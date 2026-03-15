Résultat de l'élection municipale 2026 à Allauch : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Allauch

Tête de listeListe
Christelle Varnier
Christelle Varnier Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR ALLAUCH
  • Christelle Varnier
  • José Gonzalez
  • Mireille Chiaramonte
  • Rafik Djouambi
  • Véronique Seguin
  • Bernard Volpe
  • Élisabeth Imbert
  • Philippe Rizzo
  • Nathalie Papagna
  • Romain Loggia
  • Audrey Ugo
  • Éric Catania
  • Marjorie Peyre
  • Jean Santiago
  • Sophie Lefebvre
  • Jean-Pierre Ripoll
  • Fanny Papagna
  • Olivier Matteo
  • Josiane Isbirian
  • Jonathan Varnier
  • Dominique Antonetti
  • Alain Fourestier
  • Brigitte Guelle
  • Philippe Cantié
  • Nathalie Falciola
  • Mickaël Bouchal
  • Jocelyne Seiberras
  • Nicolas Maurel
  • Francine Catania
  • Alain Volpe
  • Marie-Claude Propos
  • Gérald Bertrand
  • Rachel Denis
  • Aldo Palazzolo
  • Mauricette Duplant
  • Jean Valencia
  • Danielle Serri
Lionel de Cala
Lionel de Cala Liste divers droite
GENERATIONS ALLAUCH
  • Lionel de Cala
  • Marie-Christine Ciannarella
  • Patrick Sabatier
  • Stéphanie Greco de Coningh
  • Jean Tomaselli
  • Aurélie Trichaud-Pirani
  • Anthony Paget
  • Isabelle Levy-Fanucci
  • Patrick Mineo
  • Sandrine Freire
  • Yves Levy
  • Emily Garzon-Partouche
  • Loic Tortia
  • Anaïs Abrahamian
  • Christophe Moulin
  • Martine Chaix
  • Serge Bennica
  • Marie-Claude Allary
  • Maurice Attias
  • Marie-Cécile Boyer
  • Henri Carvin
  • Jacqueline Fabre
  • Mateo Costa
  • Corinne de Ranieri
  • Julien Isaia
  • Emmanuelle Girard-Thivillier
  • Alexandre Martin
  • Patricia Carles
  • Thierry Miceli
  • Anissa Bouvard
  • Frédéric Ferrier
  • Magali Azarian-Debono
  • Christofer Doucet-Carriere
  • Monique Fillon
  • Emilien Gallet de Santerre
Valentin Sérézat
Valentin Sérézat Liste divers centre
ALLAUCH AVENIR
  • Valentin Sérézat
  • Myriam Selmi
  • Adrien Bari
  • Stella Carvin
  • Paul Fauci
  • Marie-Estelle Santucci
  • Raymond Icardi
  • Lucie Desblancs
  • Michael Bride
  • Monique Chailan-Robineau
  • Hassan Tahiri
  • Nathalie Coutenet
  • Alexandre Seguier
  • Sandra Garrido
  • Serge Claveyrolas
  • Nancy de Vellis
  • Georges Daoud
  • Florence Selviano
  • Sylvain Zindo
  • Catherine Ruau
  • Pablo Danvin
  • Karine Klug
  • Julien Aksil
  • Lorana Fauci
  • Matteo Picollo
  • Emilie Da Silva
  • Laurent Cracolici
  • Christine Barthelemy
  • Yacine Selmi
  • Patricia Della-Santina
  • Paul Agroff
  • Pascale Stein
  • Jean-Paul Touilleux
  • Marine Cachkayan
  • Patrick Bari
Frédéric Dutoit
Frédéric Dutoit Liste divers gauche
ALLAUCH À GAUCHE !
  • Frédéric Dutoit
  • Dorothée Sudan
  • Vincent Coulomb
  • Denise Triscari
  • Marc Caillol
  • Monique Raffalli
  • Mattéo Andreani
  • Martine Pagani
  • Joseph Richard-Cochet
  • Catherine Brisse
  • Christophe Maubru
  • Marie-Yves Le Dret
  • Jean-Pierre Raphael
  • Edith Altieri
  • Jacques Ferrier-Mayen
  • Michelle Gueydan
  • Yves Hatem
  • Julie Gennatiempo
  • Benoit Bouchier
  • Fanny Longin
  • Philippe Valente
  • Laury Cecci-Andreani
  • René Bendahan
  • Paulette Dadoit Ristorcelli
  • Frédéric Meynier
  • Françoise Menabreaz
  • Paul Michel
  • Mireille Gilberte Martel
  • Bernard Meynier
  • Elisabeth Viallon
  • Michel Raffalli
  • Nicole Froment
  • Denis Hakenholz
  • Lydie Cavard
  • Fernand Tateossian
  • Graziella Vegis
  • Gilles Viallon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel De Cala
Lionel De Cala (29 élus) Generations allauch 		5 128 59,66%
  • Lionel De Cala
  • Sétphanie Greco De Coningh
  • Patrick Sabatier
  • Joëlle Mizrahi
  • Christian Lartaud
  • Marie-Christine Ciannarella
  • Frédéric Pla
  • Corinne De Ranieri
  • Serge Bennica
  • Emily Partouche
  • Anthony Paget
  • Andrée Collin
  • Christophe Moulin
  • Isabelle Lévy-Fanucci
  • Patrick Minéo
  • Jacqueline Fabre
  • Laurent Castillo
  • Martine Chaix
  • Lionel De Cubber
  • Sandrine Freire
  • Maurice Attias
  • Anaïs Abrahamian
  • Jean Tomaselli
  • Emmanuelle Girard-Thivillier
  • Bernard Crozes
  • Marie-Claude Allary
  • Loïc Rouzaud
  • Marie-France Rosty
  • Henri Carvin
Monique Robineau-Chailan
Monique Robineau-Chailan (4 élus) Ensemble pour allauch d'abord 		2 098 24,41%
  • Monique Robineau-Chailan
  • Gérard Bismuth
  • Janine Mary
  • Jean Naya
Laurent Jacobelli
Laurent Jacobelli (2 élus) Sécurité, proximité, identité pour allauch 		1 368 15,91%
  • Laurent Jacobelli
  • Francine Licata
Participation au scrutin Allauch
Taux de participation 50,21%
Taux d'abstention 49,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 934

