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19:20 - Élections à Alby-sur-Chéran : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants d'Alby-sur-Chéran peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,52%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (59,34%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,78%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1340 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,65%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,65%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,49%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Alby-sur-Chéran, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs d'Alby-sur-Chéran ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Alby-sur-Chéran il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,18% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,34% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 23,87% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Alby-sur-Chéran comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,84% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,19% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,96% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Alby-sur-Chéran aux dernières élections ? Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Alby-sur-Chéran sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 739 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 46,51 % (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors qu'à cause du Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 81,49 %. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 44,31 % (47,51 % au national), avant de bondir à 74,57 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 59,42 % des électeurs. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Alby-sur-Chéran comme une ville assez participative en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Alby-sur-Chéran ? Anis Bouvard (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Alby-sur-Chéran suite à la dissolution en 2024 avec 39,19%. Guillaume Tatu (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 28,30%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Antoine Armand (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 57,04%. Lors du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs d'Alby-sur-Chéran avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,84% des votes. La préférence des électeurs d'Alby-sur-Chéran a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Alby-sur-Chéran : des suffrages particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Alby-sur-Chéran portaient leur choix sur Loris Fontana (Nupes) avec 24,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,68% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Alby-sur-Chéran qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 25,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,66% pour Emmanuel Macron, contre 47,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Alby-sur-Chéran comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour la maire d'Alby-sur-Chéran ? Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Alby-sur-Chéran entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,50 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 15 400 euros environ la même année, bien en deçà des 433 500 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Alby-sur-Chéran est passé à environ 29,56 % en 2024 (contre 17,53 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Alby-sur-Chéran s'est chiffrée à environ 978 euros en 2024 (contre 946 € en 2020).

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Alby Horizon 2026" majoritaire à Alby-sur-Chéran Que peut-on retenir des résultats des élections municipales précédentes à Alby-sur-Chéran ? Dès le dimanche du premier tour, Jean-Claude Martin a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 57,08% des bulletins. Deuxième, Mohamed Boussis a capté 42,91% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Claude Martin a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Alby-sur-Chéran, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.