Résultat municipale 2026 à Allex (26400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Allex a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Allex, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Allex [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard CROZIER
Gérard CROZIER (18 élus) AVEC VOUS POUR ALLEX 		789 51,94%
  • Gérard CROZIER
  • Christel DUBOIS
  • Jean-Michel CHAGNON
  • Sylvie VACHON
  • Lionel ROUQUET
  • Pascale REYNAUD
  • Rodrigue ROUBY
  • Fanny MOREL
  • François DE SAINT VICTOR
  • Emilie BESSON
  • Cyril AUDRA
  • Sylvie JONDON
  • Thierry OLIVERO
  • Anna GOURDOL
  • Andy RASPAIL
  • Katia GOMES
  • Guy PENSU
  • Julie AUBERT
Arnaud VERDA
Arnaud VERDA (5 élus) Allex 26 : l'élan citoyen 		730 48,06%
  • Arnaud VERDA
  • Leslie BRIAT
  • Frédéric RANNAUD
  • Bérangère SABATIER
  • Yves LE GUELLEC
Participation au scrutin Allex
Taux de participation 66,38%
Taux d'abstention 33,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 550

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Drôme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Drôme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Allex