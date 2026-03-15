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19:17 - Analyse socio-économique d'Alixan : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Alixan regorge de diversité et d'activités. Avec ses 2 698 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 389 entreprises, Alixan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,27% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 31,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 376,16 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Alixan, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN en posture de force à Alixan avant la municipale 2026 Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Alixan en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 25,72% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,84% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,08% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Alixan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,56% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 38,74% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 43,11% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Thibaut Monnier.

16:58 - Alixan : 48,01 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale à Alixan avait été marqué par une abstention de 48,01 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 51,99 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,15 % localement. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche d'enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,95 % en 2022 à seulement 27,85 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,14 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays. Cette donnée à Alixan constituera en conséquence un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment Alixan a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? L'orientation des électeurs d'Alixan a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,56%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Thibaut Monnier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 38,74% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 23,47%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 43,11% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Alixan, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Alixan comme une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Alixan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,18%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 25,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,16% pour Emmanuel Macron, contre 44,84% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Alixan soutenaient en priorité Pierre Jouvet (Nupes) avec 25,70% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en première position avec 66,67% des suffrages.

12:58 - Impôts locaux à Alixan : un thème central pour les municipales 2026 ? À Alixan, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,52 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 23 900 euros environ, contre 346 160 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Alixan atteint désormais un peu plus de 26,64 % en 2024 (contre 9,13 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Alixan s'est établi à 1 335 euros en 2024 contre 769 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Alixan ? Il y a 6 ans, qui avait gagné les élections municipales à Alixan ? Au terme du premier tour, Jean-Claude Duclaux a dominé le scrutin avec 495 bulletins (51,08%). À sa poursuite, Aurélie Bichon Larroque a recueilli 474 votes (48,91%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Alixan, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité si large sera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.