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19:21 - Aix-les-Bains : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le contexte socio-économique d'Aix-les-Bains déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,47%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (51,01%) met en exergue l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (62,71%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 15990 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,95% et d'une population immigrée de 11,44% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 15,26%, comme à Aix-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - La percée du vote RN RN à Aix-les-Bains avant les élections de 2026 Le parti d'extrême droite n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Aix-les-Bains en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 19,62% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,19% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 16,20% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Aix-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 28,45% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,68% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 37,25% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs d'Aix-les-Bains vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Aix-les-Bains, l'abstention concernait 61,74 % des électeurs, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid avait découragé de nombreux électeurs. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 25,99 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 45,65 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,98 %, loin des 52,80 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Aix-les-Bains comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Pour cette municipale, cette contingence à Aix-les-Bains sera en conséquence primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Aix-les-Bains a-t-elle voté ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Aix-les-Bains plébiscitaient Marina Ferrari (Ensemble !) avec 39,23% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marina Ferrari culminant à 62,75% des voix localement. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,45%). La situation politique d'Aix-les-Bains a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Aix-les-Bains il y a 4 ans ? La physionomie politique de Aix-les-Bains révèle une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Aix-les-Bains accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,33%, devant Marine Le Pen qui recueillait 19,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,81% pour Emmanuel Macron, contre 38,19% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Aix-les-Bains plébiscitaient Marina Ferrari (Ensemble !) avec 30,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,91%.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Aix-les-Bains Sur le plan de la fiscalité locale d'Aix-les-Bains, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté environ 963 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 977 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 36,07 % en 2024 (contre près de 25,04 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 1,4856 million d'euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 8 180 260 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,77 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Aix-les-Bains : des résultats sans appel À Aix-les-Bains, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Renaud Beretti (Divers droite) a pris les commandes avec 4 627 soutiens (54,68%). En deuxième position, Marina Ferrari (Divers centre) a engrangé 1 936 votes (22,88%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Dominique Fie (Divers gauche), avec 11,53% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Aix-les-Bains, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.