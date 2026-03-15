Résultat municipale 2026 à Ajain (23380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ajain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ajain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ajain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas MARTY
Thomas MARTY (12 élus) AJAIN, S'UNIR POUR AVANCER 		231 50,66%
  • Thomas MARTY
  • Laëtitia LIONNET
  • Nicolas BESSEAU
  • Isabelle DEVILLE
  • Stéphane MARCHAND
  • Laëtitia MAILLOCHON
  • Guy ROUCHON
  • Ophélie DUMAS
  • Jean-Christophe BEAUDAUX
  • Elodie VALLESPI
  • René PENICHON
  • Yvette PAUFIQUE
Kevin LAURENT
Kevin LAURENT (3 élus) AJAIN AVEC VOUS ET POUR VOUS 		225 49,34%
  • Kevin LAURENT
  • Colette MARCHAND COGNET
  • François BOURLIOT
Participation au scrutin Ajain
Taux de participation 71,74%
Taux d'abstention 28,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,88%
Nombre de votants 490

Source : ministère de l’Intérieur

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