Résultat municipale 2026 à Alby-sur-Chéran (74540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Alby-sur-Chéran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Alby-sur-Chéran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Alby-sur-Chéran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne BOCH
Jocelyne BOCH (18 élus) ALBY, L'AVENIR ENSEMBLE ! 		539 54,72%
  • Jocelyne BOCH
  • Christophe DANTON
  • Dorine AMBIEHL
  • Patrice CAQUET
  • Emilie LASSERRE
  • Jean-Paul MEZZASALMA
  • Céline BARBIER-KÉZEL
  • Pascal LAPERROUSAZ
  • Aurélie GERMAIN
  • Xavier ZUNINO
  • Emmanuelle THOMÉ
  • Roland MONGELLAZ
  • Sylvie PUCCIO
  • Arnaud MONNIN
  • Sandra DULLIN
  • David BASTIEN
  • Cathia COLLEVILLE
  • Baptiste BARBIER-KÉZEL
Julien THEVENON
Julien THEVENON (5 élus) LA VOIX D'ALBY POUR VOUS ET AVEC VOUS 		446 45,28%
  • Julien THEVENON
  • Lyne CLARENS
  • Kristian COLLETIS-WAHL
  • Agnès BARILLIER
  • Gilles CLARENS
Participation au scrutin Alby-sur-Chéran
Taux de participation 54,99%
Taux d'abstention 45,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 1 020

Source : ministère de l’Intérieur

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