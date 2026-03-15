Résultat municipale 2026 à Allouagne (62157) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Allouagne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Allouagne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Allouagne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
André HENNEBELLE
André HENNEBELLE BIEN VIVRE À ALLOUAGNE 		600 51,24%
Olivier LECOINTE
Olivier LECOINTE ALLOUAGNE, UN AVENIR EN COMMUN 		386 32,96%
Hervé LOMON
Hervé LOMON ALLOUAGNE DÉCIDONS ENSEMBLE 		185 15,80%
Participation au scrutin Allouagne Partiels *
Taux de participation 73,34%
Taux d'abstention 26,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 1 191

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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