Résultat municipale 2026 à Alba-la-Romaine (07400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Alba-la-Romaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Alba-la-Romaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Alba-la-Romaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BOUNIARD
Philippe BOUNIARD (15 élus) Alba bâtir un avenir commun 		494 55,13%
  • Philippe BOUNIARD
  • Carole THOMAS
  • Pierre LAULAGNET
  • Caroline DELAVEAU
  • Sylvain VARENNE
  • Marie-Odile ROUX-GUIGON
  • Julien MOUILLOT
  • Sophie ALLEOUD
  • Michel PREVOST
  • Sonia LUCAS
  • Jérôme MERCOYROL
  • Sarah MARION
  • Philippe EUVRARD
  • Catherine LEYNON
  • Bala BOUAZZA
Jonas MOUDDEN
Jonas MOUDDEN (4 élus) Alba Autrement 		402 44,87%
  • Jonas MOUDDEN
  • Elodie SAPIN
  • Jocelyn GAUTHIER
  • Claude BROTONS
Participation au scrutin Alba-la-Romaine
Taux de participation 72,58%
Taux d'abstention 27,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 929

Source : ministère de l’Intérieur

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