Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alès

Tête de listeListe
Marc Infantes
Marc Infantes Liste divers droite
Alès, Moderne et Authentique
  • Marc Infantes
  • Nathalie Sussel
  • François Gilles
  • Olivia Betoe Bi Evie
  • Kamel Belkacemi
  • Daniele Moye
  • Dominique Passieu
  • Simone Teissier
  • Thierry Toiron
  • Nathalie Fleury
  • Christophe Clot
  • Elina Isnard
  • Frédéric Gilbert
  • Aurélie Wagner
  • Guy Huc
  • Marlène Sikorski
  • Benjamin Bruckner
  • Sarah Sadoudi
  • Pierre d'Alessandro
  • Jacqueline Royo
  • Florian Bonnefoi
  • Véronique Parmini
  • Franck Chabannes Bossis
  • Cataline Edy
  • Guillaume Deros
  • Maya Lhoste
  • Philippe Marcel
  • Béatrice Blanchet
  • Jean-Marie Bronet
  • Estelle Morel
  • Jean-Pierre Querol
  • Barbara Genolhac
  • Thibault Lauzol
  • Elodie Alais
  • Francis Soto-Minguez
  • Marine Trouis
  • Damien Turquier
  • Magalie Cavailhe
  • René Turquier
  • Elodie Letisserand Mora
  • Patrick Laurent
  • Romane Lhoste
  • Julien Ketterer
  • Dalila Mekhalfia
  • David Santos
Christophe Rivenq
Christophe Rivenq Liste divers droite
LISTE ALES
  • Christophe Rivenq
  • Marie-Christine Peyric
  • Max Roustan
  • Martine Magne
  • Alain Bensakoun
  • Catherine Larguier
  • Pierre Martin
  • Valérie Meunier
  • Jean-Claude Rouillon
  • Marie-Claude Albaladejo
  • Christian Chambon
  • Raphaële Navarro
  • Aimé Cavaillé
  • Léa Boyer
  • Cyril Laurent
  • Meryl Frizon-Debierre
  • Jean-Régis Masson
  • Ysabelle Castor
  • Marc Benoit
  • Catherine Daufes-Roux
  • Daniel Canal
  • Alexandra Lagulhon
  • Alain Aureche
  • Michèle Veyret
  • Laurent Doudoux
  • Hélène Cayrier
  • Christophe Clauzel
  • Fabienne Fages-Droin
  • Gérard Palmier
  • Antonia Carillo
  • Vincent Behgdad
  • Rose-Marie Soustelle
  • Emiliano Hacquel
  • Armande Laupies
  • Claude Cregut
  • Marie Thomas
  • Martis Vuillaumier
  • Sabrina Ben Rabia
  • Antoine Brasseur
  • Marie-José Veyret
  • Pierre Mondillon
  • Soraya Haoues
  • Yves Tourvieille
  • Cécile Berard
  • Jacques Foulquier
Paul Planque
Paul Planque Liste du Parti communiste français
Alès c'est Vous !
