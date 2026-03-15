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19:21 - Alès : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Alès émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 45 025 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 438 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 11 608 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (69,49%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Alès incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 692 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 237 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,83%, synonyme d'une situation économique instable. Pour conclure, Alès incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Alès Le RN récoltait 8,68% des bulletins exprimés lors du scrutin municipal à Alès il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Max Roustan étant désigné immédiatement. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 48,35% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,99% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 51,66% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,83% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 26,15% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions d'Alès. Il achèvera sa course avec 32,15% lors du vote final.

16:58 - À Alès, l'abstention s'annonce forte aux municipales À l'occasion de ces élections municipales 2026, le niveau de la participation jouera sur les résultats d'Alès. Aux municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 33,40 % lors du premier round, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 8 767 votants, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 68,18 %. L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 41,58 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 62,08 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 47,69 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur apparaît donc résolument comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Alès ? Au printemps 2024, les élections législatives à Alès avaient placé en tête la gauche réunie (32,53%), devant le Rassemblement National (26,15%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Le second tour avait confirmé ce résultat, la gauche réunie culminant à 49,93% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (36,83%). .

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Alès ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Alès comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Alès plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,37% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 26,14%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,65% pour Emmanuel Macron, contre 48,35% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Alès plaçaient en tête la Nouvelle union populaire écologique et sociale (27,88%) devant le RN (23,99%). Le dénouement au second tour était favorable aux marinistes, culminant à 51,66% des suffrages exprimés.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils peser à Alès ? Du côté de la fiscalité locale d'Alès, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 066 € en 2024 (dernières données en date) contre 901 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 52,87 % en 2024 (contre 28,22 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 212 640 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 10 220 450 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 21,17 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Alès Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Alès ? Dès le dimanche du premier tour, Max Roustan (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 56,80% des suffrages. Derrière, Paul Planque (Divers gauche) a rassemblé 22,84% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Alès, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.