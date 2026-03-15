Résultat municipale 2026 à Allonnes (72700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Allonnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Allonnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Allonnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LEPROUST
Gilles LEPROUST (25 élus) faisons allonnes ensemble 		1 786 51,35%
  • Gilles LEPROUST
  • Catherine BOUCHÉ
  • Youssef BEN AMAR
  • Sylvie MORIN
  • Alexis BRAUD GALLOT-LAVALLÉE
  • Céline HEMAM DESSAM
  • Cyrille GUILBAUD
  • Alexandra COQUIL
  • Noureddine LAHMAR
  • Audrey JOANNIC
  • Rémy KANUA DIYABANZA
  • Zahra BEN ALI
  • Julien PALLEJA
  • Claudine LEBATTEUX
  • Frédéric DAVID
  • Patricia TEROUANNE
  • Arsène MABOUNGOU
  • Véronique TESSIER
  • Freddy NKILUA
  • Camille DUPUY
  • Vivien MALANDA
  • Marie-Angèle STEY
  • Thomas VINCENT
  • Céline LECHAT
  • Kossi AMEWOUNOU
Gaëtan CORDELET
Gaëtan CORDELET (8 élus) Allonnes autrement 		1 692 48,65%
  • Gaëtan CORDELET
  • Sandrine ANDERLE
  • Jean-Pierre HERNANDEZ
  • Annick JOUSSE
  • Gilles GUITON
  • Patricia BELLOIR
  • Olivier NIOGRET
  • Oregane CRISTINE
Participation au scrutin Allonnes
Taux de participation 52,00%
Taux d'abstention 48,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 3 559

Source : ministère de l’Intérieur

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