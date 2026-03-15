Résultat de l'élection municipale 2026 à Albert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Albert

Tête de listeListe
Virginie Caron
Virginie Caron Liste Divers
OSONS LE FAIRE POUR ALBERT
  • Virginie Caron
  • Adélino Rosado-Marques
  • Constance Legrand
  • Serge Devaux
  • Sylvie Dervaux
  • Xavier Godard
  • Anne Dauphin Charpentier
  • Thomas Haudiquet
  • Pauline Platel
  • Jean-Baptiste Devillers
  • Cathy Boissier-Theot
  • Christopher Helfried
  • Marie-Madeleine Depraetere
  • Ludovic Parent
  • Romane Ponthieu
  • Anthony Ferriere-Carnaby
  • Faustine Cottinet
  • Benjamin Hochart
  • Anny Crepin
  • Jérôme Charpentier
  • Christiane Margotin
  • David Caron
  • Jennifer Catel
  • Ryan Vansuyt
  • Sandrine Texier
  • Florian Trabouillet
  • Stéphanie Lechauve
  • Patrice Rolland
  • Maryse Guio Molinier
Maxime Lajeunesse
Maxime Lajeunesse Liste Divers
Pour Albert, avec Vous !
  • Maxime Lajeunesse
  • Céline Gricourt Delamotte
  • Aurélien Ternel
  • Élina Maingueux
  • Geoffrey Crochet
  • Marion Rochoy
  • Cédric Parquet
  • Cathy Ribeiro-Dhéret
  • Mathieu Delaporte
  • Olena Kyrychenko
  • Denis Delacroix
  • Cathy Vimeux
  • Alain Degardin
  • Sandrine Rys Dumoulin
  • Patrick Cauchefer
  • Chantal Coelho
  • Claude Decauchy
  • Isabelle Bétrancourt
  • Emmanuel Duclay
  • Malyka Cotrelle
  • Aurélien Herbet
  • Jéromine Solon
  • Vincent Therry
  • Audrey Ferreira
  • Anthony Mattioli
  • Nathalie Godbert Sauveur
  • Richard Obin
  • Margaux Caussin
  • Clément Godet
  • Aurore Connan
Francois Manable
Francois Manable Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR ALBERT
  • Francois Manable
  • Sylvie Schevtchouk
  • Arnauld Fouquet
  • Carole Vaquette
  • Olivier Lajeunesse
  • Perrine Feutry
  • Florent Vaillant
  • Sarah Pannetier
  • Samuel Dufourmantelle
  • Lucile Albers
  • Louis Schiltz
  • Brigitte Delaine
  • Daniel Ducastel
  • Coralie Meyer
  • Jean-Pierre Dannel
  • Manon Ducastel
  • Dominique Legrand
  • Béatrice Lagache
  • Dominique Monchy
  • Emilie Pistorius
  • Teddy Fontaine
  • Elise Sourdin
  • Mickael Duchassin
  • Jessica Duchassin
  • Frederic Augagos
  • Joelle Renaut
  • Fabrice Carnaby
  • Marie-Therese Broisat
  • Bernard Delaine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Demilly
Stéphane Demilly (22 élus) Plus haut, plus fort, plus loin pour albert! 		1 618 50,96%
  • Stéphane Demilly
  • Cathy Ribeiro-Dheret
  • Claude Cliquet
  • Shanaël Berton
  • Maxime Lajeunesse
  • Virginie Caron-Decroix
  • Eric Schietequatte
  • Cathy Vimeux
  • Eric Dheilly
  • Carole Vaquette-Touré
  • Geoffrey Crochet
  • Laurence Catherine
  • Alain Dégardin
  • Nadine Haudiquet
  • Mathieu Delaporte
  • Laurie Clement
  • Patrick Cauchefer
  • Julie Boxoen
  • Thomas Masson
  • Sandrine Rys-Dumoulin
  • Marc Dauchet
  • Laëtitia Lenglet
Eric Coulon
Eric Coulon (4 élus) La parole aux albertins 2020 		910 28,66%
  • Eric Coulon
  • Perrine Fusi
  • Fabien Dachicourt
  • Catherine Grandin
Romain Mareen
Romain Mareen (3 élus) Albert, de toutes nos forces. 		647 20,37%
  • Romain Mareen
  • Valérie Roussel
  • Arnauld Fouquet
Participation au scrutin Albert
Taux de participation 45,96%
Taux d'abstention 54,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 287

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Demilly
Stéphane Demilly (27 élus) Fiers d'être albertins! 		3 675 80,06%
  • Stéphane Demilly
  • Stéphanie Coelho
  • Geoffrey Crochet
  • Francine Bocquet
  • Eric Dheilly
  • Cathy Vimeux
  • Alain Degardin
  • Nadine Haudiquet
  • Claude Cliquet
  • Sophie Eloy
  • Eric Coulon
  • Virginie Caron-Decroix
  • Claude Vaquette
  • Catherine Grandin
  • Hervé Ogez
  • Anny Dziura
  • Philippe Hernas
  • Laurence Catherine
  • Daniel Bouchez
  • Frédérique Huyghe
  • Patrick Cauchefer
  • Anne Tardieu
  • Marc Dauchet
  • Bernadette Druesne
  • Pierre Macedo
  • Charline Delplanque
  • Didier Bourez
Jean-Pierre Dannel
Jean-Pierre Dannel (2 élus) Albert, c'est vous! 		915 19,93%
  • Jean-Pierre Dannel
  • Sylvie Schevtchouk
Participation au scrutin Albert
Taux de participation 64,05%
Taux d'abstention 35,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,34%
Nombre de votants 4 849

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