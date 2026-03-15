Résultat de l'élection municipale 2026 à Allonnes : les infos en direct

Programme de Gilles Leproust à Allonnes (faisons allonnes ensemble)

Élection municipale

Le 15 mars 2026, les citoyens sont appelés à élire un maire et une équipe municipale. Cette élection est cruciale car elle déterminera les actions qui auront un impact sur la vie quotidienne des habitants pour les six prochaines années. Il est essentiel d'élire une équipe expérimentée et engagée pour assurer la sécurité et la stabilité de la commune.

Engagement pour la jeunesse

La ville met un accent particulier sur l'éducation et l'épanouissement des jeunes. Des initiatives comme le maintien des classes ouvertes et le soutien scolaire sont prioritaires. De plus, des actions de prévention contre les addictions seront mises en place pour accompagner les jeunes de 16 à 30 ans.

Solidarité et inclusion

La municipalité s'engage à soutenir les familles et à renforcer l'égalité au sein de la communauté. Des projets comme la création d'une crèche municipale et d'une Maison des parents visent à faciliter la vie des familles. En outre, des actions de médiation linguistique et d'apprentissage du français seront développées pour promouvoir l'inclusion.

Développement durable

La ville s'engage à devenir plus écologique et protectrice de l'environnement. Cela inclut le développement de mobilités douces et la végétalisation des espaces urbains. Des initiatives pour préserver les terres agricoles et améliorer la rénovation énergétique des bâtiments sont également au programme.