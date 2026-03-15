Résultat de l'élection municipale 2026 à Albertville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Albertville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Albertville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Albertville.
L'actu des élections municipales 2026 à Albertville
12:06 - À quelle heure ferment les 11 bureaux de vote à Albertville ?
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Albertville. Sachez également que les 11 bureaux de vote de la ville d'Albertville fermeront leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats à Albertville débutera ici à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Albertville
|Tête de listeListe
|
Esman Ergül
Liste divers centre
100 % Albertville
|
|
Julien Yoccoz
Liste divers gauche
ALBERTVILLE AVEC VOUS
|
|
Frédéric Burnier Framboret
Liste divers droite
Ensemble, plus loin !
|
|
Karine Martinato
Liste divers droite
Alliance pour Albertville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Burnier Framboret (26 élus) Faire un beau futur pour albertville
|1 943
|53,32%
|
|Laurent Graziano (6 élus) Albertville autrement
|1 275
|34,98%
|
|Esman Ergül (1 élu) Albertville 2020 ravivons la flamme
|235
|6,44%
|
|Pierre Biguet Les citoyens on est la
|191
|5,24%
|Participation au scrutin
|Albertville
|Taux de participation
|34,65%
|Taux d'abstention
|65,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 733
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Berthet (25 élus) Debout albertville
|3 061
|49,95%
|
|Noëlle Aznar-Molliex (6 élus) Osons albertville !
|2 078
|33,90%
|
|Michel Batailler (2 élus) Votez pour vous !
|989
|16,13%
|
|Participation au scrutin
|Albertville
|Taux de participation
|55,25%
|Taux d'abstention
|44,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|6 291
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Berthet Debout albertville
|2 533
|43,59%
|Noëlle Aznar-Molliex Osons albertville !
|1 590
|27,36%
|Michel Batailler Votez pour vous !
|1 217
|20,94%
|Stéphane Jay Choisir l'humain d'abord
|470
|8,08%
|Participation au scrutin
|Albertville
|Taux de participation
|52,72%
|Taux d'abstention
|47,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|6 002
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