Résultat de l'élection municipale 2026 à Alfortville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Alfortville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Alfortville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Alfortville.
L'actu des élections municipales 2026 à Alfortville
12:09 - Journée électorale à Alfortville : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les votants d'Alfortville devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les votants de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote d'Alfortville. Pour visualiser les résultats à Alfortville, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alfortville
|Tête de listeListe
|
Muriel Monchal
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Julie Dilouya
Liste de La France insoumise
Alfortville Insoumise
|
|
Luc Carvounas
Liste d'union à gauche
Avec Luc Carvounas, Alfortville ville de bonheur et de partage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Carvounas (35 élus) Alfortville notre bien commun
|4 873
|56,99%
|
|Jonathan Rosenblum (3 élus) Alfortville place à l'avenir !
|1 176
|13,75%
|
|Lara Bakech (3 élus) Alfortville par nous-mêmes
|1 170
|13,68%
|
|Cédric Tartaud-Gineste (2 élus) Alfortville au cœur
|1 082
|12,65%
|
|Franck Gilleron Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|249
|2,91%
|Participation au scrutin
|Alfortville
|Taux de participation
|36,94%
|Taux d'abstention
|63,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 908
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Carvounas (35 élus) Alfortville notre plaisir de ville avec luc carvounas
|6 887
|58,24%
|
|Cédric Tartaud-Gineste (5 élus) Les alfortvillais font leur ville
|3 169
|26,80%
|
|Patrick Bedrossian (3 élus) Un nouveau souffle pour alfortville
|1 768
|14,95%
|
|Participation au scrutin
|Alfortville
|Taux de participation
|52,39%
|Taux d'abstention
|47,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,58%
|Nombre de votants
|12 657
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Carvounas Alfortville notre plaisir de ville avec luc carvounas
|5 841
|47,21%
|Cédric Tartaud-Gineste Les alfortvillais font leur ville
|2 480
|20,04%
|Patrick Bedrossian Un nouveau souffle pour alfortville
|1 844
|14,90%
|Nathalie Levallois Osons l'autre gauche
|997
|8,05%
|Abdoulaye Diakite Unité citoyenne
|834
|6,74%
|Guy Mouney Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|374
|3,02%
|Participation au scrutin
|Alfortville
|Taux de participation
|53,80%
|Taux d'abstention
|46,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,82%
|Nombre de votants
|12 997
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