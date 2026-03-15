Résultat de l'élection municipale 2026 à Alfortville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alfortville

Tête de listeListe
Muriel Monchal
Muriel Monchal Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Muriel Monchal
  • Guy Mouney
  • Ken Mendy
  • Franck Gilleron
  • Dominique Bignard
  • Marc Isidori
  • Brigitte Sery
  • Medjid Mouhoub
  • Mai Tran
  • Al Hassan Gneny
  • Maria Martinelli
  • François Gauthier
  • Martine Freisz
  • Ibrahima Gakou
  • Roselyne Coatantiec
  • Jacques Okombi
  • Awa Gueye
  • François Turay
  • Jacqueline Gonnot
  • Michaël Ponin
  • Lina Bozoghlanian
  • Manuel Themista
  • Odette Eggoh
  • Olivier Delys
  • Gertrude Ntouba Nsunga
  • Jocy Zekou
  • Taouès Oussaid
  • Thibault Martin
  • Mireille Traore
  • Clément Monnier
  • Maïmouna Traore Kante
  • Patrice Gonnot
  • Chantal Vivet
  • Youssouf Diarrassouba
  • Anaïs Bennour
  • Philippe Benkara
  • Zeze Lokpo
  • Karim Hadded
  • Fadia Paye
  • Khaled Fellane
  • Géa Bax-Martinelli
  • Akiola Affolabi
  • Flavie Mavier
  • Yann Thevenet
  • Paule Gibaud
Julie Dilouya
Julie Dilouya Liste de La France insoumise
Alfortville Insoumise
  • Julie Dilouya
  • Pierre Vinarnick
  • Rajaâ Prevost
  • Maxence Gagnard
  • Raoudha Saïdi
  • Mehdi Boujdaine
  • Fatiha Arabi
  • Dembo Cissé
  • Laura Michel
  • Abdendi Derfoufi
  • Nathalie Levallois
  • Matthieu Plaszczynski
  • Antoinette Hamel
  • Joseph Lanza
  • Barbara Demazure
  • Thibaut Lecointre
  • Sandra Helal
  • Emmanuel Martin
  • Line Marguerite Marcelle Delagrange
  • Killiann Silvio
  • Marie Gomez
  • Thomas Cedard
  • Lucie Coquerel
  • Jean-Claude Delagrange
  • Jasmine Kassi
  • Julien Sanchez-Ribeaucourt
  • Ani Nersessian
  • Soltane Dellal
  • Ruth Konan
  • Alexandre Rabdane
  • Julie Elodie Jacquet
  • Maxime Philipps
  • Françoise Martin
  • Imad Boulaich
  • Morgane Lacaze
  • Iwan Warnet
  • Marie Lefebvre
  • Raphaëlle Certain
  • Christelle Bensari
  • Quentin Misandeau
  • Camille Lecointre
  • Fabrice Biardeau
  • Angèle N'Goussi-N'Gbodo
Luc Carvounas
Luc Carvounas Liste d'union à gauche
Avec Luc Carvounas, Alfortville ville de bonheur et de partage
  • Luc Carvounas
  • Khadija Ouboumour
  • Julien Boudin
  • Fatima Khallouk
  • Garo Khachikian
  • Catherine de Rasilly
  • Jonathan Kienzlen
  • Marie Vingrief
  • Etienne Fillol
  • Deborah Zabounian
  • Saro Mardiryan
  • France Bernichi
  • Michel Ouazana
  • Julie Cordesse
  • Philippe Car Marchetti
  • Viktorya Simonian
  • Stéphane Exposito
  • Chantal Dargaignaratz
  • Serge Franceschi
  • Béatrice Prouchandy
  • Grégoire Verny
  • Hamida Essaïdi
  • François Vitse
  • Geneviève Charpantier
  • Mohamed Chikouche
  • Arax Der Kevorkian
  • Emilien Charpantier
  • Aminata Goïta-Fofana
  • Wilfried Govin
  • Teresa Reyes
  • Benjamin Bosch
  • Stéphanie Nedelian
  • Réza Rezaï
  • Faïza Tayeb
  • Frédérik Kosdikian
  • Jacqueline Letouzey
  • Pierre Ughetto
  • Lina Melkonian
  • Raphaël Lévêque
  • Marie Kabayan
  • Julien Benard
  • Maggy Gerbeaux
  • Eli Biller
  • Lisette Ramdani
  • Michel Gail

