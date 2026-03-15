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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Algrange : ce qu'il faut retenir La composition démographique et socio-économique d'Algrange détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,44%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (55,35%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,65%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 2137 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,08% et d'une population immigrée de 11,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Algrange mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,35% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Algrange Le parti à la flamme restait loin du match lors de l'élection municipale à Algrange en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 34,29% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,74% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 38,21% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 53,52% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,31% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,51% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 56,99% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Laurent Jacobelli.

16:58 - Les électeurs d'Algrange peu mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élection municipale à Algrange, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 56,52 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 43,48 %), beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 35,95 % dans la ville (la participation grimpant à 64,05 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 64,76 % en 2022 à seulement 47,17 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 58,82 % (contre 48,51 % en France). Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Algrange comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - À Algrange, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Algrange restait à l'époque une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Algrange avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,31% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurent Jacobelli (Rassemblement National) aux avants-postes avec 50,51% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 27,29%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 56,99% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs d'Algrange avaient résolument privilégié l'extrême droite il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Algrange plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 34,29% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 22,19%. Lors de la finale de l'élection à Algrange, les électeurs accordaient 55,74% pour Marine Le Pen, contre 44,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Algrange accordaient leurs suffrages à Laurent Jacobelli (RN) avec 38,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,52%.

12:58 - Fiscalité stable à Algrange : un impact sur les élections municipales À Algrange, où la fiscalité locale a stagné entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,55 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 131 300 euros, en net recul par rapport aux 1 125 780 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Algrange s'est établi à 31,34 % en 2024 (contre 16,08 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne nationale, qui se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Algrange a représenté 555 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 547 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Algrange Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Algrange ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Patrick Peron (Divers gauche) a dominé les débats en obtenant 891 bulletins (51,26%). Derrière, Jean-Pierre Cerbai (Divers gauche) a obtenu 33,88% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Maximilien Adiamini (Divers centre), glanant 258 voix (14,84%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Algrange, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.