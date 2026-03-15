Résultat de l'élection municipale 2026 à Allauch : les infos en direct

Programme de Lionel de Cala à Allauch (GENERATIONS ALLAUCH)

Cadre de vie

La préservation du cadre de vie est une priorité pour la commune d'Allauch. Des projets tels que l'ouverture d'une ferme pédagogique et la création d'une ferme maraîchère visent à améliorer la qualité de vie des habitants. La résistance aux pressions immobilières est essentielle pour conserver les espaces naturels et agricoles.

Sécurité

Le renforcement de la sécurité est un enjeu majeur pour Allauch. La mise en place d'une police municipale disponible 24h/24 et 7j/7 à partir de l'été 2026 est prévue pour améliorer la sécurité des citoyens. Un nouveau poste de police sera également créé pour optimiser l'intervention des forces de l'ordre.

Éducation

Investir dans l'éducation est fondamental pour assurer un avenir prometteur aux jeunes d'Allauch. La création d'une 7ème école aux Embus est un projet clé pour améliorer l'apprentissage des enfants. Ces efforts visent à garantir des conditions d'éducation optimales, de la crèche au baccalauréat.

Environnement

Allauch aspire à devenir une commune éco-responsable en mettant en œuvre des initiatives environnementales. La végétalisation des espaces publics et la sensibilisation des jeunes générations sont des actions prioritaires. Protéger les espaces naturels et agricoles est crucial pour l'avenir de la commune.