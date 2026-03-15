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19:21 - Allonnes : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population d'Allonnes sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 18,52% et une densité de population de 594 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 067 €/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,12% et d'une population immigrée de 12,10% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Allonnes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,36% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Allonnes Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Allonnes en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 28,31% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,35% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,65% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 45,29% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 37,61% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,08% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 43,86% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 59,91 % à Allonnes aux dernières municipales Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à Allonnes sera essentielle dans la conclusion du scrutin. La mobilisation atteignait 40,09 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 67,89 % de participation dans la ville (32,11 % d'abstention). La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 38,36 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 58,30 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 43,48 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où la participation peine à décoller.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Allonnes ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Allonnes. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Allonnes avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,61%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 14,00% des suffrages. Les élections des députés à Allonnes qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Elise Leboucher (Union de la gauche) en tête avec 37,42% au premier tour, devant Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avec 37,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elise Leboucher culminant à 56,14% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Allonnes : des verdicts éminemment instructifs dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Allonnes accordaient leurs suffrages à Elise Leboucher (Nupes) avec 28,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,71% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Allonnes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,31% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 26,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,65% pour Emmanuel Macron, contre 46,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Allonnes laisse ainsi apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité en hausse à Allonnes : une incidence sur les municipales Si l'on observe la fiscalité d'Allonnes, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,42 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 144 680 €. Une recette bien loin des quelque 2,40955 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Allonnes a évolué pour se fixer à 36,47 % en 2024 (contre 15,39 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Allonnes s'est chiffrée à 852 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 762 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Allonnes À l'occasion des élections municipales précédentes à Allonnes, les résultats ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Gilles Leproust (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 53,79% des soutiens. En deuxième position, Gaëtan Cordelet (Divers droite) a capté 972 bulletins valides (37,24%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gilles Leproust a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Allonnes, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront améliorer grandement le résultat, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.