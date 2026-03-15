Résultat de l'élection municipale 2026 à Allonnes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Allonnes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Allonnes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Allonnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Allonnes
12:09 - Elections à Allonnes : les horaires des 8 bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération d'Allonnes ferment à 18 h. À l’occasion des municipales 2026, les 6 749 votants d'Allonnes devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Allonnes. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Allonnes
|Tête de listeListe
|
Gaëtan Cordelet
Liste divers droite
Allonnes autrement
|
|
Gilles Leproust
Liste du Parti communiste français
faisons allonnes ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Leproust (26 élus) Faisons allonnes ensemble
|1 404
|53,79%
|
|Gaëtan Cordelet (6 élus) Allonnes autrement
|972
|37,24%
|
|Djibrill Traore (1 élu) Réussir ensemble c'est maintenant pour allonnes
|234
|8,96%
|
|Participation au scrutin
|Allonnes
|Taux de participation
|40,09%
|Taux d'abstention
|59,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 691
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Leproust (25 élus) Agir pour allonnes, ensemble, continuons
|1 886
|50,56%
|
|Guy Favennec (8 élus) Le renouveau allonnais, avec vous
|1 844
|49,43%
|
|Participation au scrutin
|Allonnes
|Taux de participation
|53,14%
|Taux d'abstention
|46,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|3 967
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