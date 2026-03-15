Résultat de l'élection municipale 2026 à Alfortville : les infos en direct

Programme de Julie Dilouya à Alfortville (Alfortville Insoumise)

Égalité entre les quartiers

La liste Alfortville Insoumise prône une égalité réelle entre le sud et le nord de la ville. Cela implique de garantir des services et des infrastructures équitables pour tous les habitants. L'objectif est de réduire les disparités et de favoriser un vivre ensemble harmonieux.

Engagement écologique

L'écologie est présentée comme la boussole pour repenser la ville d'Alfortville. Cela inclut des initiatives telles que l'adoption d'une politique « 0 déchet » et le refus de projets nuisibles à l'environnement. L'idée est de créer un cadre de vie durable et respectueux de la nature.

Priorité à la jeunesse

Le programme met un accent particulier sur les enfants et la jeunesse, considérés comme l'avenir de la ville. Des mesures telles que l'ouverture de Maisons des Jeunes et l'amélioration des infrastructures scolaires sont envisagées. L'objectif est de fournir un environnement propice au développement des jeunes Alfortvillais.

Transparence et démocratie

Une gestion éthique et transparente est au cœur des préoccupations de la liste. Cela passe par le développement de la démocratie directe, avec des référendums et des instances de concertation. L'idée est de donner aux citoyens un véritable pouvoir d'agir dans les décisions qui les concernent.