Résultat municipale 2026 à Algrange (57440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Algrange. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Algrange, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Algrange [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Pierre CERBAI
Jean-Pierre CERBAI un nouvel élan Algrange 		170 61,37%
Patrick PERON
Patrick PERON ALGRANGE UNE EQUIPE ENGAGEE POUR VOUS 		107 38,63%
Participation au scrutin Algrange Partiels *
Taux de participation 44,19%
Taux d'abstention 55,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 285

* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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