Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Albi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Albi.
L'actu des élections municipales 2026 à Albi
11:51 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Nathalie Ferrand-Lefranc et Frédéric Cabrolier forment le trio de tête à Albi
Pour le lancement des municipales à Albi, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 41,09 %. À l'issue du dépouillement, c'est Stéphanie Guiraud-Chaumeil (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 36,13 % des votes. Derrière, Nathalie Ferrand-Lefranc (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 18,13 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Stéphanie Guiraud-Chaumeil a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a marqué un léger repli de 2 points depuis. Du côté des autres candidats, avec 17,34 %, Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean-Luc Suarez, avec la nuance Union de la gauche, a récolté 14,56 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albi
Le deuxième tour des élections municipales à Albi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Ferrand-Lefranc
Liste divers gauche
ALBI EST A VOUS
|
|
Frédéric Cabrolier
Liste du Rassemblement National
ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE
|
|
Marie-Louise At
Liste divers droite
Pour les Albigeois, différemment
|
|
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Liste divers droite
ALBI ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (Ballotage) ALBI ENSEMBLE
|6 905
|36,13%
|Nathalie FERRAND-LEFRANC (Ballotage) ALBI EST A VOUS
|3 466
|18,13%
|Frédéric CABROLIER (Ballotage) ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE
|3 315
|17,34%
|Jean-Luc SUAREZ (Ballotage) TOUS ALBI TOUT ALBI
|2 783
|14,56%
|Marie-Louise AT (Ballotage) Pour les Albigeois, différemment
|2 645
|13,84%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|58,91%
|Taux d'abstention
|41,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|19 518
Source : ministère de l’Intérieur
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