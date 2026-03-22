Résultat de l'élection municipale 2026 à Albias : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albias [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Albias sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Albias.
L'actu des élections municipales 2026 à Albias
11:46 - Olivier Belaygue et Françoise Perrier aux premières places il y a une semaine
A l'ouverture de l'élection municipale à Albias, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 59,88 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Olivier Belaygue qui a pris la pole position en récoltant 32,70 % des suffrages exprimés. Derrière, Françoise Perrier a obtenu la seconde place avec 25,00 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gilbert Aurriac s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Olivier Renaudeau a obtenu 18,12 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Albias
Le deuxième tour des élections municipales à Albias a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilbert Aurriac
Divers
AmbDem
|
|
Olivier Belaygue
Divers
Acte-Albias-Citoyens-Territoire-Ecoute
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Albias
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier BELAYGUE (Ballotage) Acte-Albias-Citoyens-Territoire-Ecoute
|480
|32,70%
|Françoise PERRIER (Ballotage) Ambition Albias
|367
|25,00%
|Gilbert AURRIAC (Ballotage) Albias Demain
|355
|24,18%
|Olivier RENAUDEAU (Ballotage) Albias Ensemble
|266
|18,12%
|Participation au scrutin
|Albias
|Taux de participation
|59,88%
|Taux d'abstention
|40,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|1 536
Source : ministère de l’Intérieur
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