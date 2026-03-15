Résultat de l'élection municipale 2026 à Albertville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Albertville

Tête de listeListe
Esman Ergül
Esman Ergül Liste divers centre
100 % Albertville
  • Esman Ergül
  • Muriel Girod
  • Hervé Bosio
  • Gulsen Sonmez
  • Eric Giacoletto
  • Sylvaine Kelle
  • Jonathan Viard
  • Rachelle Chamiot-Clerc
  • Bouchaïb Belahsen
  • Serap Arpaci Aydin
  • Etienne Chamoux
  • Fatiha Marie Chakib
  • David Oral
  • Méline Dias Mirandela
  • Soufiane Assahraoui
  • Sandrine Renée Courvoisier
  • Rabah Boulegheb
  • Anaïs Vaschalde
  • Zaïr Tamine
  • Melina Ortega
  • Haci-Ahmet Dogan
  • Louanne Bernadette Conti
  • Aziz Jamali
  • Delphine Eugénie Lemaire
  • Saad Jamali
  • Gülden öztürk
  • Dane Gurczak
  • Ilim Tursun
  • Michel Charvoz
  • Güldane Ergül
  • Caner Ocak
  • Christelle Jeanne Conti
  • Babanguida Adamou
Julien Yoccoz
Julien Yoccoz Liste divers gauche
ALBERTVILLE AVEC VOUS
  • Julien Yoccoz
  • Pascale Martinot
  • Julien Cointy
  • Valentine Loquais
  • Claude Besenval
  • Hind El Fangour
  • Michel Escande
  • Céline Roux-Vollon
  • Damien Ferrier
  • Sylvie Ruffier Des Aimes
  • Mohamed Frioui
  • Ouafae Lhassini
  • Ugur Mercan
  • Élisabeth Paul
  • Benjamin Durand
  • Élisa Badarelli
  • Jean-Louis Massard
  • Zeliha Halat
  • Mathieu Chevillard
  • Nathalie Martinot
  • Raphaël Paradan
  • Marie-Hélène Guillory
  • Quentin Boucaud
  • Sabine Drolez
  • Daniel Jové
  • Marie-Dominique Vidal
  • Frédéric Le Berre
  • Émilie Dubois
  • Gérard Boiteux
  • Claire Joguet-Reccordon
  • Gilles Laurent
  • Chantal Song
  • Laurent Graziano
  • Noëlle Aznar-Molliex
Frédéric Burnier Framboret
Frédéric Burnier Framboret Liste divers droite
Ensemble, plus loin !
  • Frédéric Burnier Framboret
  • Fatiha Brikoui Amal
  • Michel Batailler
  • Bérénice Lacombe
  • Morgan Chevassu
  • Elodie Morel
  • Hervé Bernaille
  • Pascale Masoero
  • Jean-François Brugnon
  • Muriel Théate
  • Jean-Pierre Jarre
  • Pascale Repellin
  • Yves Brèche
  • Lysiane Chatel
  • Florian Nicolle
  • Cindy Abondance
  • Fabien Belleville
  • Christelle Sevessand
  • Cédric Révillon
  • Erika Blanc
  • Alain Mocellin
  • Mélodie Dupré
  • Louis Marini
  • Stéphanie Bonfils
  • Jean-François Durand
  • Sarah Bavoux
  • Julien Coutem
  • Catherine Lamy
  • Aziz Abbas
  • Bernadette Pavillet
  • Christophe Brochier
  • Nicole Soulé Brèche
  • Mohammed Ouakrim
  • Josiane Curt
  • Pierre Carret
Karine Martinato
Karine Martinato Liste divers droite
Alliance pour Albertville
  • Karine Martinato
  • Jean-Marc Rolland
  • Jacqueline Roux
  • Pierre Delgado de Felisa
  • Corine Mermier-Couteau
  • David Vate
  • Carole Chirouze
  • Jean-Paul Vernaz
  • Laetitia Alix
  • Nicolas Daigneau
  • Naelle Baudouin
  • Daniel Payot
  • Suzanne Gül
  • Christophe Millot
  • Marine Souquet
  • Nedjib Benammar
  • Marie-Louise Martinez
  • Jacky Rougier
  • Cynthia Bertin
  • Nicolas Carron
  • Céline Castellettaz
  • Bernard Garnica
  • Francisca Charignon
  • Ruben Tierz
  • Andreea-Dana Sandulescu
  • Pierre Waquet
  • Véronique Chamiot-Clerc
  • Yves Martel
  • Annick Martiny
  • Raphaël Mallet
  • Emilie Peudon
  • Nicolas Calderini
  • Frédérique Voutier
  • Jean-Pierre Chevallier
  • Juliette Pajean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Burnier Framboret
Frédéric Burnier Framboret (26 élus) Faire un beau futur pour albertville 		1 943 53,32%
  • Frédéric Burnier Framboret
  • Bérénice Lacombe
  • Hervé Bernaille
  • Christelle Sevessand
  • Michel Batailler
  • Fatiha Brikoui Amal
  • Jean-Pierre Jarre
  • Jacqueline Roux
  • Jean-François Brugnon
  • Pascale Masoero
  • Yves Breche
  • Véronique Mamet
  • Morgan Chevassu
  • Josiane Curt
  • Davy Coureau
  • Lysiane Chatel
  • Jean-François Durand
  • Karine Martinato
  • Jean-Marc Rolland
  • Cindy Abondance
  • Alain Mocellin
  • Muriel Théate
  • Louis Bosc
  • Pascale Voutier Repellin
  • Fabien Deville
  • Corine Mermier
Laurent Graziano
Laurent Graziano (6 élus) Albertville autrement 		1 275 34,98%
  • Laurent Graziano
  • Claudie Leger
  • Philippe Perrier
  • Dominique Ruaz
  • Stéphane Jay
  • Manon Brun
Esman Ergül
Esman Ergül (1 élu) Albertville 2020 ravivons la flamme 		235 6,44%
  • Esman Ergül
Pierre Biguet
Pierre Biguet Les citoyens on est la 		191 5,24%
Participation au scrutin Albertville
Taux de participation 34,65%
Taux d'abstention 65,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 733

