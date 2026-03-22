Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Alès

Le deuxième tour des élections municipales à Alès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Rivenq
Christophe Rivenq Liste divers droite
LISTE ALES
  • Christophe Rivenq
  • Marie-Christine Peyric
  • Max Roustan
  • Martine Magne
  • Alain Bensakoun
  • Catherine Larguier
  • Pierre Martin
  • Valérie Meunier
  • Jean-Claude Rouillon
  • Marie-Claude Albaladejo
  • Christian Chambon
  • Raphaële Navarro
  • Aimé Cavaillé
  • Léa Boyer
  • Cyril Laurent
  • Meryl Frizon-Debierre
  • Jean-Régis Masson
  • Ysabelle Castor
  • Marc Benoit
  • Catherine Daufes-Roux
  • Daniel Canal
  • Alexandra Lagulhon
  • Alain Aureche
  • Michèle Veyret
  • Laurent Doudoux
  • Hélène Cayrier
  • Christophe Clauzel
  • Fabienne Fages-Droin
  • Gérard Palmier
  • Antonia Carillo
  • Vincent Behgdad
  • Rose-Marie Soustelle
  • Emiliano Hacquel
  • Armande Laupies
  • Claude Cregut
  • Marie Thomas
  • Martis Vuillaumier
  • Sabrina Ben Rabia
  • Antoine Brasseur
  • Marie-José Veyret
  • Pierre Mondillon
  • Soraya Haoues
  • Yves Tourvieille
  • Cécile Berard
  • Jacques Foulquier
Anthony Bordarier
Anthony Bordarier Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR ALÈS
  • Anthony Bordarier
  • Jenny-Rose Guerchoux
  • Fabien Pelat
  • Lucette Camacho
  • Thibault Pellissier
  • Sylvie Tribes
  • Alexandre Belair
  • Sandra Cartulat
  • David Vieux
  • Geneviève Dessogne
  • Patrick Zammit
  • Blandine Jallaguier
  • Robert Du Terrail-Couvat
  • Magalie Florin
  • Claude Soltane
  • Chantal Sanchez
  • Damien Delcroix
  • Marie-France Nave
  • Sylvain Vaucel
  • Aurore Nollet
  • Pierre Combe
  • Anne-Sara Agniel
  • Olivier Menpiot
  • Karima Miraoui
  • Jean-Luc Fauvet
  • Camille Ballester
  • Jawhar Aouab
  • Estrella Delgado
  • David Renouard
  • Nadine Celda
  • Christopher Jullien
  • Monika Blickauser
  • Dimitri Crimi
  • Marilène Pichon
  • Loïc Pelat
  • Elisabeth Diekert
  • Christopher Vidal
  • Elodie Gautrot
  • Evrard Belair
  • Laurence Six
  • Rémy Sebagh
  • Regine Bernard
  • Alain Bonnefoi
  • Sylvie Privat
  • Emiddio Edilizio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Alès

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe RIVENQ
Christophe RIVENQ (Ballotage) LISTE ALES 		4 293 32,61%
Anthony BORDARIER
Anthony BORDARIER (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR ALÈS 		3 480 26,44%
Paul PLANQUE
Paul PLANQUE (Ballotage) Alès c'est Vous ! 		1 982 15,06%
Marc INFANTES
Marc INFANTES (Ballotage) Alès, Moderne et Authentique 		1 793 13,62%
Basile IMBERT
Basile IMBERT (Ballotage) Alès Commun 		1 420 10,79%
Jérôme GARCIA
Jérôme GARCIA LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		195 1,48%
Participation au scrutin Alès
Taux de participation 50,46%
Taux d'abstention 49,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 13 531

Source : ministère de l’Intérieur

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