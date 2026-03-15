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19:17 - Amagney : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les électeurs d'Amagney sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,31%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (84,69%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,77%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 469 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,09%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Amagney mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,29% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quels scores du RN à Amagney avant les municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Amagney il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 27,70% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,96% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 25,08% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Amagney comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,33% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 40,53% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 51,65% le dimanche suivant, actant la victoire pour Dominique Voynet.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Amagney aux municipales ? Dans le cadre de ces élections municipales à Amagney, la mobilisation des électeurs jouera un rôle essentiel sur les résultats. En 2020, la participation s'était stabilisée à 43,98 % au premier tour, une proportion assez classique alors que le pays était troublé par le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 531 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,58 % de participation. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 49,16 % au premier tour en 2022 à 71,28 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 58,70 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Amagney comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Amagney a-t-elle voté ? La physionomie politique d'Amagney a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,33%). Eric Fusis (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Amagney après la dissolution avec 40,53%. Dominique Voynet (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 24,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Fusis culminant à 51,65% des voix localement.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Amagney demeure une ville difficile à classer politiquement La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Amagney voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 27,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,75%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,04%, contre 47,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Amagney accordaient leurs suffrages à Stéphane Ravacley (Nupes) avec 29,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,16%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Amagney Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Amagney, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,63 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 4 790 €. Un apport qui est loin des quelque 81 900 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Amagney atteint désormais 33,10 % en 2024 (contre 14,02 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Amagney s'est établi à 414 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 314 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Amagney ? À Amagney, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Il convient de souligner que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de panacher, autrement dit barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Sébastien Biguenet a remporté la manche avec 249 suffrages (96,13%). Juste derrière, Isabelle Meusnier a rassemblé 95,75% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Paul-Luc Estavoyer, rassemblant 248 électeurs (95,75%). Chez les votants, ces résultats particulièrement homogènes traduisaient un vote consensuel. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Amagney, cette dynamique si particulière sera de nouveau observée avec attention. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus applicable dans le pays.