Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Ferrand-Lefranc à Albi (ALBI EST A VOUS)

Urgence du vivant

La priorité est donnée à la nature urbaine pour faire face aux défis climatiques. Un arbre est considéré comme un meilleur protecteur contre les canicules qu'un immeuble. Cette approche vise à transformer la ville pour qu'elle soit plus résiliente et respectueuse de l'environnement.

Économie du réel

L'objectif est de reclasser l'emploi pour répondre aux besoins vitaux des habitants. Cela inclut des initiatives pour l'alimentation locale, l'accès aux soins et un logement digne. Cette stratégie vise à renforcer le tissu économique local tout en soutenant les citoyens.

Citoyenneté active

Il est essentiel de passer d'une démocratie de façade à une véritable citoyenneté active. Chaque quartier doit retrouver son animation et sa connexion avec le reste de la ville. Cela implique d'impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent directement.

Inclusion et diversité

Le projet vise à créer une ville inclusive où la culture et la laïcité garantissent la liberté de chacun. La diversité est au cœur de la liste citoyenne qui se veut représentative de tous les Albigeois. L'ambition est que ce qui est bénéfique pour les plus vulnérables soit également bénéfique pour l'ensemble de la communauté.