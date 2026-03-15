Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les infos en direct

Marc Infantes Liste divers droite

Alès, Moderne et Authentique Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marc Infantes Programme de Marc Infantes à Alès (Alès, Moderne et Authentique) Engagement citoyen La campagne de Marc Infantes repose sur une dynamique collective impliquant les habitants d'Alès. Il souhaite rassembler des Alésiennes et des Alésiens compétents pour construire ensemble un avenir meilleur pour leur ville. Cet engagement se traduit par une volonté d'écoute et de proximité avec les citoyens. Sécurité et tranquillité Une des priorités de la campagne est d'assurer la sécurité de tous les habitants d'Alès. Cela passe par le renforcement de la police municipale et une présence accrue sur le terrain. L'objectif est de créer un environnement serein où chacun peut vivre en toute tranquillité. Revitalisation du centre-ville Marc Infantes souhaite redynamiser le centre-ville d'Alès en rendant les commerces plus accessibles et en réduisant les locaux vacants. Des initiatives comme des animations et un stationnement simplifié sont envisagées pour attirer à nouveau les visiteurs. Cette revitalisation vise à faire battre le cœur de la ville. Solidarité et équité Le projet de Marc Infantes inclut une vision d'Alès solidaire et équitable, respectant les valeurs de travail et de respect. Il prône une gestion rigoureuse de l'argent public et une fiscalité maîtrisée pour garantir une protection à tous les habitants. L'accès aux soins sera également facilité par la création d'une maison médicale municipale.

Marc Infantes

Nathalie Sussel

François Gilles

Olivia Betoe Bi Evie

Kamel Belkacemi

Daniele Moye

Dominique Passieu

Simone Teissier

Thierry Toiron

Nathalie Fleury

Christophe Clot

Elina Isnard

Frédéric Gilbert

Aurélie Wagner

Guy Huc

Marlène Sikorski

Benjamin Bruckner

Sarah Sadoudi

Pierre d'Alessandro

Jacqueline Royo

Florian Bonnefoi

Véronique Parmini

Franck Chabannes Bossis

Cataline Edy

Guillaume Deros

Maya Lhoste

Philippe Marcel

Béatrice Blanchet

Jean-Marie Bronet

Estelle Morel

Jean-Pierre Querol

Barbara Genolhac

Thibault Lauzol

Elodie Alais

Francis Soto-Minguez

Marine Trouis

Damien Turquier

Magalie Cavailhe

René Turquier

Elodie Letisserand Mora

Patrick Laurent

Romane Lhoste

Julien Ketterer

Dalila Mekhalfia

David Santos

Christophe Rivenq Liste divers droite

LISTE ALES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Rivenq Programme de Christophe Rivenq à Alès (LISTE ALES) Engagement Municipal Le maire Christophe RIVENQ exprime son profond attachement à la ville d'Alès et à ses habitants. Son parcours de 30 ans, d'abord en tant que collaborateur puis élu, témoigne de son dévouement à la vie locale. Il s'engage à poursuivre un travail collectif pour le bien commun, en réunissant une équipe diversifiée autour de lui. Projets et Réalisations La municipalité a investi significativement dans divers projets, avec 53,2 M€ alloués aux quartiers et 54 M€ en centre-ville. Parmi les réalisations notables figurent la création d'une maison médicale de garde et l'agrandissement de la médiathèque. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des Alésiens et à renforcer l'attractivité de la ville. Sécurité et Proximité La sécurité des citoyens est une priorité, avec des projets tels que l'implantation d'un tribunal pour enfants et le renforcement de la vidéoprotection. La présence de la police municipale sera étendue pour assurer une couverture 24h/24. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr et à renforcer le lien entre la municipalité et les Alésiens. Développement Économique La ville prévoit d'ouvrir une antenne universitaire en 2026 pour stimuler l'éducation et l'économie locale. Un fonds d'amorçage "Alès capitale des métiers" sera créé pour soutenir les commerces et l'innovation. Ces initiatives visent à dynamiser l'économie d'Alès et à améliorer son attractivité sur le long terme.

