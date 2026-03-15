Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Alès sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Alès.
L'actu des élections municipales 2026 à Alès
12:08 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Alès
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 28 bureaux de vote d'Alès sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Ce dimanche 15 mars, les 26 453 votants d'Alès sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du Covid-19. Il avait été repoussé de trois mois. Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Alès. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alès
|Tête de listeListe
|
Marc Infantes
Liste divers droite
Alès, Moderne et Authentique
|
|
Christophe Rivenq
Liste divers droite
LISTE ALES
|
|
Paul Planque
Liste du Parti communiste français
Alès c'est Vous !
|
|
Anthony Bordarier
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR ALÈS
|
|
Basile Imbert
Liste d'union à gauche
Alès Commun
|
|
Jérôme Garcia
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Max Roustan (36 élus) Liste ales
|4 827
|56,80%
|
|Paul Planque (5 élus) Le printemps alesien
|1 941
|22,84%
|
|Francis Bassier (2 élus) Les alesiens d'abord
|738
|8,68%
|
|Marc Peyroche Ales en commun
|338
|3,97%
|Fabien Gabillon Ales est a vous !
|275
|3,23%
|Eric Bouchité Vivre ales
|204
|2,40%
|Jérôme Garcia Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|174
|2,04%
|Participation au scrutin
|Alès
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 767
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Max Roustan (35 élus) Liste ales
|8 693
|54,13%
|
|Jean-Michel Suau (4 élus) Ales ré-unie
|2 693
|16,77%
|
|Benjamin Mathéaud (2 élus) Benjamin matheaud un nouveau souffle pour ales
|1 974
|12,29%
|
|Nathalie Challier (2 élus) Ales fait front
|1 925
|11,98%
|
|Brahim Aber Identite alesienne
|772
|4,80%
|Participation au scrutin
|Alès
|Taux de participation
|61,53%
|Taux d'abstention
|38,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|16 522
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