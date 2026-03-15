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19:17 - Ajain : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville d'Ajain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,12%. En outre, le taux de ménages propriétaires (84,00%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 499 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,11%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ajain mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,06% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Avant les élections de 2026, la percée du vote RN à Ajain Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Ajain en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 26,88% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 47,26% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 16,20% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Ajain comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,46% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 38,36% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira en tête avec 44,12% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Bartolomé Lenoir.

16:58 - À Ajain, 44,01 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre des municipales 2026 à Ajain, la désertion des urnes jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 55,99 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 44,01 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 20,84 % dans la ville (la participation grimpant à 79,16 %). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais il est intéressant d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,54 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,63 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,68 %. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Ajain ? Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Ajain au printemps 2024 avec 38,36%. Catherine Couturier (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 20,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bartolomé Lenoir culminant à 44,12% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (39,46%). La préférence des électeurs d'Ajain a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Ajain : des suffrages éminemment instructifs lors des élections il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ajain se positionne comme une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ajain voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 26,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,74% pour Emmanuel Macron, contre 47,26% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Ajain portaient leur choix sur Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !) avec 26,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Baptiste Moreau virant de nouveau en tête avec 53,42% des voix.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Ajain qui influencera le résultat À Ajain, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté environ 583 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 392 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 40,52 % en 2024 (contre 17,59 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 15 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 106 720 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 11,56 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Ajain Dans la commune d'Ajain, les rapports de force politiques locaux sont toujours façonnés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Unique liste en présence, la liste menée par Guy Rouchon a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ajain, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au lendemain de cette élection sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.