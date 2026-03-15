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19:19 - Les défis socio-économiques d'Allouagne et leurs implications électorales Quel impact auront les électeurs d'Allouagne sur le résultat des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 17,59% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,36% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 317 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1544 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,60%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,92%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Allouagne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,26% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Vote RN à Allouagne : ce que disent les chiffres Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière municipale à Allouagne il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 40,24% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 61,76% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 37,14% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 60,94% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 52,23% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,60% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 62,15% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Caroline Parmentier.

16:58 - À Allouagne, 56,57 % de participation aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Allouagne sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 43,43 % lors de la précédente municipale, en deçà de la moyenne nationale alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 25,10 % dans la ville (participation de 74,90 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 49,13 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,53 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,10 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Allouagne comme une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Allouagne ? En juin 2024, les élections législatives à Allouagne avaient placé en tête Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 56,60% au premier tour, devant Estelle Harremoes (Union de la gauche) avec 16,12%. Le second round n'a pas changé grand chose, Caroline Parmentier culminant à 62,15% des voix dans la commune. Les Européennes précédemment à Allouagne avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,23%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 10,92% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Allouagne demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste, confortant encore un peu plus son orientation historique.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Allouagne ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Allouagne plaçait Marine Le Pen en tête avec 40,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,09%. Lors de la finale de l'élection à Allouagne, les électeurs accordaient 61,76% pour Marine Le Pen, contre 38,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Allouagne portaient leur choix sur Caroline Parmentier (RN) avec 37,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 60,94% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Allouagne une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Allouagne En ce qui concerne la fiscalité locale d'Allouagne, la somme moyenne versée par ménage imposable a représenté environ 707 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 578 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 44,42 % en 2024 (contre environ 22,16 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 5 550 € en 2024, bien en deçà des 409 000 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 13,49 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Allouagne Les résultats des élections municipales précédentes à Allouagne ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Andre Hennebelle a raflé la première place en récoltant 72,94% des soutiens. Deuxième, Déborah Lassalle-Deligny a rassemblé 368 suffrages en sa faveur (27,05%). Ce triomphe au premier tour de Andre Hennebelle a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Allouagne, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.