Christophe Rivenq

Marie-Christine Peyric

Max Roustan

Martine Magne

Alain Bensakoun

Catherine Larguier

Pierre Martin

Valérie Meunier

Jean-Claude Rouillon

Marie-Claude Albaladejo

Christian Chambon

Raphaële Navarro

Aimé Cavaillé

Léa Boyer

Cyril Laurent

Meryl Frizon-Debierre

Jean-Régis Masson

Ysabelle Castor

Marc Benoit

Catherine Daufes-Roux

Daniel Canal

Alexandra Lagulhon

Alain Aureche

Michèle Veyret

Laurent Doudoux

Hélène Cayrier

Christophe Clauzel

Fabienne Fages-Droin

Gérard Palmier

Antonia Carillo

Vincent Behgdad

Rose-Marie Soustelle

Emiliano Hacquel

Armande Laupies

Claude Cregut

Marie Thomas

Martis Vuillaumier

Sabrina Ben Rabia

Antoine Brasseur

Marie-José Veyret

Pierre Mondillon

Soraya Haoues

Yves Tourvieille

Cécile Berard

Jacques Foulquier

Paul Planque Liste du Parti communiste français

Alès c'est Vous ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Paul Planque Programme de Paul Planque à Alès (Alès c'est Vous !) Démocratie participative La démocratie participative est au cœur de la vision pour Alès. Une concertation sera mise en place pour impliquer les citoyens dans les décisions importantes concernant leur quartier. Cela inclura un budget participatif et des conseils de quartier citoyens décisionnaires. Solidarité et santé La solidarité est essentielle pour garantir le bien-être des Alésien.nes. Des solutions de santé pluri-professionnelles seront créées pour offrir un accès gratuit à des soins médicaux. De plus, des résidences partagées seront ouvertes pour favoriser le lien entre les générations. Jeunesse et culture La jeunesse est une priorité avec des initiatives visant à offrir des activités accessibles et des formations gratuites. Des maisons de quartier seront établies pour encourager l'engagement des jeunes. Un PASS loisirs, culture et sports sera également proposé pour enrichir leur expérience. Transition écologique La transition écologique est cruciale pour l'avenir d'Alès. Des projets comme une ferme maraîchère bio municipale viseront à promouvoir une alimentation saine et locale. La création d'espaces verts contribuera également à rendre la ville plus agréable et durable.

Paul Planque

Latifa Faraldo

Armand Crépin

Evelyne Herbau

Numa Laurens

Laurence Delarue Guenot

Giovanni Di Francesco

Mireille Jullien

Marc Peyroche

Muriel Morel

André Malavasi

Béatrice Ladrange

Jean-Michel Suau

Virginie Roux

Joahnny Gard

Mireille Moulin

Alain Martin

Zoé Pouchol

Idris Aftisse

Salima Aïssaoui

Christophe Fuhrmann

Suzanne Coulet

Yves Pourchot

Joanna Miviere

Jean-Marc Leyssenne

Daouia Behlouli Benyahia

Slimane Madadi

Naïma Guernine

Bernard Coste

Zora Nedjari Boissier

Thierry Bienkowski

Cécile Alphon-Layre

Fabien Bages

Anaïs Cabello

Jean-Marie Brahic

Joëlle Kieffer

Raymond Baldit

Martine Sagit

Gérard de Negri

Jacqueline Vila Mir

Sébastien Ramecourt

Sylvette Burgat

Francis Iffernet

Anthony Bordarier Liste du Rassemblement National

RASSEMBLÉS POUR ALÈS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anthony Bordarier Programme de Anthony Bordarier à Alès (RASSEMBLÉS POUR ALÈS) Sécurité à Alès La sécurité est une priorité essentielle pour la commune d'Alès. Le projet inclut des mesures pour renforcer la présence de la Police Municipale dans les zones sensibles. De plus, la création d'une brigade cynophile et la modernisation du système de vidéo-surveillance sont envisagées pour améliorer la sécurité des habitants. Dynamisme économique Le soutien au commerce local est au cœur des préoccupations de la liste de rassemblement. Un grand plan commerce sera lancé, incluant des aides à l'installation et la préemption des locaux vacants. Mettre en valeur les productions locales et l'agriculture est également une priorité pour stimuler l'économie de la commune. Gestion des finances Une gestion rigoureuse des finances publiques est promise par Anthony BORDARIER. Dès leur arrivée, l'équipe prévoit de lancer un audit indépendant des finances de la commune. Cela vise à garantir la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des deniers publics. Cadre de vie La préservation du cadre de vie est un enjeu majeur pour les habitants d'Alès. Des initiatives comme la désimperméabilisation des cours d'écoles sont proposées pour améliorer l'environnement. De plus, le projet inclut des mesures pour rendre le stationnement plus accessible et pro-commerce.

