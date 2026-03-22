Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès : les résultats du 2e tour

Programme de Anthony Bordarier à Alès (RASSEMBLÉS POUR ALÈS)

Sécurité à Alès

La sécurité est une priorité pour la commune d'Alès, avec des mesures proposées pour renforcer la présence de la Police Municipale dans les zones sensibles. La création d'une brigade cynophile est envisagée pour améliorer l'efficacité des interventions. De plus, la modernisation du système de vidéo-surveillance et l'augmentation du nombre de caméras sont des actions prévues pour assurer la sécurité des habitants.

Dynamisme économique

Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir les entreprises locales et favoriser l'installation de nouveaux commerces. Des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants sont des mesures clés pour revitaliser le tissu économique. La mise en valeur des productions locales et de l'agriculture est également essentielle pour dynamiser l'économie d'Alès.

Gestion des finances

Un audit indépendant des finances de la commune sera réalisé dès l'arrivée de la nouvelle équipe pour assurer une gestion rigoureuse des deniers publics. Cette transparence financière vise à instaurer la confiance entre les élus et les citoyens. La gestion des ressources sera optimisée pour répondre aux besoins des habitants tout en respectant les contraintes budgétaires.

Amélioration du cadre de vie

La préservation du cadre de vie est au cœur des préoccupations, avec des projets de désimperméabilisation des cours d'écoles pour favoriser un environnement sain. La création d'une Micro-Folie, un musée numérique interactif, est prévue pour animer le centre-ville et démocratiser l'accès à l'art. Ces initiatives visent à renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des habitants envers leur commune.