Résultat de l'élection municipale 2026 à Albertville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albertville

Le deuxième tour des élections municipales à Albertville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Yoccoz
Julien Yoccoz Liste divers gauche
ALBERTVILLE AVEC VOUS
  • Julien Yoccoz
  • Pascale Martinot
  • Julien Cointy
  • Valentine Loquais
  • Claude Besenval
  • Hind El Fangour
  • Michel Escande
  • Céline Roux-Vollon
  • Damien Ferrier
  • Sylvie Ruffier Des Aimes
  • Mohamed Frioui
  • Ouafae Lahssini
  • Ugur Mercan
  • Élisabeth Paul
  • Benjamin Durand
  • Élisa Badarelli
  • Jean-Louis Massard
  • Zeliha Halat
  • Mathieu Chevillard
  • Nathalie Martinot
  • Raphaël Paradan
  • Marie-Hélène Guillory
  • Quentin Boucaud
  • Sabine Drolez
  • Daniel Jové
  • Marie-Dominique Vidal
  • Frédéric Le Berre
  • Émilie Dubois
  • Gérard Boiteux
  • Claire Joguet-Reccordon
  • Gilles Laurent
  • Chantal Song
  • Laurent Graziano
  • Noëlle Aznar-Molliex
Frédéric Burnier Framboret
Frédéric Burnier Framboret Liste divers droite
Ensemble, plus loin !
  • Frédéric Burnier Framboret
  • Fatiha Brikoui Amal
  • Michel Batailler
  • Bérénice Lacombe
  • Morgan Chevassu
  • Elodie Morel
  • Hervé Bernaille
  • Pascale Masoero
  • Jean-François Brugnon
  • Muriel Théate
  • Jean-Pierre Jarre
  • Pascale Repellin
  • Yves Brèche
  • Lysiane Chatel
  • Florian Nicolle
  • Cindy Abondance
  • Fabien Belleville
  • Christelle Sevessand
  • Cédric Révillon
  • Érika Blanc
  • Alain Mocellin
  • Mélodie Dupré
  • Louis Marini
  • Stéphanie Bonfils
  • Jean-François Durand
  • Sarah Bavoux
  • Julien Coutem
  • Catherine Lamy
  • Aziz Abbas
  • Bernadette Pavillet
  • Christophe Brochier
  • Nicole Soulé Brèche
  • Mohammed Ouakrim
  • Josiane Curt
  • Pierre Carret
Karine Martinato
Karine Martinato Liste divers droite
Alliance pour Albertville
  • Karine Martinato
  • Jean-Marc Rolland
  • Jacqueline Roux
  • Pierre Delgado de Felisa
  • Corine Mermier-Couteau
  • David Vate
  • Carole Chirouze
  • Jean-Paul Vernaz
  • Laetitia Alix
  • Nicolas Daigneau
  • Naelle Baudouin
  • Daniel Payot
  • Suzanne Gül
  • Christophe Millot
  • Marine Souquet
  • Nedjib Benammar
  • Marie-Louise Martinez
  • Jacky Rougier
  • Cynthia Bertin
  • Nicolas Carron
  • Céline Castellettaz
  • Bernard Garnica
  • Francisca Charignon
  • Ruben Tierz
  • Andreea-Dana Sandulescu
  • Pierre Waquet
  • Véronique Chamiot-Clerc
  • Yves Martel
  • Annick Martiny
  • Raphaël Mallet
  • Emilie Peudon
  • Nicolas Calderini
  • Frédérique Voutier
  • Jean-Pierre Chevallier
  • Juliette Pajean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albertville

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Frédéric BURNIER FRAMBORET (Ballotage) Ensemble, plus loin ! 		2 184 38,25%
Karine MARTINATO
Karine MARTINATO (Ballotage) Alliance pour Albertville 		1 640 28,72%
Julien YOCCOZ
Julien YOCCOZ (Ballotage) ALBERTVILLE AVEC VOUS 		1 586 27,78%
Esman ERGÜL
Esman ERGÜL 100 % Albertville 		300 5,25%
Participation au scrutin Albertville
Taux de participation 55,04%
Taux d'abstention 44,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 5 849

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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