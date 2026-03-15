Résultat de l'élection municipale 2026 à Allonnes : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Allonnes

Tête de listeListe
Gaëtan Cordelet
Gaëtan Cordelet Liste divers droite
Allonnes autrement
  • Gaëtan Cordelet
  • Sandrine Anderle
  • Jean-Pierre Hernandez
  • Annick Jousse
  • Gilles Guiton
  • Patricia Belloir
  • Olivier Niogret
  • Oregane Cristine
  • Philippe Chevalier
  • Malvina Pipon
  • Franck Pottier
  • Geraldine Fontenelle
  • Cedric Legrand
  • Brigitte Guillon
  • Wilfried Moinet
  • Sylvie Coignard
  • Jules Dro
  • Karine Roger
  • Michel Lelardeux
  • Brigitte Lefebvre
  • William Weiss
  • Emilie Geslin
  • Benjamin Dubuisson
  • Carole Buia
  • Guillaume Couchard
  • Martine Lochet
  • Emmanuel Bernard
  • Erika Gauthier
  • Eric Petitjean
  • Veronique Donny
  • Mickael Colpin
  • Catherine Blanchflower
  • Ludovic Roland
  • Elise Bernard
  • Gerard Ligaud
Gilles Leproust
Gilles Leproust Liste du Parti communiste français
faisons allonnes ensemble
  • Gilles Leproust
  • Catherine Bouché
  • Youssef Ben Amar
  • Sylvie Morin
  • Alexis Braud Gallot-Lavallée
  • Céline Hemam Dessam
  • Cyrille Guilbaud
  • Alexandra Coquil
  • Noureddine Lahmar
  • Audrey Joannic
  • Rémy Kanua Diyabanza
  • Zahra Ben Ali
  • Julien Palleja
  • Claudine Lebatteux
  • Frédéric David
  • Patricia Terouanne
  • Arsène Maboungou
  • Véronique Tessier
  • Freddy Nkilua
  • Camille Dupuy
  • Vivien Malanda
  • Marie-Angèle Stey
  • Thomas Vincent
  • Céline Lechat
  • Kossi Amewounou
  • Marina Mendes Voluntario
  • Vincent Degoulet
  • Nadine Henwood
  • Olivier Guilon
  • Cécile Paulin
  • Hervé Poupault
  • Irène Bonhomme
  • Claude Noisette
  • Sylviane Rocheteau
  • Jean-Claude Guillois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Leproust
Gilles Leproust (26 élus) Faisons allonnes ensemble 		1 404 53,79%
  • Gilles Leproust
  • Oursoune Le Goff
  • Alexis Braud
  • Catherine Bouché
  • Noureddine Lahmar
  • Claudine Lebatteux
  • Rémy Kanua Diyabanza
  • Francine Giffard
  • Youssef Ben Amar
  • Maud Fauquembergue
  • Paul Létard
  • Alexandra Coquil
  • Frédéric David
  • Céline Hemam-Dessam
  • Mostafa Nafaa
  • Véronique Tessier
  • Jean-Claude Guillois
  • Audrey Joannic
  • Arsène Maboungou
  • Sylvie Morin
  • Freddy Nkilua
  • Camille Dupuy
  • Vivien Malanda
  • Anne Camut
  • Cyrille Guilbaud
  • Sandra Ageorges
Gaëtan Cordelet
Gaëtan Cordelet (6 élus) Allonnes autrement 		972 37,24%
  • Gaëtan Cordelet
  • Rosa-Maria Freslon
  • Pierre-Adrien Frere
  • Sandrine Anderle
  • Gérard Gaillard
  • Brigitte Gedda
Djibrill Traore
Djibrill Traore (1 élu) Réussir ensemble c'est maintenant pour allonnes 		234 8,96%
  • Djibrill Traore
Participation au scrutin Allonnes
Taux de participation 40,09%
Taux d'abstention 59,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 691

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Leproust
Gilles Leproust (25 élus) Agir pour allonnes, ensemble, continuons 		1 886 50,56%
  • Gilles Leproust
  • Catherine Bouché
  • Michel Victor
  • Anne Pichon
  • Alexis Braud
  • Claudine Lebatteux
  • Youssef Ben Amar
  • Maryvonne Clement
  • Paul Létard
  • Véronique Lallemant
  • Yves Berthelin
  • Francine Giffard
  • Dominique Daverat
  • Valérie Manceau
  • Mostafa Nafaa
  • Sylvie Morin
  • Rémy Kanua Diyabanza
  • Rosa-Maria Freslon
  • Jean-Pascal Bouleux
  • Oursoune Le Goff
  • Jacky Hoguin
  • Maud Fauquembergue
  • Arsène Maboungou
  • Monique Simon
  • Vincent Gautier
Guy Favennec
Guy Favennec (8 élus) Le renouveau allonnais, avec vous 		1 844 49,43%
  • Guy Favennec
  • Alexandra Coquil
  • Djibrill Traore
  • Chantal Robieu
  • Grégory Laigneau
  • Véronique Tessier
  • Claude Warnet
  • Anne Camut
Participation au scrutin Allonnes
Taux de participation 53,14%
Taux d'abstention 46,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,97%
Nombre de votants 3 967

Villes voisines d'Allonnes

En savoir plus sur Allonnes