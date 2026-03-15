Résultat municipale 2026 à Aix-les-Bains (73100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aix-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aix-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud BERETTI
Renaud BERETTI (31 élus) Ensemble pour Aix 		7 262 56,75%
  • Renaud BERETTI
  • Marie-Pierre MONTORO SADOUX
  • Thibaut GUIGUE
  • Claire ROUPIOZ
  • Julien PAPOZ
  • Christelle ANCIAUX
  • Nicolas VAIRYO
  • Anne LEFAY
  • Christian VASQUEZ
  • Karine DUBOUCHET REVOL
  • Christophe MOIROUD
  • Anaïs HUSSON
  • Pierre TOMASI
  • Michèle BRAUER
  • Michel FRUGIER
  • Liliane CONIGLIO
  • Jean-Marc VIAL
  • Sophie PETIT GUILLAUME
  • Alain MOUGNIOTTE
  • Isabelle MOREAUX JOUANNET
  • Brahim EL OUALI
  • Marietou CAMPANELLA
  • Pierre-Louis BALTHAZARD
  • Victoria PACCARD
  • Jean Michel SEGANTINI
  • Chantal CURTELIN
  • Jean-Marc VANHECKE
  • Valérie VIOLLAND
  • Louis NICOLAS
  • Marie DUNAND
  • André GRANGER
Marina FERRARI
Marina FERRARI (4 élus) AIX PASSIONNÉMENT 		2 655 20,75%
  • Marina FERRARI
  • Hubert DELROISE
  • Marie-Françoise PLASSE POTEREAU
  • Christian PELLETIER
Luce CLAVAL
Luce CLAVAL (3 élus) AIX POUR TOUTES ET TOUS 		1 823 14,25%
  • Luce CLAVAL
  • Matthieu TOBAL DE ALAIZ
  • Charlotte PILLARD POUGET
Daniel BRUYÈRE
Daniel BRUYÈRE (1 élu) Union des Droites pour Aix-Les-Bains 		1 057 8,26%
  • Daniel BRUYÈRE
Participation au scrutin Aix-les-Bains
Taux de participation 53,51%
Taux d'abstention 46,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 12 944

Source : ministère de l’Intérieur

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