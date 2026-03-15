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19:20 - Les données démographiques d'Albias révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Albias révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,26%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (71,00%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,18%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1659 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,05%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,74%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Albias mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,19% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Albias lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Albias il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 33,03% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,50% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,29% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 50,14% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,25% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 52,01% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,15% lors du vote final, et un siège remporté par Brigitte Bareges.

16:58 - À Albias, l'abstention s'annonce forte aux municipales En marge des municipales 2026, le score de l'abstention pèsera assurément sur les résultats d'Albias. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 65,27 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 24,56 % dans la ville (75,44 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 53,49 % en 2022 à seulement 33,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,29 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche donc sensiblement comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Comment a voté Albias lors de la dernière année électorale ? Le choc des Européennes de 2024 à Albias avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,25%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,37% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Albias avaient ensuite favorisé Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite) avec 52,01% au premier tour, devant Valérie Rabault (Union de la gauche) avec 28,37%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Brigitte Bareges culminant à 61,15% des suffrages exprimés dans la localité. La physionomie politique d'Albias a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Albias ? Lors des législatives de 2022, les votants de Albias portaient leur choix sur Valérie Rabault (Nupes) avec 30,09% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pierre Poma (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,14% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Albias qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen en tête avec 33,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,23%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,50% pour Marine Le Pen, contre 41,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Albias révèle ainsi une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Albias En ce qui concerne la fiscalité locale d'Albias, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 765 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 546 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 45,70 % en 2024 (contre 14,98 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 34 300 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 548 670 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,57 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Pas de suspense pour les résultats des dernières municipales à Albias Les résultats des élections municipales de 2020 à Albias ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Albias passion commune' menée par Véronique Magnani a logiquement recueilli 653 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Albias, ce décor constitue un point de départ particulier. À la suite de ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. La publication des candidatures (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un élément de réponse très clair.