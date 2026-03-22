Résultat de l'élection municipale 2026 à Albertville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albertville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Albertville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Albertville.
L'actu des élections municipales 2026 à Albertville
11:49 - Frédéric Burnier Framboret et Karine Martinato aux premières places dimanche dernier
A l'ouverture de l'élection municipale à Albertville, le scrutin s'est soldé par une participation de 55,04 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Frédéric Burnier Framboret (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 38,25 % des votes. Derrière, Karine Martinato (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 28,72 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Frédéric Burnier Framboret a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 15 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 27,78 %, Julien Yoccoz, étiqueté Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Esman Ergül, avec la nuance Divers centre, a obtenu 5,25 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albertville
Le deuxième tour des élections municipales à Albertville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Yoccoz
Liste divers gauche
ALBERTVILLE AVEC VOUS
|
|
Frédéric Burnier Framboret
Liste divers droite
Ensemble, plus loin !
|
|
Karine Martinato
Liste divers droite
Alliance pour Albertville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albertville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric BURNIER FRAMBORET (Ballotage) Ensemble, plus loin !
|2 184
|38,25%
|Karine MARTINATO (Ballotage) Alliance pour Albertville
|1 640
|28,72%
|Julien YOCCOZ (Ballotage) ALBERTVILLE AVEC VOUS
|1 586
|27,78%
|Esman ERGÜL 100 % Albertville
|300
|5,25%
|Participation au scrutin
|Albertville
|Taux de participation
|55,04%
|Taux d'abstention
|44,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|5 849
Source : ministère de l’Intérieur
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