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19:21 - Albert : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En marge des municipales, Albert fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 658 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 542 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 042 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,74% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,17% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 177 résidents étrangers, Albert se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 232 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,96%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Albert écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Albert aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste avait échoué à grimper dans les listes qui comptent lors des municipales à Albert il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 34,90% des voix lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,56% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 28,74% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 50,96% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,07% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,89% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Rétrospective : la participation à Albert avant 2026 Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 45,96 % à Albert lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 69,63 % de participation dans la ville (30,37 % d'abstention). La mobilisation atteignait pour sa part 47,29 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,52 %, contre seulement 45,54 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche in fine comme une zone assez peu mobilisée. En ce jour d'élection municipale 2026 à Albert, cette réalité sera en tout cas très observée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Albert Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Albert plébiscitaient Yaël Menache (Rassemblement National) avec 49,89% au premier tour. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (46,07%). Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Albert demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Albert il y a 4 ans ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Albert choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,90% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,23%. Lors de la finale de l'élection à Albert, les électeurs accordaient 55,56% pour Marine Le Pen, contre 44,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Albert plébiscitaient Yael Menache (RN) avec 28,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,96%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Albert ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Albert, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté environ 962 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 637 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 46,47 % en 2024 (contre 19,58 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 194 700 euros en 2024. Un total bien loin des 1 594 650 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,59 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Stéphane Demilly s'est imposé à Albert La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Albert s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Stéphane Demilly (Union des Démocrates et Indépendants) a décroché la pole position en obtenant 50,96% des bulletins. Derrière, Eric Coulon (Divers droite) a recueilli 28,66% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Romain Mareen (Divers gauche), glanant 20,37% des électeurs. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Albert, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.