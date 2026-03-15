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19:16 - Alba-la-Romaine : municipales et dynamiques démographiques Dans la commune d'Alba-la-Romaine, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,61%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (29,10%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 907 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,60%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,20%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,39%, comme à Alba-la-Romaine, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Alba-la-Romaine : des scrutins marqués par la poussée RN Le RN n'avait pas concouru à la dernière municipale à Alba-la-Romaine en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 18,80% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 38,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 18,00% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 32,75% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,98% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,69% pour le parti à la flamme. Il finira avec 38,63% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 51,45 % d'abstention à Alba-la-Romaine Dans le cadre des municipales 2026 à Alba-la-Romaine, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention avait culminé à 51,45 % lors du premier tour, un score dans la norme. 569 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid-19 faisait douter le pays. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 19,51 % dans la ville (la participation grimpant à 80,49 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 39,12 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,04 %, loin des 46,33 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Alba-la-Romaine il y a deux ans ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le choc des Européennes 2024 à Alba-la-Romaine avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,98%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,59% des suffrages. Les législatives à Alba-la-Romaine près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Hervé Saulignac (Union de la gauche) aux avants-postes avec 47,94% au premier tour, devant Céline Porquet (Rassemblement National) avec 31,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hervé Saulignac culminant à 61,37% des votes dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune d'Alba-la-Romaine était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Alba-la-Romaine était en effet marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 30,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,54% pour Emmanuel Macron, contre 38,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Alba-la-Romaine plébiscitaient Hervé Saulignac (DVG) avec 46,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,25%.

12:58 - Impôts à Alba-la-Romaine : un enjeu central pour 2026 Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Alba-la-Romaine entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,66 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 57 900 euros, bien en deçà des 243 140 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Alba-la-Romaine est passé à environ 39,79 % en 2024 (contre 19,85 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Alba-la-Romaine a atteint 770 € en 2024 contre 654 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la liste "Alba Demain, Vivre Et Agir Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Alba-la-Romaine À Alba-la-Romaine, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Pierre Laulagnet a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Alba-la-Romaine, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles élections sera de voir si une opposition se manifeste contre cette mainmise. Un élément de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.