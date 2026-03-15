Résultat de l'élection municipale 2026 à Albert : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Albert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Albert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Albert.
L'actu des élections municipales 2026 à Albert
13:46 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Albert ?
En ce qui concerne la fiscalité locale d'Albert, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté environ 962 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 637 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 46,47 % en 2024 (contre 19,58 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 194 700 euros en 2024. Un total bien loin des 1 594 650 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,59 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Stéphane Demilly s'est imposé à Albert
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Albert s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphane Demilly (Union des Démocrates et Indépendants) a décroché la pole position en obtenant 50,96% des bulletins. Derrière, Eric Coulon (Divers droite) a recueilli 28,66% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Romain Mareen (Divers gauche), glanant 20,37% des électeurs. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Albert, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Albert
Ce dimanche 15 mars, les votants d'Albert sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Albert. Sachez également que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote d'Albert sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Albert dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Albert
|Tête de listeListe
|
Virginie Caron
Liste Divers
OSONS LE FAIRE POUR ALBERT
|
|
Maxime Lajeunesse
Liste Divers
Pour Albert, avec Vous !
|
|
Francois Manable
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR ALBERT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Demilly (22 élus) Plus haut, plus fort, plus loin pour albert!
|1 618
|50,96%
|
|Eric Coulon (4 élus) La parole aux albertins 2020
|910
|28,66%
|
|Romain Mareen (3 élus) Albert, de toutes nos forces.
|647
|20,37%
|
|Participation au scrutin
|Albert
|Taux de participation
|45,96%
|Taux d'abstention
|54,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 287
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Demilly (27 élus) Fiers d'être albertins!
|3 675
|80,06%
|
|Jean-Pierre Dannel (2 élus) Albert, c'est vous!
|915
|19,93%
|
|Participation au scrutin
|Albert
|Taux de participation
|64,05%
|Taux d'abstention
|35,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,34%
|Nombre de votants
|4 849
Villes voisines d'Albert
- Albert (80300)
- Ecole primaire à Albert
- Maternités à Albert
- Crèches et garderies à Albert
- Classement des collèges à Albert
- Salaires à Albert
- Impôts à Albert
- Dette et budget d'Albert
- Climat et historique météo d'Albert
- Accidents à Albert
- Délinquance à Albert
- Inondations à Albert
- Nombre de médecins à Albert
- Pollution à Albert
- Entreprises à Albert
- Prix immobilier à Albert