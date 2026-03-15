Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aix-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aix-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Aix-les-Bains
12:07 - À quelle heure ferment les 22 bureaux de vote à Aix-les-Bains ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Aix-les-Bains. Les 22 bureaux de vote de l'agglomération d'Aix-les-Bains seront accessibles de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Aix-les-Bains dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Renaud Beretti
Liste des Républicains
Ensemble pour Aix
|
|
Luce Claval
Liste d'union à gauche
AIX POUR TOUTES ET TOUS
|
|
Daniel Bruyère
Liste d'extrême droite
Union des Droites pour Aix-Les-Bains
|
|
Marina Ferrari
Liste Mouvement démocrate (MoDem)
AIX PASSIONNÉMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renaud Beretti (28 élus) Renaud beretti 2020 avec vous pour aix
|4 627
|54,68%
|
|Marina Ferrari (4 élus) Aix, naturellement !
|1 936
|22,88%
|
|Dominique Fie (2 élus) L'alternative ! aix-les-bains ecologique et solidaire
|976
|11,53%
|
|André Gimenez (1 élu) Aix autrement
|922
|10,89%
|
|Participation au scrutin
|Aix-les-Bains
|Taux de participation
|38,26%
|Taux d'abstention
|61,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 671
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Dord (29 élus) Une ville pour tous
|6 793
|59,71%
|
|Véronique Drapeau (2 élus) Aix les bains bleu marine
|1 744
|15,33%
|
|André Gimenez (2 élus) Aix, notre ville
|1 477
|12,98%
|
|Fabrice Maucci (2 élus) Unis et citoyens pour aix-les-bains
|1 361
|11,96%
|
|Participation au scrutin
|Aix-les-Bains
|Taux de participation
|55,98%
|Taux d'abstention
|44,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|11 692
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