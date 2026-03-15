Résultat municipale 2026 à Alfortville (94140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Alfortville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Alfortville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Alfortville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc CARVOUNAS
Luc CARVOUNAS (38 élus) Avec Luc Carvounas, Alfortville ville de bonheur et de partage 		8 689 76,03%
  • Luc CARVOUNAS
  • Khadija OUBOUMOUR
  • Julien BOUDIN
  • Fatima KHALLOUK
  • Garo KHACHIKIAN
  • Catherine DE RASILLY
  • Jonathan KIENZLEN
  • Marie VINGRIEF
  • Etienne FILLOL
  • Deborah ZABOUNIAN
  • Saro MARDIRYAN
  • France BERNICHI
  • Michel OUAZANA
  • Julie CORDESSE
  • Philippe CAR MARCHETTI
  • Viktorya SIMONIAN
  • Stéphane EXPOSITO
  • Chantal DARGAIGNARATZ
  • Serge FRANCESCHI
  • Béatrice PROUCHANDY
  • Grégoire VERNY
  • Hamida ESSAÏDI
  • François VITSE
  • Geneviève CHARPANTIER
  • Mohamed CHIKOUCHE
  • Arax DER KEVORKIAN
  • Emilien CHARPANTIER
  • Aminata GOÏTA-FOFANA
  • Wilfried GOVIN
  • Teresa REYES
  • Benjamin BOSCH
  • Stéphanie NEDELIAN
  • Réza REZAÏ
  • Faïza TAYEB
  • Frédérik KOSDIKIAN
  • Jacqueline LETOUZEY
  • Pierre UGHETTO
  • Lina MELKONIAN
Julie DILOUYA
Julie DILOUYA (4 élus) Alfortville Insoumise 		2 133 18,66%
  • Julie DILOUYA
  • Pierre VINARNICK
  • Rajaâ PREVOST
  • Maxence GAGNARD
Muriel MONCHAL
Muriel MONCHAL (1 élu) Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		607 5,31%
  • Muriel MONCHAL
Participation au scrutin Alfortville
Taux de participation 48,26%
Taux d'abstention 51,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 12 275

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Alfortville