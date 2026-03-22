Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Alençon

Le deuxième tour des élections municipales à Alençon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Johnny Lafresnaye
Johnny Lafresnaye Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE
  • Johnny Lafresnaye
  • Lydie Buguet
  • Arnaud Emile
  • Marie-Noëlle Vonthron
  • Monir Ghalem
  • Judith Cheminel
  • Pascal Mesnil
  • Sarah Nicolle
  • Etienne Da Silva Santos
  • Catherine Bunduki
  • Bertrand Robert
  • Emmanuelle Calon
  • Vincent Ladune
  • Annick Guillot
  • Guillaume Gall
  • Francine Langlade
  • Martin Gibon
  • Marion Artois
  • Jacky Morel--Le-Roy
  • Selma Guner
  • Jean-Maxime Morin
  • Fabienne Larrieu
  • Thavone Ounarath
  • Isabelle Lanoë
  • Tanguy Soulet
  • Léontine Gréverath
  • Alban Rocher
  • Isabelle Mélou
  • Florian Lhotellier
  • Simone Boisseau
  • Gaultier Fourmond
  • Cécile Senemeaud
  • Mohamadou Younoussa Seyni
  • Christine Coulon
  • Claude Victor
Oscar Piloquet
Oscar Piloquet Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
  • Oscar Piloquet
  • Nadia Monsallier
  • Pierre Solé
  • Mallory Herouin
  • Jean-Michel Monsallier
  • Aurélie Vinson
  • Julien Drancourt
  • Orianne Launay
  • Sébastien Gaugain
  • Julie Douchet
  • Bernard Rot
  • Aurélie Fosse
  • Alexandre Berthelot
  • Delphine Brouard
  • Nathan Levrard
  • Ségolène Bouilly
  • Romain Chantepie
  • Christine Thibault
  • Anthony Thommerel
  • Nelly Albraum
  • Michel Hayes
  • Chantal Truchon
  • Pascal Gilbert
  • Isabelle Chean-Cornu
  • Bruno Gauquelin
  • Maria Gouault
  • Gérard Besnard
  • Jeanne Eugène
  • Olivier Cartier
  • Andréa Goff
  • Ronan Uguen
  • Colette Gille
  • Corentin Pecqueux
  • Angélica Cosson
  • Maurice Seiler
Sophie Douvry
Sophie Douvry Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
  • Sophie Douvry
  • Philippe Drillon
  • Emilie Bourges
  • Jean-David Desforges
  • Catherine Boittin
  • Benoît Vilette
  • Carine Maunoury
  • Simon Gouyer
  • Isabelle Jupin
  • Piers Barrios
  • Isabelle Ivon
  • Tarik Guner
  • Florence Counil
  • Nicolas Trouillot
  • Séverine Gahéry
  • Marc Le Picard
  • Fatima Braïki
  • Jordan Carreau
  • Catherine Lepinay
  • Frédéric Lampérière
  • Maximilienne Andzama
  • Mickaël Raineau
  • Kaira Tenain
  • Florent Tarlie
  • Gaëlle Pelois
  • Lucas Girard
  • Morgane Durand
  • Julien Boissière
  • Sandrine Roy
  • Dorian Delaunay
  • Delphine Beasse
  • Yacine Mazil
  • Hélène Dumont
  • Vincent Agostini
  • Angélique Warnesson
  • Yves Hervouet-Des-Forges
  • Christine Roimier
Alain Gallerand
Alain Gallerand Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
  • Alain Gallerand
  • Vanessa Bournel
  • Thierry Mathieu
  • Stéphanie Koukougnon-Bretel
  • Armand Kaya
  • Phuong Hang Lemaitre
  • David Lallemand
  • Fabienne Mauger
  • Bertrand Deniaud
  • Coline Gallerand
  • Ludovic Assier
  • Patricia Roussé
  • Emmanuel Turpin
  • Nasira Archen
  • Anthony Renard
  • Sandra Bouillon
  • Julien Alix
  • Sylvaine Marie
  • Sylvain Launay
  • Fabienne Carelle
  • Halil Sagir
  • Elaine-Hawa Dibo
  • Jean Noël Cormier
  • Sophie Viquesnel
  • Viwanou Hounkpati
  • Rose Gaudemer
  • Alain Morvillez
  • Françoise Beunèche
  • Thierry Dreno
  • Fabienne Brun
  • Romain Dubois
  • Annick Moulinet
  • David Joany
  • Catherine Marosik
  • René Meriaux
  • Nathalie-Pascale Assier
  • David Lefevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Alençon

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie DOUVRY
Sophie DOUVRY (Ballotage) Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit ! 		2 304 31,46%
Oscar PILOQUET
Oscar PILOQUET (Ballotage) RETROUVER ALENÇON 		1 387 18,94%
Alain GALLERAND
Alain GALLERAND (Ballotage) ALENCON avec VOUS 		1 284 17,53%
Johnny LAFRESNAYE
Johnny LAFRESNAYE (Ballotage) GAUCHE UNIE 		1 113 15,20%
Olivier TOUSSAINT
Olivier TOUSSAINT Alençon, une énergie retrouvée 		667 9,11%
Michel GÉNOIS
Michel GÉNOIS Réveillons Alençon 		568 7,76%
Participation au scrutin Alençon
Taux de participation 49,67%
Taux d'abstention 50,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 7 492

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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