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19:21 - Les données démographiques d'Allauch révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale municipale, Allauch se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 21 404 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 886 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 320 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 3,97%, participe à son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 40,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 771,47 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, Allauch incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les données clés du vote RN à Allauch Le mouvement lepéniste récoltait 16,20% des suffrages lors de l'élection municipale à Allauch il y a 6 ans. La liste atteignait lors du second tour 15,91% des suffrages. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 32,56% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,87% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 34,66% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste réunissait 68,00% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,97% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 54,19% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,69% lors du vote final, synonyme d'élection de José Gonzalez.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Allauch ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Allauch, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 45,13 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 79,54 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 50,97 % au premier tour en 2022 à 74,36 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 61,66 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour de municipale à Allauch, cette réalité sera en conséquence très observée.

15:59 - Comment Allauch a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs d'Allauch avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,97% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Allauch plébiscitaient ensuite José Gonzalez (Rassemblement National) avec 54,19% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, José Gonzalez culminant à 60,69% des voix dans la localité.

14:57 - À Allauch, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Allauch s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Allauch était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 32,56% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,50%. Lors de la finale de l'élection à Allauch, les électeurs accordaient 56,87% pour Marine Le Pen, contre 43,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Allauch accordaient leurs suffrages à José Gonzalez (RN) avec 34,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, José Gonzalez virant de nouveau en tête avec 68,00% des voix.

12:58 - Élections municipales à Allauch : des impôts stables au centre de la campagne électorale À Allauch, où les impôts locaux ont régressé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,70 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 346 400 euros environ. Un apport qui est loin des 7 733 630 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Allauch atteint désormais 47,77 % en 2024 (contre 33,21 % en 2020). Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Allauch s'est chiffrée à 1 184 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 309 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Allauch L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Allauch est très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Lionel De Cala (Divers droite) a viré en tête en recueillant 2 498 bulletins (31,87%). Dans la position du principal opposant, Roland Povinelli (Divers gauche) a recueilli 24,27% des votes. Ce gain remarquable installait le premier dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lionel De Cala l'a finalement emporté avec 5 128 suffrages (59,66%), face à Monique Robineau-Chailan avec 24,41% des votants et Laurent Jacobelli obtenant 1 368 électeurs (15,91%). La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, offrant un verdict indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 2 630 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est mise au défi de créer des réserves beaucoup plus solides ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.