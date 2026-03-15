Résultat municipale 2026 à Albert (80300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Albert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Albert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Albert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime LAJEUNESSE
Maxime LAJEUNESSE (26 élus) Pour Albert, avec Vous ! 		3 408 79,61%
  • Maxime LAJEUNESSE
  • Céline GRICOURT DELAMOTTE
  • Aurélien TERNEL
  • Élina MAINGUEUX
  • Geoffrey CROCHET
  • Marion ROCHOY
  • Cédric PARQUET
  • Cathy RIBEIRO-DHÉRET
  • Mathieu DELAPORTE
  • Olena KYRYCHENKO
  • Denis DELACROIX
  • Cathy VIMEUX
  • Alain DEGARDIN
  • Sandrine RYS DUMOULIN
  • Patrick CAUCHEFER
  • Chantal COELHO
  • Claude DECAUCHY
  • Isabelle BÉTRANCOURT
  • Emmanuel DUCLAY
  • Malyka COTRELLE
  • Aurélien HERBET
  • Jéromine SOLON
  • Vincent THERRY
  • Audrey FERREIRA
  • Anthony MATTIOLI
  • Nathalie GODBERT SAUVEUR
Virginie CARON
Virginie CARON (2 élus) OSONS LE FAIRE POUR ALBERT 		577 13,48%
  • Virginie CARON
  • Adélino ROSADO-MARQUES
Francois MANABLE
Francois MANABLE (1 élu) ENSEMBLE POUR ALBERT 		296 6,91%
  • Francois MANABLE
Participation au scrutin Albert
Taux de participation 60,87%
Taux d'abstention 39,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 4 400

Source : ministère de l’Intérieur

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