  • Paul Planque
  • Latifa Faraldo
  • Armand Crépin
  • Evelyne Herbau
  • Numa Laurens
  • Laurence Delarue Guenot
  • Giovanni Di Francesco
  • Mireille Jullien
  • Marc Peyroche
  • Muriel Morel
  • André Malavasi
  • Béatrice Ladrange
  • Jean-Michel Suau
  • Virginie Roux
  • Joahnny Gard
  • Mireille Moulin
  • Alain Martin
  • Zoé Pouchol
  • Idris Aftisse
  • Salima Aïssaoui
  • Christophe Fuhrmann
  • Suzanne Coulet
  • Yves Pourchot
  • Joanna Miviere
  • Jean-Marc Leyssenne
  • Daouia Behlouli Benyahia
  • Slimane Madadi
  • Naïma Guernine
  • Bernard Coste
  • Zora Nedjari Boissier
  • Thierry Bienkowski
  • Cécile Alphon-Layre
  • Fabien Bages
  • Anaïs Cabello
  • Jean-Marie Brahic
  • Joëlle Kieffer
  • Raymond Baldit
  • Martine Sagit
  • Gérard de Negri
  • Jacqueline Vila Mir
  • Sébastien Ramecourt
  • Sylvette Burgat
  • Francis Iffernet
Anthony Bordarier
Anthony Bordarier Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR ALÈS
  • Anthony Bordarier
  • Jenny-Rose Guerchoux
  • Fabien Pelat
  • Lucette Camacho
  • Thibault Pellissier
  • Sylvie Tribes
  • Alexandre Belair
  • Sandra Cartulat
  • David Vieux
  • Geneviève Dessogne
  • Patrick Zammit
  • Blandine Jallaguier
  • Robert Du Terrail-Couvat
  • Magalie Florin
  • Claude Soltane
  • Chantal Sanchez
  • Damien Delcroix
  • Marie-France Nave
  • Sylvain Vaucel
  • Aurore Nollet
  • Pierre Combe
  • Anne-Sara Agniel
  • Olivier Menpiot
  • Karima Miraoui
  • Jean-Luc Fauvet
  • Camille Ballester
  • Jawhar Aouab
  • Estrella Delgado
  • David Renouard
  • Nadine Celda
  • Christopher Jullien
  • Monika Blickauser
  • Dimitri Crimi
  • Marilène Pichon
  • Loïc Pelat
  • Elisabeth Diekert
  • Christopher Vidal
  • Elodie Gautrot
  • Evrard Belair
  • Laurence Six
  • Rémy Sebagh
  • Regine Bernard
  • Alain Bonnefoi
  • Sylvie Privat
  • Emiddio Edilizio
Basile Imbert
Basile Imbert Liste d'union à gauche
Alès Commun
  • Basile Imbert
  • Christiane Thomas
  • Pierrick Touguet
  • Cécile Peguin
  • Nordine Tria
  • Denise Schubert
  • Rachid Nekaa
  • Cécile Codeghini
  • Jérôme Ruffat
  • Delphine Aguilera
  • Michel Lafuma
  • Laurence Arnaux
  • Bernard Dufaud
  • Françoise Roche
  • Bernard Vayssade
  • Oicela Nekaa
  • Jean-Marc Puchot
  • Renée Fenouil
  • Julien d'Alessandro
  • Valérie Chanard
  • Bernard Valat
  • Léa Chabannes
  • Farid Bouacid
  • Ilyana Touguet
  • Jean-Paul Simon
  • Françoise Kizlik
  • Pascal Bernard
  • Brigitte Boisset
  • Jean-Philippe Michelin
  • Aurélia Benureau
  • Quentin Naro
  • Sultana Alili
  • Éric Nibourel
  • Sabrina Capone
  • Kévin Zeidour
  • Odile Chabalier
  • André Baechle
  • Hélène Dart
  • Gaston Aigoin
  • Melissa Parant
  • Denis Challange
  • Elisabeth Sapède
  • Jean-Christophe Muller
Jérôme Garcia
Jérôme Garcia Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jérôme Garcia
  • Béatrice Lacroix-Gautrot
  • Jean-Marie Clorec
  • Aïcha Terbèche
  • François Chabrol
  • Sandrine Piron
  • Valery Fourmi
  • Maïlys Delabre
  • Abbès Charif
  • Sylvaine Simonetti
  • Attila Zseller
  • Marie Ternise
  • Maurice Bethencourt
  • Audrey Leroy
  • Jean-Jacques Pommepuy
  • Mireille Jasinski
  • Julian Rey Ojalvo
  • Sylvie Bethencourt
  • Zine-Eddine Miraoui
  • Jeanne Polge
  • Pierre Bonnet
  • Caroline Leblond
  • Michaël Mondon
  • Delphine Gaudioso
  • Sebastien Chemin
  • Jacqueline Amairia
