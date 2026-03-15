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19:17 - Allex : élections municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Allex comme partout en France. Avec une population de 2 633 habitants répartis dans 1 187 logements, cette commune présente une densité de 131 hab par km². Ses 249 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (86,35%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,21%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 584 €/mois. Allex incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Allex Le RN n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Allex il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 24,18% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,18% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 19,30% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Allex comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 30,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,50% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 44,00% lors du vote final.

16:58 - Allex : 49,02 % de votants aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Allex sera déterminante dans l'issue du scrutin. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 50,98 % des électeurs (un score dans la norme) alors que l'épidémie de Covid avait découragé beaucoup de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 18,96 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Même si les logiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,42 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,69 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,59 % d'abstention. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité apparaît donc plutôt comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Allex : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le contexte politique d'Allex a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes. Les Européennes 2024 à Allex avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,97%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,87% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Allex avaient ensuite placé en tête Marie Pochon (Union de la gauche) avec 36,89% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 34,50%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie Pochon culminant à 56,00% des voix dans la commune.

14:57 - À Allex, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour la gauche Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Allex plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 24,77% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,18%. Lors de la finale de l'élection à Allex, les électeurs accordaient 57,82% pour Emmanuel Macron, contre 42,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Allex accordaient leurs suffrages à Marie Pochon (Nupes) avec 34,67% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,37%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Allex comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire d'Allex en amont des municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Allex entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 8,20 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 20 300 euros la même année. Une recette bien loin des 285 870 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Allex s'est établi à 29,49 % en 2024 (contre 13,98 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Allex s'est établi à 624 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 500 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Allex L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Allex s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Gérard Crozier a surclassé ses concurrents en rassemblant 66,86% des voix. En deuxième position, Laurent Aubret a engrangé 332 suffrages en sa faveur (33,13%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gérard Crozier a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Allex, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.