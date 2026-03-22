Résultat municipale 2026 à Allassac (19240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Allassac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Allassac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Allassac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis LASCAUX (20 élus) ALLASSAC, UNE PASSION PARTAGÉE
|929
|42,32%
|
|Annie FAUGERAS (5 élus) ALLASSAC, tous unis pour un territoire dynamique !
|806
|36,72%
|
|Jean-Noël MONTHIOUX (2 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR ALLASSAC !
|460
|20,96%
|
|Participation au scrutin
|Allassac
|Taux de participation
|68,73%
|Taux d'abstention
|31,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|2 237
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Allassac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis LASCAUX (Ballotage) ALLASSAC, UNE PASSION PARTAGÉE
|925
|41,46%
|Annie FAUGERAS (Ballotage) ALLASSAC, tous unis pour un territoire dynamique !
|751
|33,66%
|Jean-Noël MONTHIOUX (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR ALLASSAC !
|555
|24,88%
|Participation au scrutin
|Allassac
|Taux de participation
|70,54%
|Taux d'abstention
|29,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|2 296
Election municipale 2026 à Allassac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Allassac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Allassac.
L'actu des élections municipales 2026 à Allassac
18:36 - Le vote d'Allassac nettement ancré à droite en 2024
La situation politique d'Allassac a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,28%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Allassac avaient ensuite placé en tête Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 37,36% au premier tour, devant François Hollande (Union de la gauche) avec 32,78%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maïtey Pouget culminant à 39,21% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Jean-Louis Lascaux vainqueur des dernières élections municipales à Allassac
Il peut être intéressant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Allassac. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Louis Lascaux (Divers) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 1 078 soutiens (64,20%). En deuxième position, Karine Thomas (Divers droite) a recueilli 35,79% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Allassac, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Allassac pour le 2e tour ?
Selon la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager Jean-Louis Lascaux, Annie Faugeras et Jean-Noël Monthioux pour le match retour ce dimanche. L'heure de fermeture des 4 bureaux de vote d'Allassac a été arrêtée à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Allassac avec les résultats du 1er tour
Pour le lancement des municipales à Allassac, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 29,46 %. Au terme de ce vote, c'est Jean-Louis Lascaux (Divers centre) qui s'est placé en première position avec 41,46 % des suffrages exprimés. Ensuite, Annie Faugeras (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 33,66 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Jean-Louis Lascaux a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 22 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, avec 24,88 %, Jean-Noël Monthioux, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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