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Berthet
Martine Berthet (25 élus) Debout albertville 		3 061 49,95%
  • Martine Berthet
  • Vincent Rolland
  • Catherine Terraz
  • Frédéric Burnier Framboret
  • Christelle Sevessand
  • Jean-François Brugnon
  • Jacqueline Roux
  • Yves Dujol
  • Pascale Masoero
  • Hervé Bernaille
  • Bérénice Lacombe
  • Aziz Abbas
  • Valérie Rougeron
  • Esman Ergul
  • Marie-Christine Vanhoutte
  • Jean-Pierre Jarre
  • Muriel Theate
  • Jean Martinato
  • Zeliha Gul
  • Maurice Montjovet
  • Josiane Curt
  • David Guillot
  • Marie Agnès Leroux
  • Fabrice Zanivan
  • Chloé Chenal
Noëlle Aznar-Molliex
Noëlle Aznar-Molliex (6 élus) Osons albertville ! 		2 078 33,90%
  • Noëlle Aznar-Molliex
  • Philippe Perrier
  • Dominique Ruaz
  • Jean-Pierre Saint-Germain
  • Claudie Leger
  • Claude Besenval
Michel Batailler
Michel Batailler (2 élus) Votez pour vous ! 		989 16,13%
  • Michel Batailler
  • Valérie Ainaud
Participation au scrutin Albertville
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 6 291

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Berthet
Martine Berthet Debout albertville 		2 533 43,59%
Noëlle Aznar-Molliex
Noëlle Aznar-Molliex Osons albertville ! 		1 590 27,36%
Michel Batailler
Michel Batailler Votez pour vous ! 		1 217 20,94%
Stéphane Jay
Stéphane Jay Choisir l'humain d'abord 		470 8,08%
Participation au scrutin Albertville
Taux de participation 52,72%
Taux d'abstention 47,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 6 002

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