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Carvounas
Luc Carvounas (35 élus) Alfortville notre bien commun 		4 873 56,99%
  • Luc Carvounas
  • France Bernichi
  • Garabed Khachikian
  • Fatima Khallouk
  • Julien Boudin
  • Isabelle Santiago
  • Serge Franceschi
  • Catherine De Rasilly
  • Etienne Fillol
  • Marie Vingrief
  • François Vitse
  • Deborah Zabounian
  • Michel Ouazana
  • Khadija Ouboumour
  • Saro Mardiryan
  • Catherine Kerkaert
  • Grégoire Verny
  • Faïza Tayeb-Hammani
  • Philippe Car
  • Hamida Essaïdi
  • Mohamed Chikouche
  • Geneviève Cros
  • Raphaël Lévêque
  • Julie Gomes Cordesse
  • Jean-Pierre Bouyer
  • Armelle Rolland
  • Pierre Ughetto
  • Louise Sossou
  • Emmanuel Serot
  • Jacqueline Letouzey
  • Frederik Kosdikian
  • Dominique Lauret
  • Roger Tisseyre
  • Marie Kabayan
  • Elias Geoffroy
Jonathan Rosenblum
Jonathan Rosenblum (3 élus) Alfortville place à l'avenir ! 		1 176 13,75%
  • Jonathan Rosenblum
  • Yaëlle Reynaud
  • Vincent Mulier
Lara Bakech
Lara Bakech (3 élus) Alfortville par nous-mêmes 		1 170 13,68%
  • Lara Bakech
  • François Tronche
  • Armelle Namy
Cédric Tartaud-Gineste
Cédric Tartaud-Gineste (2 élus) Alfortville au cœur 		1 082 12,65%
  • Cédric Tartaud-Gineste
  • Eléonore Declercq
Franck Gilleron
Franck Gilleron Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		249 2,91%
Participation au scrutin Alfortville
Taux de participation 36,94%
Taux d'abstention 63,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 908

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Carvounas
Luc Carvounas (35 élus) Alfortville notre plaisir de ville avec luc carvounas 		6 887 58,24%
  • Luc Carvounas
  • Isabelle Santiago
  • Michel Gerchinovitz
  • Anna Louis
  • Richard Ananian
  • Khadija Ouboumour
  • François Vitse
  • Catherine De Rasilly
  • Jean-Noël Coirault
  • Seta Akachian
  • Serge Franceschi
  • Catherine Kerkaert
  • Serge Haroutunian
  • Caroline Bielsa
  • Julien Boudin
  • Hélène Rouquet
  • Roger Tisseyre
  • Marie-Sophie Vingrief
  • Jean Mayet
  • Dominique Touquet
  • Mohamed Chikouche
  • France Bernichi
  • Michel Pierpaoli
  • Geneviève Charpantier
  • Philippe Car
  • Claire Tassin
  • Serge Ghnassia
  • Karin Dagci
  • Gregoire Verny
  • Nadia Maro Deghirmendjian
  • Damien Houbron
  • Emmanuelle Titaux Akachian
  • Thierry Dufloux
  • Julie Gomes Cordesse
  • Jean-François Coquet
Cédric Tartaud-Gineste
Cédric Tartaud-Gineste (5 élus) Les alfortvillais font leur ville 		3 169 26,80%
  • Cédric Tartaud-Gineste
  • Brigitte Cauvin
  • Michaël Bullara
  • Jacqueline Letouzey
  • Gérard Miramond
Patrick Bedrossian
Patrick Bedrossian (3 élus) Un nouveau souffle pour alfortville 		1 768 14,95%
  • Patrick Bedrossian
  • Lilit Simonian
  • Jacky Halbwax
Participation au scrutin Alfortville
Taux de participation 52,39%
Taux d'abstention 47,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,58%
Nombre de votants 12 657

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Carvounas
Luc Carvounas Alfortville notre plaisir de ville avec luc carvounas 		5 841 47,21%
Cédric Tartaud-Gineste
Cédric Tartaud-Gineste Les alfortvillais font leur ville 		2 480 20,04%
Patrick Bedrossian
Patrick Bedrossian Un nouveau souffle pour alfortville 		1 844 14,90%
Nathalie Levallois
Nathalie Levallois Osons l'autre gauche 		997 8,05%
Abdoulaye Diakite
Abdoulaye Diakite Unité citoyenne 		834 6,74%
Guy Mouney
Guy Mouney Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		374 3,02%
Participation au scrutin Alfortville
Taux de participation 53,80%
Taux d'abstention 46,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,82%
Nombre de votants 12 997

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