Résultat municipale 2026 à Alès (30100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Alès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Alès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Alès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe RIVENQ
Christophe RIVENQ LISTE ALES 		4 293 32,61%
Anthony BORDARIER
Anthony BORDARIER RASSEMBLÉS POUR ALÈS 		3 480 26,44%
Paul PLANQUE
Paul PLANQUE Alès c'est Vous ! 		1 982 15,06%
Marc INFANTES
Marc INFANTES Alès, Moderne et Authentique 		1 793 13,62%
Basile IMBERT
Basile IMBERT Alès Commun 		1 420 10,79%
Jérôme GARCIA
Jérôme GARCIA LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		195 1,48%
Participation au scrutin Alès
Taux de participation 50,46%
Taux d'abstention 49,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 13 531

Source : ministère de l’Intérieur

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