Résultat municipale 2026 à Alixan (26300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Alixan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Alixan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Alixan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude DUCLAUX
Jean-Claude DUCLAUX (20 élus) AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN 		915 73,55%
  • Jean-Claude DUCLAUX
  • Sylvie PEYSSON
  • Michel SANJUAN
  • Armelle MOTSCH
  • Marc BESSET
  • Carole BURAIS
  • Jean-Pierre SAPET
  • Régine DRAGON
  • Patrice PARTULA
  • Anne-Lise NELY
  • Pascal ROUX
  • Valérie GUILLOT
  • Philippe MALOSSANE
  • Catherine DUPUY
  • Raphaël ROUMEAS
  • Marie-France FOUCART
  • Guillaume DAMIRON
  • Nelly CHARBOUILLOT
  • Pascal LAROSE
  • Melissa BADACHE
Olivier GAFA
Olivier GAFA (3 élus) BIEN VIVRE A ALIXAN 		329 26,45%
  • Olivier GAFA
  • Isabelle LIOTTA
  • Patrick CHOVET
Participation au scrutin Alixan
Taux de participation 61,41%
Taux d'abstention 38,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 278

Source : ministère de l’Intérieur

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