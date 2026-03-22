Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Alès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Alès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Alès.
L'actu des élections municipales 2026 à Alès
11:50 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Alès
Dans le cadre du premier tour des municipales à Alès, c'est Christophe Rivenq (Divers droite) qui a pris la tête avec 32,61 % des voix. Ensuite, Anthony Bordarier (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 26,44 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Paul Planque, étiqueté Parti communiste français, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Marc Infantes, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 13,62 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Alès, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 49,54 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Alès
Le deuxième tour des élections municipales à Alès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Rivenq
Liste divers droite
LISTE ALES
|
|
Anthony Bordarier
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR ALÈS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Alès
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe RIVENQ (Ballotage) LISTE ALES
|4 293
|32,61%
|Anthony BORDARIER (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR ALÈS
|3 480
|26,44%
|Paul PLANQUE (Ballotage) Alès c'est Vous !
|1 982
|15,06%
|Marc INFANTES (Ballotage) Alès, Moderne et Authentique
|1 793
|13,62%
|Basile IMBERT (Ballotage) Alès Commun
|1 420
|10,79%
|Jérôme GARCIA LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|195
|1,48%
|Participation au scrutin
|Alès
|Taux de participation
|50,46%
|Taux d'abstention
|49,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|13 531
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Alès
- Alès (30100)
- Ecole primaire à Alès
- Maternités à Alès
- Crèches et garderies à Alès
- Classement des collèges à Alès
- Salaires à Alès
- Impôts à Alès
- Dette et budget d'Alès
- Climat et historique météo d'Alès
- Accidents à Alès
- Délinquance à Alès
- Inondations à Alès
- Nombre de médecins à Alès
- Pollution à Alès
- Entreprises à Alès
- Prix immobilier à Alès