  • Julien Gatinois
  • Julie Coppel
  • Camille Chassaing
  • Joséphine Zelon
  • Frederic Fabre
  • Fanny Champetier
  • Bernd Engelhardt
  • Kathleen Kamissoko
  • Abdelkader Hachemane
  • Marie-Pierre Gerderez
  • Marcel Brun
  • Nadia Mezaguer
  • Guillaume Gaudioso
  • Gaby Cabanero
  • Jean-Luc Chapelle
  • Christine Charpentier
  • Rodolphe Sonnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Max Roustan
Max Roustan (36 élus) Liste ales 		4 827 56,80%
  • Max Roustan
  • Marie-Christine Peyric
  • Christophe Rivenq
  • Martine Magne
  • Jalil Benabdillah
  • Catherine Larguier
  • Alain Bensakoun
  • Marie-Claude Albaladejo
  • Jean-Claude Rouillon
  • Michèle Veyret
  • Christian Chambon
  • Valérie Meunier
  • Aimé Cavaille
  • Meryl Debierre
  • Pierre Martin
  • Ysabelle Castor
  • Cyril Laurent
  • Soraya Haoues
  • Nicolas Perchoc
  • Antonia Carillo
  • Bruno Mazuc
  • Fabienne Fages Droin
  • Laurent Ricome
  • Marie-José Veau-Veyret
  • Marc Benoit
  • Raphaële Navarro
  • Jean-Régis Masson
  • Hélène Cayrier
  • Claude Ricci
  • Léa Boyer
  • Alain Aureche
  • Rose-Marie Soustelle
  • Gérard Palmier
  • Armande Laupies
  • Daniel Canal
  • Alexandra Lagulhon
Paul Planque
Paul Planque (5 élus) Le printemps alesien 		1 941 22,84%
  • Paul Planque
  • Béatrice Ladrange
  • Arnaud Bord
  • Naïma Guernine
  • Jean-Michel Suau
Francis Bassier
Francis Bassier (2 élus) Les alesiens d'abord 		738 8,68%
  • Francis Bassier
  • Aurélie Wagner
Marc Peyroche
Marc Peyroche Ales en commun 		338 3,97%
Fabien Gabillon
Fabien Gabillon Ales est a vous ! 		275 3,23%
Eric Bouchité
Eric Bouchité Vivre ales 		204 2,40%
Jérôme Garcia
Jérôme Garcia Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		174 2,04%
Participation au scrutin Alès
Taux de participation 33,40%
Taux d'abstention 66,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 767

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Max Roustan
Max Roustan (35 élus) Liste ales 		8 693 54,13%
  • Max Roustan
  • Marie-Christine Peyric
  • François Gilles
  • Martine Magne
  • Jalil Benabdillah
  • Catherine Larguier
  • Alain Bensakoun
  • Marie-Claude Albaladejo
  • Jean-Claude Rouillon
  • Michèle Veyret
  • Christian Chambon
  • Mireille Gal
  • Bernard Saleix
  • Valérie Meunier
  • Aimé Cavaille
  • Isabelle Castor
  • Pierre Martin
  • Soraya Haoues
  • Pierre Herail
  • Antonia Carillo
  • Cyril Laurent
  • Fabienne Fages Droin
  • Marc Benoit
  • Marie-José Veau-Veyret
  • Laurent Ricome
  • Raphaële Navarro
  • Claude Ricci
  • Hélène Cayrier
  • Alain Aureche
  • Meryl Debierre
  • Jean-Régis Masson
  • Rose-Marie Soustelle
  • Gérard Palmier
  • Armande Laupies
  • Nicolas Perchoc
Jean-Michel Suau
Jean-Michel Suau (4 élus) Ales ré-unie 		2 693 16,77%
  • Jean-Michel Suau
  • Ghislaine Soulet
  • Fabien Gabillon
  • Mireille Jullien
Benjamin Mathéaud
Benjamin Mathéaud (2 élus) Benjamin matheaud un nouveau souffle pour ales 		1 974 12,29%
  • Benjamin Mathéaud
  • Elisabeth Sapède
Nathalie Challier
Nathalie Challier (2 élus) Ales fait front 		1 925 11,98%
  • Nathalie Challier
  • Christophe Clot
Brahim Aber
Brahim Aber Identite alesienne 		772 4,80%
Participation au scrutin Alès
Taux de participation 61,53%
Taux d'abstention 38,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 16 522

Villes voisines d'Alès

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