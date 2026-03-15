Résultat de l'élection municipale 2026 à Allauch : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Allauch [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Allauch sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Allauch.
L'actu des élections municipales 2026 à Allauch
12:08 - Les municipales à Allauch, c'est aujourd'hui
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 17 686 votants d'Allauch de donner leur opinion sur la façon dont est organisée leur localité. À Allauch comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Lionel De Cala (Divers droite) a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Retenez également que les 18 bureaux de vote de l'agglomération d'Allauch fermeront leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Allauch dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Allauch
|Tête de listeListe
|
Christelle Varnier
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR ALLAUCH
|
|
Lionel de Cala
Liste divers droite
GENERATIONS ALLAUCH
|
|
Valentin Sérézat
Liste divers centre
ALLAUCH AVENIR
|
|
Frédéric Dutoit
Liste divers gauche
ALLAUCH À GAUCHE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel De Cala (29 élus) Generations allauch
|5 128
|59,66%
|
|Monique Robineau-Chailan (4 élus) Ensemble pour allauch d'abord
|2 098
|24,41%
|
|Laurent Jacobelli (2 élus) Sécurité, proximité, identité pour allauch
|1 368
|15,91%
|
|Participation au scrutin
|Allauch
|Taux de participation
|50,21%
|Taux d'abstention
|49,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 934
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel De Cala Generations allauch
|2 498
|31,87%
|Roland Povinelli Allauch d'abord
|1 902
|24,27%
|Laurent Jacobelli Sécurité, proximité, identité pour allauch
|1 270
|16,20%
|Monique Robineau-Chailan Ensemble pour allauch
|885
|11,29%
|Lucie Desblancs Allauch le renouveau
|768
|9,80%
|Gérard Cazorla Allauch solidaire, ecologique, citoyenne
|513
|6,54%
|Participation au scrutin
|Allauch
|Taux de participation
|45,13%
|Taux d'abstention
|54,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 020
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Povinelli (28 élus) Allauch d'abord
|6 466
|55,06%
|
|José Gonzalez (3 élus) Allauch fait front rassemblement bleu marine
|2 293
|19,52%
|
|Monique Robineau-Chailan (2 élus) Ensemble pour allauch
|1 570
|13,37%
|
|Lucie Desblancs (2 élus) Allauch le renouveau
|1 413
|12,03%
|
|Participation au scrutin
|Allauch
|Taux de participation
|71,07%
|Taux d'abstention
|28,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|12 183
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Povinelli Allauch d'abord
|5 567
|48,29%
|José Gonzalez Allauch fait front rassemblement bleu marine
|1 884
|16,34%
|Monique Robineau-Chailan Ensemble pour allauch
|1 690
|14,65%
|Lucie Desblancs Allauch le renouveau
|1 404
|12,17%
|Gilles Viallon Elgaa (enfin la gauche a allauch)
|764
|6,62%
|Claude Du Crest Un avenir ensemble
|219
|1,89%
|Participation au scrutin
|Allauch
|Taux de participation
|69,17%
|Taux d'abstention
|30,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|11 857
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