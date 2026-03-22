Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : les résultats du 2e tour

Programme de Johnny Lafresnaye à Alençon (GAUCHE UNIE)

Gauche Unie

La liste Gauche Unie à Alençon regroupe des citoyen-nes engagés pour une société plus juste et écologique. Elle se positionne comme une alternative face aux politiques d’austérité et à la montée de l’extrême droite. Son programme met l'accent sur l'accès aux droits fondamentaux et le renforcement des services publics.

Justice Sociale et Écologique

La Gauche Unie appelle à des mesures sociales pour lutter contre la pauvreté, touchant 28% de la population d'Alençon. Elle prône également une justice écologique face aux crises environnementales, en mettant en avant des initiatives pour des mobilités durables et la végétalisation de la ville. L'objectif est de construire une ville solidaire et égalitaire pour tous.

Démocratie Participative

Le projet de Gauche Unie inclut la mise en place d'une démocratie participative, permettant aux habitant-es de s'impliquer dans les décisions budgétaires. Des instances participatives seront ouvertes aux jeunes et aux étrangers résidant sur le territoire. Une charte de l’élu-e sera également élaborée pour garantir la transparence et lutter contre la corruption.

Lutte contre les Discriminations

La lutte contre les discriminations est au cœur des préoccupations de la Gauche Unie, visant à construire une ville accueillante pour toutes et tous. Des mesures seront mises en place pour protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles, ainsi que pour soutenir les droits des femmes et des minorités. L'objectif est d'assurer la sécurité et le bien-être de chaque citoyen-ne.