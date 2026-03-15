Résultat municipale 2026 à Albon (26140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Albon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Albon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Albon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BECHERAS
Philippe BECHERAS (16 élus) Albon continuons l'action 		578 61,95%
  • Philippe BECHERAS
  • Raphaélle ROUMÉAS
  • Laurent DUC
  • Christine AIMÉ
  • Yves MONNIER
  • Christiane ALLEON
  • Jean-Jacques GALLIFFET
  • Laetitia PASCUAL
  • Romaric FOURT
  • Anne-Marie PONTUS
  • Julien EUVRARD
  • Myriam DELEST
  • Rémy GRENIER
  • Sabine RENART
  • Grégory VEILLEUX
  • Johanna DÉCORME
Laurent DOCHER
Laurent DOCHER (3 élus) ALBON ENSEMBLE 		355 38,05%
  • Laurent DOCHER
  • Clarisse BILLON
  • Robin PERROT
Participation au scrutin Albon
Taux de participation 62,82%
Taux d'abstention 37,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 963

Source : ministère de l’Intérieur

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