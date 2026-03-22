Résultat de l'élection municipale 2026 à Albias : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albias

Le deuxième tour des élections municipales à Albias a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilbert Aurriac
Gilbert Aurriac Divers
AmbDem
  • Gilbert Aurriac
  • Bernadette Genibre
  • Philippe Goral-Caro
  • Sylvie Gambara
  • Jean-François Bouille
  • Angélique Gomes
  • François Cheminade
  • Marie-Rose Delvingt
  • Philippe Peres
  • Paule Hourdebaigt
  • Hamid Haryouly
  • Séverine Dumaine
  • Alain Cabos
  • Elisabeth Morales
  • Alain Bougouin
  • Elodie Camallieres
  • Didier Faure
  • Pauline Girault
  • Christophe Ressiguie
  • Margaux Garnier
  • Jean-Jacques Sicard
  • Evelyne Lemaitre-Thomas
  • Gérard Drean
  • Marjory Miraille
Olivier Belaygue
Olivier Belaygue Divers
Acte-Albias-Citoyens-Territoire-Ecoute
  • Olivier Belaygue
  • Carine Serrano
  • Pierre Lobbé
  • Martine Sicard
  • Michel Lafargue
  • Céline Valeton
  • Valentin Cazé
  • Michele Huertas
  • Pascal Pedron
  • Colette Sanchez
  • Jimmy Gabus
  • Valérie Cornu
  • Thomas Raujol
  • Marie-Anne Place
  • José Cabrero
  • Laurie Seguy
  • Quentin Organero
  • Noelly Delbosc
  • Davy Alesina
  • Célia Hernandez
  • Daniel Mathieu
  • Lorène Truilhe
  • Cédric Hertert
  • Marie Balat
  • Jean Michel Place

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albias

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BELAYGUE
Olivier BELAYGUE (Ballotage) Acte-Albias-Citoyens-Territoire-Ecoute 		480 32,70%
Françoise PERRIER
Françoise PERRIER (Ballotage) Ambition Albias 		367 25,00%
Gilbert AURRIAC
Gilbert AURRIAC (Ballotage) Albias Demain 		355 24,18%
Olivier RENAUDEAU
Olivier RENAUDEAU (Ballotage) Albias Ensemble 		266 18,12%
Participation au scrutin Albias
Taux de participation 59,88%
Taux d'abstention 40,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 1 536

Source : ministère de l’Intérieur

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