Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albi

Le deuxième tour des élections municipales à Albi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Ferrand-Lefranc
Nathalie Ferrand-Lefranc Liste divers gauche
ALBI EST A VOUS
  • Nathalie Ferrand-Lefranc
  • Arnaud Bertrand
  • Mathilde Eyraud
  • Christophe Mendygral
  • Nicole Hibert
  • Pascal Pragnère
  • Pauline Alice Mercier
  • Hugo Merienne
  • Françoise Roudaut
  • Axel Ané
  • Yasmine Lalau
  • Guillaume Cros
  • Anne-Laure Azema
  • René Segura
  • Géraldine Janer
  • Julien Mouraud
  • Emeline Maurin
  • Antoine Carlier
  • Juliette Angles
  • Mathieu Valentin
  • Viviane Larras
  • Venance Bertrand-Trouvé
  • Marie Popper
  • Philippe Rieunau
  • Aurore Matly
  • Mael Montigny
  • Céline Morvan
  • David Jullien
  • Claire Rabineau
  • Pierre Poisson
  • Claudie Routeau
  • Julien Richez
  • Primaëlle Fusto
  • William Dallaporta
  • Leslie Cervantès
  • Yves Carrat
  • Agnès Mathon
  • Xavier Schapira
  • Madiha El Laffi
  • Farid Ourzik
  • Patricia Léone
  • Olivier Kirsch
  • Fanny Albert
  • Jacques Vaisson
  • Camille Bouteiller
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier Liste du Rassemblement National
ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE
  • Frédéric Cabrolier
  • Emilie Palomar
  • Phillippe Briane
  • Alice Brisseau
  • Eric Coupaye
  • Isabelle-Anne Peynot
  • Frédéric Calmels
  • Sandrine Thauzies
  • Serge Gilabert
  • Jeanne Gautheron
  • Didier Caravaca
  • Claude Giroz
  • Eric Culie
  • Sylvie Valadeau
  • Pierre-Albert Ade
  • Sylvaine Vernhet
  • Damien Cano
  • Liliane Remy
  • Pascal Strehle
  • Hélène Archambaut
  • Romain Petit
  • Sylvie Carrel
  • Marc Cimala
  • Delphine Bezaut
  • Xavier Libault
  • Laurence Hervet
  • Jean-Louis Etienne
  • Célia Houdelier
  • Jean-Paul Roulland
  • Alice Grosjean
  • Julien Garcia
  • Karine Benitah
  • Thierry Verdeil
  • Monique Pages
  • Guillaume Kuhner
  • Charlène Boisloret
  • Gilles Fournel
  • Laure Bonafe
  • Boris Loison
  • Léa Valette
  • Jean-Charles Matu
  • Lydie Vedel
  • Bouziane Ghalem
  • Valérie Beauval
  • Hervé Soulie
Marie-Louise At
Marie-Louise At Liste divers droite
Pour les Albigeois, différemment
  • Marie-Louise At
  • Nicolas Azam
  • Clotilde Furini
  • Charles Taurines
  • Sylvie Martinez
  • Romain Marty
  • Claudiane Régnès
  • Romain Brasset
  • Fatima Danglot
  • Mario Lapuente Ballén
  • Marylène Jourda
  • Stephen Jackson
  • Helene Lagacherie
  • Cédric Guibbal
  • Aurélie Poux
  • Alexandre Lagarrigue
  • Caroline Ereau
  • Nöllan Ducloux
  • Gisèle Michel
  • Morgan Cheny
  • Catherine Huot
  • Guillaume Desrousseaux
  • Aurore de Vienne
  • Grégory Carlier
  • Françoise Chamayou
  • Nicolas Aïssat
  • Elisabeth Bousquet-Boisard
  • Melvin Jankowiak
  • Marie-José Brunerie
  • Christophe Issanchou
  • Catherine Viala
  • Luc Brejon de Lavergnee
  • Lucie Alves
  • Yves Rieucau
  • Emilie Calvet
  • Oscar Taurines
  • Marie Poux
  • Pierre-Alain Collot
  • Marie-Claude Castillon
  • Claude Saurat
  • Florine Lebon
  • Dominique Vuillaume
  • Catherine Ben Guigui
  • Olivier Argüel
  • Martine Colla-Fabre
  • Jean-Jacques Mesnil
  • Jennifer Faroldi
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Liste divers droite
ALBI ENSEMBLE
  • Stéphanie Guiraud-Chaumeil
  • Michel Franques
  • Marie-Corinne Fortin
  • Nicolas Desroziers
  • Séverine Gil
  • Jean-Michel Bouat
  • Florence Fabre
  • Mathieu Vidal
  • Lore Camillo
  • Bruno Lailheugue
  • Marie-Pierre Boucabeille
  • Pierre-Marie Senes
  • Blandine Albert
  • Roland Gilles
  • Fabienne Menard
  • Raphael Merancienne
  • Mélanie Delard
  • Gilbert Hangard
  • Nathalie Borghese
  • Achille Tarricone
  • Laura Malaterre
  • Alexandre Dieuze
  • Geneviève Marty
  • Benjamin Cristante
  • Laurence Pujol
  • Jean-Luc Dargein-Vidal
  • Sonia Julia
  • Jean Esquerre
  • Laurence Plas
  • John de Sousa
  • Maeva Vasset
  • Jean-Michel Quintin
  • Anne Gillet Vies
  • Vincent Dalens
  • Betty Hecker
  • Alain Belkarmi Blaison
  • Nicole Jean
  • Antoine Feral
  • Claire Dona
  • Stéphane Cabanes
  • Sofia Bouanibi
  • Laurent Michel
  • Helena Benarroch
  • Alain Rey
  • Martine Bosc-Coulomb

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albi

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (Ballotage) ALBI ENSEMBLE 		6 905 36,13%
Nathalie FERRAND-LEFRANC
Nathalie FERRAND-LEFRANC (Ballotage) ALBI EST A VOUS 		3 466 18,13%
Frédéric CABROLIER
Frédéric CABROLIER (Ballotage) ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE 		3 315 17,34%
Jean-Luc SUAREZ
Jean-Luc SUAREZ (Ballotage) TOUS ALBI TOUT ALBI 		2 783 14,56%
Marie-Louise AT
Marie-Louise AT (Ballotage) Pour les Albigeois, différemment 		2 645 13,84%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 58,91%
Taux d'abstention 41,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 19 518

Source : ministère de l’Intérieur

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