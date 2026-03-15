Résultat municipale 2026 à Amagney (25220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Amagney a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Amagney, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Amagney [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas JAVAUX
Thomas JAVAUX (13 élus) HARMONIE ET QUALITÉ DE VIE, AMAGNEY, CONTINUONS ENSEMBLE 		307 66,74%
  • Thomas JAVAUX
  • Lydie PETIT
  • Pierre WESTHOF
  • Alice ARREDONDO
  • Guillaume ARAMBOURG
  • Bernadette BAYLE
  • Hugo VALDENAIRE
  • Cyrielle MARCHEVET
  • Jean-Michel CLERC
  • Fanny TATTU
  • Jean-Marie GURNOT
  • Sylvie CASELLA
  • Grégoire LOCATELLI
Michel RACON
Michel RACON (2 élus) ENSEMBLE POUR AMAGNEY, NATURELLEMENT 		153 33,26%
  • Michel RACON
  • Valérie COURBET
Participation au scrutin Amagney
Taux de participation 70,28%
Taux d'abstention 29,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 473

Source : ministère de l’Intérieur

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