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel De Cala
Lionel De Cala Generations allauch 		2 498 31,87%
Roland Povinelli
Roland Povinelli Allauch d'abord 		1 902 24,27%
Laurent Jacobelli
Laurent Jacobelli Sécurité, proximité, identité pour allauch 		1 270 16,20%
Monique Robineau-Chailan
Monique Robineau-Chailan Ensemble pour allauch 		885 11,29%
Lucie Desblancs
Lucie Desblancs Allauch le renouveau 		768 9,80%
Gérard Cazorla
Gérard Cazorla Allauch solidaire, ecologique, citoyenne 		513 6,54%
Participation au scrutin Allauch
Taux de participation 45,13%
Taux d'abstention 54,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 020

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Povinelli
Roland Povinelli (28 élus) Allauch d'abord 		6 466 55,06%
  • Roland Povinelli
  • Hélène Abert
  • Richard Eouzan
  • Mauricette Drouot
  • Christian Jaille
  • Janine Mary
  • Jean Tomasini
  • Martine Chaix
  • Vincent Coulomb
  • Paule Jouve
  • Gérard Bismuth
  • Isabelle Levy
  • Jean Naya
  • Andrée Nicolao
  • Bernard Begon
  • Chantal Cardi
  • Daniel Boyer
  • Victoria Mons
  • Gilbert Orsini
  • Annie Tuccinardi
  • Maurice Attias
  • Nathalie Coutenet
  • Charles Dalmasso
  • Brigitte Rochette
  • André Julien
  • Claudette Reymond
  • Maurice Gouyache
  • Christel Balian
José Gonzalez
José Gonzalez (3 élus) Allauch fait front rassemblement bleu marine 		2 293 19,52%
  • José Gonzalez
  • Véronique Andre
  • Alain Fourestier
Monique Robineau-Chailan
Monique Robineau-Chailan (2 élus) Ensemble pour allauch 		1 570 13,37%
  • Monique Robineau-Chailan
  • Lionel De Cala
Lucie Desblancs
Lucie Desblancs (2 élus) Allauch le renouveau 		1 413 12,03%
  • Lucie Desblancs
  • Sylvain Chelminiak
Participation au scrutin Allauch
Taux de participation 71,07%
Taux d'abstention 28,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 12 183

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Povinelli
Roland Povinelli Allauch d'abord 		5 567 48,29%
José Gonzalez
José Gonzalez Allauch fait front rassemblement bleu marine 		1 884 16,34%
Monique Robineau-Chailan
Monique Robineau-Chailan Ensemble pour allauch 		1 690 14,65%
Lucie Desblancs
Lucie Desblancs Allauch le renouveau 		1 404 12,17%
Gilles Viallon
Gilles Viallon Elgaa (enfin la gauche a allauch) 		764 6,62%
Claude Du Crest
Claude Du Crest Un avenir ensemble 		219 1,89%
Participation au scrutin Allauch
Taux de participation 69,17%
Taux d'abstention 30,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 11 857

Villes voisines d'Allauch

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