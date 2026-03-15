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19:17 - Élections à Albon : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Albon, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 924 logements pour 1 935 habitants, la densité de la commune est de 76 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 170 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 082 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,53% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,52% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 31,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 555,67 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Albon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse à Albon Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Albon il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,11% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,29% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,46% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Albon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,19% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,33% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 49,22% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thibaut Monnier.

16:58 - Albon classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'adhésion au scrutin des électeurs d'Albon sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour ces municipales 2026. Les archives de 2020 révèlent que 678 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 48,36 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 1 180 personnes qui ont voté au premier tour, soit 80,77 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,60 % des électeurs (soit environ 800 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,12 %, bien au-delà des 51,43 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Albon ? La situation politique d'Albon a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des élections européennes, le résultat à Albon s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,19%), devant Raphaël Glucksmann (15,20%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,58%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Albon avaient ensuite favorisé Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 45,33% au premier tour, devant Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 23,52%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thibaut Monnier culminant à 49,22% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Albon : des résultats très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Albon une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Albon tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,15%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 56,29% pour Marine Le Pen, contre 43,71% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Albon accordaient leurs suffrages à Pierre Jouvet (Nupes) avec 38,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Jouvet virant de nouveau en tête avec 52,88% des voix.

12:58 - La fiscalité locale à Albon, un sujet électoral ? À Albon, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 1 176 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 695 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 28,08 % en 2024 (contre 10,57 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 14 700 euros en 2024. Un total bien loin des 229 190 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 8,63 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Albon À Albon, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Becheras a surclassé ses concurrents en totalisant 50,84% des bulletins. En deuxième position, Jean-Pierre Payraud a obtenu 319 voix (49,15%). Ce succès d'emblée a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Albon, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.