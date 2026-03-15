Résultat municipale 2026 à Allouagne (62157) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Allouagne - Tour 1
- Election municipale 2026 à Allouagne [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Allouagne
- Allouagne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Allouagne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Allouagne, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Allouagne [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|André HENNEBELLE BIEN VIVRE À ALLOUAGNE
|600
|51,24%
|Olivier LECOINTE ALLOUAGNE, UN AVENIR EN COMMUN
|386
|32,96%
|Hervé LOMON ALLOUAGNE DÉCIDONS ENSEMBLE
|185
|15,80%
|Participation au scrutin
|Allouagne Partiels *
|Taux de participation
|73,34%
|Taux d'abstention
|26,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|1 191
* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Allouagne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Allouagne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Allouagne
19:19 - Les défis socio-économiques d'Allouagne et leurs implications électorales
Quel impact auront les électeurs d'Allouagne sur le résultat des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 17,59% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,36% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 317 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1544 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,60%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,92%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Allouagne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,26% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.
17:57 - Vote RN à Allouagne : ce que disent les chiffres
Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière municipale à Allouagne il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 40,24% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 61,76% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 37,14% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 60,94% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 52,23% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,60% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 62,15% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Caroline Parmentier.
16:58 - À Allouagne, 56,57 % de participation aux dernières municipales
Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Allouagne sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 43,43 % lors de la précédente municipale, en deçà de la moyenne nationale alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 25,10 % dans la ville (participation de 74,90 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 49,13 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,53 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,10 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Allouagne comme une localité globalement épargnée par l'abstention.
15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Allouagne ?
En juin 2024, les élections législatives à Allouagne avaient placé en tête Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 56,60% au premier tour, devant Estelle Harremoes (Union de la gauche) avec 16,12%. Le second round n'a pas changé grand chose, Caroline Parmentier culminant à 62,15% des voix dans la commune. Les Européennes précédemment à Allouagne avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,23%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 10,92% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Allouagne demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste, confortant encore un peu plus son orientation historique.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Allouagne ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Allouagne plaçait Marine Le Pen en tête avec 40,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,09%. Lors de la finale de l'élection à Allouagne, les électeurs accordaient 61,76% pour Marine Le Pen, contre 38,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Allouagne portaient leur choix sur Caroline Parmentier (RN) avec 37,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 60,94% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Allouagne une commune fortement ancrée à l'extrême droite.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Allouagne
En ce qui concerne la fiscalité locale d'Allouagne, la somme moyenne versée par ménage imposable a représenté environ 707 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 578 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 44,42 % en 2024 (contre environ 22,16 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 5 550 € en 2024, bien en deçà des 409 000 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 13,49 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Allouagne
Les résultats des élections municipales précédentes à Allouagne ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Andre Hennebelle a raflé la première place en récoltant 72,94% des soutiens. Deuxième, Déborah Lassalle-Deligny a rassemblé 368 suffrages en sa faveur (27,05%). Ce triomphe au premier tour de Andre Hennebelle a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Allouagne, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Allouagne ?
Les municipales 2026 se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Les 3 bureaux de vote de la ville d'Allouagne seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour recevoir les habitants. Vous retrouverez les résultats à Allouagne ici à partir de 20 heures.
Villes voisines d'Allouagne
- Allouagne (62157)
- Ecole primaire à Allouagne
- Maternités à Allouagne
- Crèches et garderies à Allouagne
- Salaires à Allouagne
- Impôts à Allouagne
- Dette et budget d'Allouagne
- Climat et historique météo d'Allouagne
- Accidents à Allouagne
- Délinquance à Allouagne
- Inondations à Allouagne
- Nombre de médecins à Allouagne
- Pollution à Allouagne
- Entreprises à Allouagne
- Prix immobilier à Allouagne