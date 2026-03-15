Résultat municipale 2026 à Allauch (13190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Allauch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Allauch, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Allauch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel DE CALA
Lionel DE CALA (32 élus) GENERATIONS ALLAUCH 		9 033 75,77%
  • Lionel DE CALA
  • Marie-Christine CIANNARELLA
  • Patrick SABATIER
  • Stéphanie GRECO DE CONINGH
  • Jean TOMASELLI
  • Aurélie TRICHAUD-PIRANI
  • Anthony PAGET
  • Isabelle LEVY-FANUCCI
  • Patrick MINEO
  • Sandrine FREIRE
  • Yves LEVY
  • Emily GARZON-PARTOUCHE
  • Loic TORTIA
  • Anaïs ABRAHAMIAN
  • Christophe MOULIN
  • Martine CHAIX
  • Serge BENNICA
  • Marie-Claude ALLARY
  • Maurice ATTIAS
  • Marie-Cécile BOYER
  • Henri CARVIN
  • Jacqueline FABRE
  • Mateo COSTA
  • Corinne DE RANIERI
  • Julien ISAIA
  • Emmanuelle GIRARD-THIVILLIER
  • Alexandre MARTIN
  • Patricia CARLES
  • Thierry MICELI
  • Anissa BOUVARD
  • Frédéric FERRIER
  • Magali AZARIAN-DEBONO
Christelle VARNIER
Christelle VARNIER (2 élus) RASSEMBLER POUR ALLAUCH 		1 605 13,46%
  • Christelle VARNIER
  • José GONZALEZ
Frédéric DUTOIT
Frédéric DUTOIT (1 élu) ALLAUCH À GAUCHE ! 		820 6,88%
  • Frédéric DUTOIT
Valentin SÉRÉZAT
Valentin SÉRÉZAT ALLAUCH AVENIR 		463 3,88%
Participation au scrutin Allauch
Taux de participation 68,59%
Taux d'abstention 31,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 12 028

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Allauch