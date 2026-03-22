Résultat municipale 2026 à Allassac (19240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Allassac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Allassac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Allassac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis LASCAUX
Jean-Louis LASCAUX (20 élus) ALLASSAC, UNE PASSION PARTAGÉE 		929 42,32%
  • Jean-Louis LASCAUX
  • Fernande JOUBERT
  • Serge DANDALET
  • Marie-Laure MARSALET
  • Christian POUCH
  • Sandrine PEUCH
  • Alain CHALANGEAS
  • Josiane CHAMBODIE
  • Denis MONTEIL
  • Sabine MELIN
  • Christophe BOULOUX
  • Valérie GAUT
  • Jean-Marie MASDUPUY
  • Sophie HENRIOUX
  • Claude GOUT
  • Jocelyne DUMAS
  • Michel FERAL
  • Brigitte BONNEVAL
  • Eric CARRONDO
  • Marie DE PERETTI
Annie FAUGERAS
Annie FAUGERAS (5 élus) ALLASSAC, tous unis pour un territoire dynamique ! 		806 36,72%
  • Annie FAUGERAS
  • Aurélien DOROTYN
  • Marie-Françoise CHABRELIE
  • Nicolas PORET
  • Aline TEYSSIER
Jean-Noël MONTHIOUX
Jean-Noël MONTHIOUX (2 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR ALLASSAC ! 		460 20,96%
  • Jean-Noël MONTHIOUX
  • Estelle MERIGOT
Participation au scrutin Allassac
Taux de participation 68,73%
Taux d'abstention 31,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 237

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Allassac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis LASCAUX
Jean-Louis LASCAUX (Ballotage) ALLASSAC, UNE PASSION PARTAGÉE 		925 41,46%
Annie FAUGERAS
Annie FAUGERAS (Ballotage) ALLASSAC, tous unis pour un territoire dynamique ! 		751 33,66%
Jean-Noël MONTHIOUX
Jean-Noël MONTHIOUX (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR ALLASSAC ! 		555 24,88%
Participation au scrutin Allassac
Taux de participation 70,54%
Taux d'abstention 29,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 2 296

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