Résultat municipale 2026 à Albias (82350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Albias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Albias, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Albias [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BELAYGUE
Olivier BELAYGUE Acte-Albias-Citoyens-Territoire-Ecoute 		480 32,70%
Françoise PERRIER
Françoise PERRIER Ambition Albias 		367 25,00%
Gilbert AURRIAC
Gilbert AURRIAC Albias Demain 		355 24,18%
Olivier RENAUDEAU
Olivier RENAUDEAU Albias Ensemble 		266 18,12%
Participation au scrutin Albias
Taux de participation 59,88%
Taux d'abstention 40,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 1 536

Source : ministère de l’Intérieur

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