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19:21 - Alfortville : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Alfortville, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 17,79% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,85% ont plus de 60 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,14%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 20,61% et d'une population immigrée de 27,69% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,70%), témoignent d'une population instruite à Alfortville, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le RN marque des points à Alfortville Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Alfortville en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 12,84% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,09% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Alfortville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,19% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 18,72% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Isabelle Santiago.

16:58 - Dernières municipales : 63,06 % d'abstention à Alfortville Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Alfortville sera essentielle dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent que 8 908 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 36,94 % (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 77,49 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 47,49 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 68,56 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 52,37 % des électeurs (soit environ 12 860 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Alfortville ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Alfortville restait à l'époque un territoire très porté vers la gauche, dans la lignée de 2022. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Alfortville avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Manon Aubry avec 24,34% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Alfortville portaient leur choix sur Isabelle Santiago (Union de la gauche) avec 56,40% au premier tour. Les habitants tranchaient d'ailleurs le débat sans trembler dans la circonscription, où l'élection s'est jouée d'entrée avec 58,09%

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Alfortville s'était résolument tournée vers la gauche Globalement, le paysage électoral fait de Alfortville une commune très ancrée à gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Alfortville voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 37,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,72%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 72,39%, contre 27,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Alfortville soutenaient en priorité Isabelle Santiago (Nupes) avec 50,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Santiago virant de nouveau en tête avec 67,25% des voix.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité à Alfortville À Alfortville, où les taxes locales ont baissé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 23,79 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 778 000 euros. Un apport qui est loin des 21 532 600 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Alfortville a évolué pour se fixer à 37,57 % en 2024 (contre 20,82 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Alfortville a représenté 1 118 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 326 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Alfortville Les résultats des précédentes municipales à Alfortville ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Luc Carvounas (Union de la gauche) a imposé son rythme en recueillant 56,99% des voix. Sur la seconde marche, Jonathan Rosenblum (La République en marche) a obtenu 1 176 bulletins valides (13,75%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Lara Bakech (Divers gauche), s'adjugeant 13,68% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la gauche a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Alfortville, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.