Nadine Monier
  • Eric Haas
  • Magali Ferre
  • Titouan Moussié
  • Haiat Guizani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud Beretti
Renaud Beretti (28 élus) Renaud beretti 2020 avec vous pour aix 		4 627 54,68%
  • Renaud Beretti
  • Marie-Pierre Montoro Sadoux
  • Jean-Marc Vial
  • Isabelle Moreaux Jouannet
  • Nicolas Vairyo
  • Karine Dubouchet Revol
  • Michel Frugier
  • Christèle Anciaux
  • Thibaut Guigue
  • Sophie Petit Guillaume
  • Nicolas Poilleux
  • Michelle Brauer
  • Jean-Marie Manzato
  • Lucie Dal Palu
  • Christophe Moiroud
  • Esther Potin
  • Philippe Laurent
  • Claudie Fraysse
  • Alain Mougniotte
  • Céline Noël-Lardin
  • Philippe Obissier
  • Amélie Darlot Gosselin
  • Jérôme Darvey
  • Nicole Montant
  • Pierre-Louis Balthazard
  • Marietou Campanella
  • André Granger
  • Valérie Violland
Marina Ferrari
Marina Ferrari (4 élus) Aix, naturellement ! 		1 936 22,88%
  • Marina Ferrari
  • Gilles Camus
  • France Bruyère
  • Christian Pelletier
Dominique Fie
Dominique Fie (2 élus) L'alternative ! aix-les-bains ecologique et solidaire 		976 11,53%
  • Dominique Fie
  • Marilia Maria
André Gimenez
André Gimenez (1 élu) Aix autrement 		922 10,89%
  • André Gimenez
Participation au scrutin Aix-les-Bains
Taux de participation 38,26%
Taux d'abstention 61,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 671

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Dord
Dominique Dord (29 élus) Une ville pour tous 		6 793 59,71%
  • Dominique Dord
  • Marina Ferrari
  • Renaud Beretti
  • Isabelle Moreaux-Jouannet
  • Georges Buisson
  • Marie-Pierre Montoro
  • Michel Frugier
  • Claudie Fraysse
  • Joaquim Torres
  • Aurore Margaillan
  • Jean-Marc Vial
  • Christiane Mollar
  • Pascal Peller
  • Evelyne Cacciatore
  • Jean-Claude Cagnon
  • Corinne Casanova
  • Jean-Jacques Mollie
  • Marie-Alix Cousin
  • Thibaut Guigue
  • Nathalie Murguet
  • Nicolas Vairyo
  • Soukaïna Bouhnik
  • Hadji Halifa
  • Lucie Dal Palu
  • Jérôme Darvey
  • Christèle Anciaux
  • Nicolas Poilleux
  • Lorène Modica
  • Raynald Vial
Véronique Drapeau
Véronique Drapeau (2 élus) Aix les bains bleu marine 		1 744 15,33%
  • Véronique Drapeau
  • Serge Gathier
André Gimenez
André Gimenez (2 élus) Aix, notre ville 		1 477 12,98%
  • André Gimenez
  • Fatiha Brunetti
Fabrice Maucci
Fabrice Maucci (2 élus) Unis et citoyens pour aix-les-bains 		1 361 11,96%
  • Fabrice Maucci
  • Marion Gerlaud
Participation au scrutin Aix-les-Bains
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 11 692

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