Anthony Bordarier

Jenny-Rose Guerchoux

Fabien Pelat

Lucette Camacho

Thibault Pellissier

Sylvie Tribes

Alexandre Belair

Sandra Cartulat

David Vieux

Geneviève Dessogne

Patrick Zammit

Blandine Jallaguier

Robert Du Terrail-Couvat

Magalie Florin

Claude Soltane

Chantal Sanchez

Damien Delcroix

Marie-France Nave

Sylvain Vaucel

Aurore Nollet

Pierre Combe

Anne-Sara Agniel

Olivier Menpiot

Karima Miraoui

Jean-Luc Fauvet

Camille Ballester

Jawhar Aouab

Estrella Delgado

David Renouard

Nadine Celda

Christopher Jullien

Monika Blickauser

Dimitri Crimi

Marilène Pichon

Loïc Pelat

Elisabeth Diekert

Christopher Vidal

Elodie Gautrot

Evrard Belair

Laurence Six

Rémy Sebagh

Regine Bernard

Alain Bonnefoi

Sylvie Privat

Emiddio Edilizio

Basile Imbert Liste d'union à gauche

Alès Commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Basile Imbert Programme de Basile Imbert à Alès (Alès Commun) Défis d'Alès La ville d'Alès fait face à de nombreux défis, notamment l'insécurité, la précarité et la crise du cœur de ville. Les quartiers périphériques sont souvent négligés, et des problèmes d'accès à la santé et à l'emploi persistent. Il est crucial de répondre à ces enjeux pour assurer un avenir meilleur pour tous les Alésiens. Engagement citoyen Le candidat Basile Imbert souligne l'importance de l'engagement des citoyens, des commerçants et des associations pour revitaliser Alès. Il appelle à une écoute accrue des forces vives de la ville, qui sont essentielles pour trouver des solutions innovantes. La participation active des habitants est perçue comme un levier pour le renouveau de la municipalité. Projets pour l'avenir Un plan municipal de formation aux métiers verts et la création d'un fonds à taux zéro sont prévus pour stimuler l'économie locale. Des initiatives pour renforcer la sécurité, améliorer l'accès aux soins et rénover les écoles sont également au programme. Ces projets visent à créer un environnement durable et prospère pour les Alésiens. Amélioration du cadre de vie La municipalité prévoit de végétaliser la ville et d'aménager des espaces verts pour améliorer le cadre de vie des habitants. Des mesures pour assurer un accès équitable à l'eau et prévenir les inondations sont également envisagées. L'objectif est de rendre Alès plus agréable et résiliente face aux défis environnementaux.

Basile Imbert

Christiane Thomas

Pierrick Touguet

Cécile Peguin

Nordine Tria

Denise Schubert

Rachid Nekaa

Cécile Codeghini

Jérôme Ruffat

Delphine Aguilera

Michel Lafuma

Laurence Arnaux

Bernard Dufaud

Françoise Roche

Bernard Vayssade

Oicela Nekaa

Jean-Marc Puchot

Renée Fenouil

Julien d'Alessandro

Valérie Chanard

Bernard Valat

Léa Chabannes

Farid Bouacid

Ilyana Touguet

Jean-Paul Simon

Françoise Kizlik

Pascal Bernard

Brigitte Boisset

Jean-Philippe Michelin

Aurélia Benureau

Quentin Naro

Sultana Alili

Éric Nibourel

Sabrina Capone

Kévin Zeidour

Odile Chabalier

André Baechle

Hélène Dart

Gaston Aigoin

Melissa Parant

Denis Challange

Elisabeth Sapède

Jean-Christophe Muller

Jérôme Garcia Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats