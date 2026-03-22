Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Alençon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Alençon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Alençon.
L'actu des élections municipales 2026 à Alençon
11:50 - Qui est en tête à Alençon avant le 2e tour de cette élection ?
Les élections municipales 2026 à Alençon ont vu Sophie Douvry (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 31,46 % des voix. À sa suite, Oscar Piloquet (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 18,94 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. En ravissant la première place, Sophie Douvry a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 8,49 points. Par ailleurs, avec 17,53 %, Alain Gallerand (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Johnny Lafresnaye, avec la nuance Union de la gauche, a rassemblé 15,20 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Alençon, l'élection a enregistré une participation de 49,67 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Alençon
Le deuxième tour des élections municipales à Alençon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Johnny Lafresnaye
Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE
|
|
Oscar Piloquet
Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
|
|
Sophie Douvry
Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
|
|
Alain Gallerand
Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Alençon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie DOUVRY (Ballotage) Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
|2 304
|31,46%
|Oscar PILOQUET (Ballotage) RETROUVER ALENÇON
|1 387
|18,94%
|Alain GALLERAND (Ballotage) ALENCON avec VOUS
|1 284
|17,53%
|Johnny LAFRESNAYE (Ballotage) GAUCHE UNIE
|1 113
|15,20%
|Olivier TOUSSAINT Alençon, une énergie retrouvée
|667
|9,11%
|Michel GÉNOIS Réveillons Alençon
|568
|7,76%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|49,67%
|Taux d'abstention
|50,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|7 492
Source : ministère de l’Intérieur
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